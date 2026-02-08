En qué provincias se compraron más autos en 2025

En 2025, el mercado de autos 0km cerró con 612.178 unidades patentadas, lo que representó un crecimiento del 47,8% frente a 2024, de acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Se trata del mejor registro desde 2018.

En paralelo, el mercado de autos usados también mostró un desempeño destacado, ya que las transferencias alcanzaron un récord histórico de 1.887.024 operaciones, un 8,1% más que el año anterior, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En ese marco de recuperación del sector, LA NACION Data llevó adelante un análisis para identificar en qué provincias se registró una mayor compra de vehículos 0km en relación con su población y cuáles mostraron un mayor peso de las transferencias durante todo 2025.

Las provincias con mayor acceso al 0km y las que menos

La jurisdicción con la mayor cantidad de compras de autos 0km cada 100 habitantes fue la Ciudad de Buenos Aires, con una tasa de casi cuatro adquisiciones (3,6).

En términos absolutos, en la Capital Federal se contabilizaron 112.350 operaciones, lo que la convirtió en la segunda jurisdicción con mayor volumen de ventas del país. Ese número representó el 18% del total del mercado y dejó en evidencia que casi dos de cada 10 autos nuevos se patentaron en la Capital Federal.

En segundo lugar se ubicó Tierra del Fuego, también con casi cuatro compras cada 100 habitantes (3,5). Sin embargo, al observar el volumen total sin ponderar por población, la provincia registró 6560 unidades adquiridas.

Para completar el podio apareció Neuquén, que mostró una tasa de casi tres autos 0km adquiridos cada 100 habitantes (2,5), mientras que en términos absolutos se contabilizaron 18.039 unidades.

En contraposición, las provincias con menor acceso a un auto nuevo fueron Misiones, con una tasa de 0,6 y un total de 7110 compras; Santiago del Estero, con una tasa de 0,7 a partir de 6930 autos 0km adquiridos en toda la provincia y Formosa, también con un coeficiente de 0,7 compras cada 100 habitantes, como resultado de 4113 patentamientos.

En la provincia de Buenos Aires se comercializó la mayor cantidad de autos 0km en términos absolutos, pero al aplicar la tasa cada 100 habitantes el resultado fue de una unidad, lo que la ubicó por debajo de la mitad de la tabla.

Las provincias con mayor cantidad de transferencias de autos y las que menos

Ahora bien, al poner la lupa sobre el segmento de autos usados, los resultados muestran un escenario distinto. La provincia con la mayor cantidad de transferencias cada 100 habitantes fue La Pampa, con una tasa de ocho operaciones. En términos absolutos, el total alcanzó las 29.030 transferencias.

En segundo lugar se ubicó una provincia que también había mostrado un alto nivel de compra de autos 0km. Se trata de Neuquén, que registró 53.576 transferencias y, al considerar su población, alcanzó una tasa de casi ocho operaciones cada 100 habitantes, con un valor de 7,5.

El podio lo completó Chubut, que en 2025 registró seis transferencias cada 100 habitantes, a partir de un total de 36.358 operaciones.

En la otra cara de la moneda, la provincia con menor nivel de transferencias fue Santiago del Estero, con una tasa de apenas 1,1 cada 100 habitantes. Apenas por encima se ubicaron Jujuy y Salta, ambas con 1,5 transferencias cada 100 habitantes.