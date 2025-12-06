Estos son los 10 autos con caja automática más baratos en diciembre 2025

El ranking de los autos con transmisión automática más accesibles registró un aumento promedio del 2%; cuáles son los más económicos
Con el correr del tiempo, los autos con caja automática fueron ganando terreno entre los autos 0km. A tal punto que, en la actualidad, algunas automotrices se volcaron por este tipo de transmisión de manera exclusiva para sus modelos, como lo hizo Toyota con el Yaris.
La adopción de esta tecnología por parte de los usuarios se debe, además, por el achicamiento de la brecha de precios frente a las versiones manuales. Así quedó configurada la lista:
- JMEV Easy 3: US$18.900
- Hyundai HB20 (Comfort Plus AT 1.6): $29.900.000 (en promoción por diciembre)
- Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $31.650.000
- JACS2 (1.5 CVT Luxury LV): US$21.900
- Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $32.473.000
- BYD Dolphin Mini (GL): US$22.990
- Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $34.015.900
- Fiat Cronos (Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT): $36.648.000
- Fiat Pulse (Drive 1.3 CVT): $37.593.000
- Renault Stepway (Intens CVT): $37.640.000
Este año marcó la llegada de nuevas marcas de origen chino que, al ingresar con autos electrificados, ofrecen de serie la caja automática. Entre ellas aparece el JMEV Easy 3, presentado en octubre por el Grupo Antelo, que se posicionó como la opción más accesible del listado con un precio de US$18.900. También de origen chino figura el JACS2 en el cuarto puesto, que ronda los US$21.900, y el Dolphin Mini, cuya versión de entrada se ubica en US$22.990 y ocupa el sexto lugar.
En esa línea, si se toma como referencia un tipo de cambio del dólar a $1450 (al momento de publicación de este artículo), se necesitan $27,4 millones para acceder a un auto con caja automática en diciembre de 2025 en la Argentina.
Regresando al podio, detrás del JMEV Easy 3 se ubica el Hyundai HB20, que acaba de cumplir un año en el mercado local y cuya versión con caja automática más accesible figura en $29.900.000 para diciembre (con un descuento incluido).
Y en el tercer lugar, con la medalla de bronce, aparece el Grupo Stellantis con el Citroën C3, que tiene un precio de lista de $31.650.000 en su variante automática más económica.