En cuotas y a tasa 0: qué camionetas se consiguen en septiembre de 2025

La Argentina se consolidó como un polo de producción de pickups, ubicándose como el cuarto país con mayor volumen de fabricación a nivel mundial. Este crecimiento no solo responde al empuje exportador, sino también a la fuerte demanda local, en la actualidad, las camionetas de todos los tamaños concentran cerca del 20% de las ventas de vehículos en el mercado interno.

Al mismo tiempo, el repunte en las ventas también se explica por el regreso de los planes de financiación con tasas más competitivas, favorecidos por un contexto macroeconómico más estable. Esta herramienta permitió que muchos compradores pudieran dar el salto a un segmento superior y acceder a una pickup.

En ese sentido, estas son las propuestas de las terminales automotrices que se ofrecen en cuotas y a tasa 0 (al momento de publicación de este artículo):

FORD

Ford Ranger (XLS V6 y LTD+): tasa 0 a 12 meses financiando hasta $30.000.000.

Ford Ranger (todas las versiones excepto Raptor): tasa 0 UVA a 24 meses.

Ford Ranger

CHEVROLET

Chevrolet Montana: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $12.000.000

Chevrolet Montana

Chevrolet S10: tasa 0 en 12 meses financiando hasta $20.000.000

Chevrolet S10 Chevrolet

FIAT

Fiat Titano: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $20.000.000

Fiat Titano

Fiat Toro: tasa 0 UVA a 24 meses financiando hasta $12.000.000

Fiat Toro: tasa 0 UVA a 24 meses financiando hasta $12.000.000
Fiat Toro: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000

Fiat Toro

Fiat Strada: tasa 0 UVA a 24 meses financiando hasta $12.000.000

Fiat Strada: tasa 0 UVA a 24 meses financiando hasta $12.000.000
Fiat Strada: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000

Fiat Strada Marcos Camargo

RAM

RAM Rampage: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000

RAM Rampage: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000
RAM Rampage: tasa 0 UVA a 12 meses financiando hasta $30.000.000