En cuotas y a tasa 0: qué camionetas se consiguen en septiembre de 2025

Las pickups tampoco quedaron fuera de las propuestas de financiación que ofrecen algunas terminales automotrices; estas son todas las alternativas disponibles para este noveno mes del año
- 2 minutos de lectura'
La Argentina se consolidó como un polo de producción de pickups, ubicándose como el cuarto país con mayor volumen de fabricación a nivel mundial. Este crecimiento no solo responde al empuje exportador, sino también a la fuerte demanda local, en la actualidad, las camionetas de todos los tamaños concentran cerca del 20% de las ventas de vehículos en el mercado interno.
Al mismo tiempo, el repunte en las ventas también se explica por el regreso de los planes de financiación con tasas más competitivas, favorecidos por un contexto macroeconómico más estable. Esta herramienta permitió que muchos compradores pudieran dar el salto a un segmento superior y acceder a una pickup.
En ese sentido, estas son las propuestas de las terminales automotrices que se ofrecen en cuotas y a tasa 0 (al momento de publicación de este artículo):
FORD
- Ford Ranger (XLS V6 y LTD+): tasa 0 a 12 meses financiando hasta $30.000.000.
- Ford Ranger (todas las versiones excepto Raptor): tasa 0 UVA a 24 meses.
CHEVROLET
- Chevrolet Montana: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $12.000.000
- Chevrolet S10: tasa 0 en 12 meses financiando hasta $20.000.000
FIAT
- Fiat Titano: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $20.000.000
- Fiat Toro: tasa 0 UVA a 24 meses financiando hasta $12.000.000
- Fiat Toro: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000
- Fiat Strada: tasa 0 UVA a 24 meses financiando hasta $12.000.000
- Fiat Strada: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000
RAM
- RAM Rampage: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000
- RAM Rampage: tasa 0 UVA a 12 meses financiando hasta $30.000.000