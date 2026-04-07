Esto es lo que nunca hay que hacer si el motor de un auto se sobrecalienta

Que se caliente el auto mientras se lo conduce es una situación que han vivido varios conductores alguna vez en su vida. Y aunque es desafortunada, también puede prevenirse con pequeños hábitos.

De acuerdo con la empresa mexicana de aceites y aditivos Bardahl, existen múltiples razones por las que un auto se puede calentar y muchas veces hay señales que advierten este problema:

El nivel del anticongelante no es el adecuado.

El termostato no está abriendo y cerrando conforme la temperatura del motor incrementa.

La banda de la bomba de agua está suelta, “patinando” o rota.

El sistema de enfriamiento tiene una fuga de anticongelante.

La bomba de agua no funciona de manera adecuada.

Asimismo, es posible darse cuenta de que el motor se está calentando a través del indicador en el tablero. Si es de tipo reloj, la aguja debe mantenerse siempre a la mitad o cerca de ella. Pero cuando sube más de tres cuartas partes, indica una posible falla y es cuestión de tiempo para que se encienda el testigo.

¿Qué no hacer cuando se calienta el auto?

En caso de que suceda este hecho mientras se conduce, es importante mantener la calma. De acuerdo con la empresa Kavak, que se dedica a la compra-venta de autos usados, lo que no se debe hacer cando el motor alcanza altas temperaturas es:

No frenar de golpe ni seguir conduciendo: no hay que dejarse ganar por los nervios; reducir la velocidad y encontrar un lugar seguro para estacionarte. Si se continúa manejando podría provocar graves daños al motor.

no hay que dejarse ganar por los nervios; reducir la velocidad y encontrar un lugar seguro para estacionarte. Si se continúa manejando podría provocar graves daños al motor. No abrir el capot inmediatamente: de lo contrario, se puede sufrir quemaduras o lesiones por el vapor caliente y el humo acumulado en el interior. Mejor es esperar a que el indicador de temperatura del motor se apague.

de lo contrario, se puede sufrir quemaduras o lesiones por el vapor caliente y el humo acumulado en el interior. Mejor es esperar a que el indicador de temperatura del motor se apague. No añadir refrigerante antes de que el motor se enfríe: el motor tiene que enfriarse antes de comprobar los niveles del refrigerante o ponerle más. Y es que mientras se conduce, este líquido aumenta de temperatura y presión.

No se debe abrir el capot inmediatamente Shutterstock

Por otra parte, la empresa Bardahl señala que algunas personas intentan rociar agua al radiador con el objetivo de bajar rápidamente la temperatura; sin embargo, esto no es recomendable. ¿La razón? El cambio abrupto de temperaturas puede dañar los componentes del motor.

¿Qué sí hacer cuando se calienta el auto?

Estas son algunas acciones que sí debes seguir cuando el vehículo se calienta:

Apagar el aire acondicionado.

Encender la calefacción al máximo.

Si es posible detener en el camino y esperar a que la temperatura disminuya.

Cuando se haya enfriado, abrir el capot para que el aire caliente salga.

Revisar los niveles de refrigerante.

Se debe apagar el aire acondicionado en estos casos Kardasov Films

Finalmente, aunque la temperatura se regule, es importante darle mantenimiento al auto y llevarlo con un mecánico para que lo revise. Así se podrá evitar accidentes en el futuro.