Estos son los 10 autos con caja automática más baratos en enero de 2026

Años atrás, la transmisión automática en los autos estaba reservada casi exclusivamente a modelos de alta gama o a mercados muy puntuales. Con el tiempo, y de la mano de la mayor comodidad que ofrece en el uso diario, se consolidó como una tendencia a nivel global. Tal es así que algunos fabricantes optaron por discontinuar las versiones con caja manual y concentrar su oferta únicamente en variantes automáticas.

En paralelo, uno de los factores clave que impulsó este cambio fue la reducción de la brecha de precios entre los vehículos con transmisión manual y automática.

Las diferencias ahora no son tan amplias como antes, además de que las transmisiones manuales se reservan para unidades de entrada de gama; mientras que las versiones de mayor equipamiento cuentan con caja automática.

Teniendo todo eso en cuenta, estos son los diez modelos más económicos del mercado argentino que vienen con transmisión automática. Para la comparación se tomó la versión más accesible con esta caja disponible por modelo.

JMEV Easy 3 : US$18.900

: US$18.900 Hyundai HB20 (Comfort Plus AT 1.6): $31.000.000

$31.000.000 Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $31.910.000

$31.910.000 Fiat Argo (Drive 1.3L CVT): $32.480.000

$32.480.000 JACS2 (1.5 CVT Luxury LV): US$21.900

US$21.900 Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $33.285.000

$33.285.000 BYD Dolphin Mini (GL): US$22.990

US$22.990 Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $34.696.900

$34.696.900 Renault Stepway (Intens CVT): $36.190.000

$36.190.000 Fiat Cronos (Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT): $37.240.000

JMEV Easy 3

Para comenzar el año, el ranking no registró modificaciones en los primeros puestos. El JMEV Easy 3, un vehículo de procedencia china que arribó en la segunda mitad de 2025 de la mano del Grupo Antelo, se mantuvo como el más económico del mercado y, además, es un modelo 100% eléctrico, con un precio de lista de US$18.900.

Detrás de este modelo se ubicó el Hyundai HB20, que acaba de cumplir un año en el mercado local y cuya versión con caja automática más accesible figura en $31.000.000 para enero.

Hyundai HB20

En el tercer lugar aparece el Grupo Stellantis con el Citroën C3, que tiene un precio de lista de $31.910.000 en su variante automática más económica.

Citroën C3

En el cuarto lugar se ubicó el Fiat Argo, un modelo que la firma italiana volvió a ofrecer en la Argentina el año pasado tras un restyling. En su versión automática más accesible, se alistó a un precio de $32.480.000.

Fiat Argo

Para cerrar el top 5 se ubicó un SUV también de origen chino: el JAC S2. Este modelo se consolidó como el deportivo utilitario más económico del mercado en la Argentina y se ofrece con un precio de lista de US$21.900.