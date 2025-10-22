Es empleado de una estación de servicio y confiesa el truco para gastar menos nafta

El precio del combustible ha aumentado constantemente en los últimos años, convirtiéndose en un gasto mensual considerable para muchas personas. Tanto conductores particulares como empresas que dependen del transporte han visto cómo llenar el tanque se vuelve cada vez más costoso. En este contexto, optimizar el consumo de combustible se convierte en una necesidad.

Una cuenta de Instagram a nombre de Repsol García Camacho, conocida por compartir información útil sobre hidrocarburos y ahorro, compartió valiosos consejos para reducir el consumo de nafta.

En estos, una de las empleadas de la gasolinera destacó la importancia de una conducción suave, evitando aceleraciones y frenadas bruscas. Según contó, la velocidad constante es clave para ahorrar combustible, ya que los cambios repentinos de ritmo generan un mayor gasto.

Además, subrayó la importancia de revisar regularmente la presión de los neumáticos. Una presión inadecuada aumenta la resistencia al rodaje, lo que incrementa el consumo de combustible y representa un riesgo para la seguridad. Asimismo, recomienda reducir el peso del vehículo, retirando objetos innecesarios del maletero, ya que llevar cargas pesadas exige un mayor esfuerzo del motor y, por lo tanto, un mayor consumo.

Manejar el auto a altas velocidades implica un mayor consumo de combustible DarwelShots - Shutterstock

Otro consejo práctico es apagar el motor en paradas prolongadas, como semáforos o esperas, ya que dejarlo encendido consume combustible innecesariamente.

Además, destacó la importancia del mantenimiento del vehículo, asegurando que tener los filtros y el aceite en buen estado no solo prolonga la vida útil del coche, sino que también contribuye a un consumo más eficiente.

Por último se encuentra uno de los tips más conocidos, que es el de usar el aire acondicionado de manera moderada, ya que este elemento aumenta entre un 5% y un 20% el consumo del combustible. Por ende, siempre que sea posible es mejor circular con las ventanillas abiertas.