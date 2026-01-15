Estos son los 10 autos con caja automática más baratos en enero de 2026

Algunos modelos del ranking redujeron su precio, otros se mantuvieron sin cambios y varios registraron aumentos respecto del mes pasado
Años atrás, la transmisión automática en los autos estaba reservada casi exclusivamente a modelos de alta gama o a mercados muy puntuales. Con el tiempo, y de la mano de la mayor comodidad que ofrece en el uso diario, se consolidó como una tendencia a nivel global. Tal es así que algunos fabricantes optaron por discontinuar las versiones con caja manual y concentrar su oferta únicamente en variantes automáticas.
En paralelo, uno de los factores clave que impulsó este cambio fue la reducción de la brecha de precios entre los vehículos con transmisión manual y automática.
Las diferencias ahora no son tan amplias como antes, además de que las transmisiones manuales se reservan para unidades de entrada de gama; mientras que las versiones de mayor equipamiento cuentan con caja automática.
Teniendo todo eso en cuenta, estos son los diez modelos más económicos del mercado argentino que vienen con transmisión automática. Para la comparación se tomó la versión más accesible con esta caja disponible por modelo.
- JMEV Easy 3: US$18.900
- Hyundai HB20 (Comfort Plus AT 1.6): $31.000.000
- Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $31.910.000
- Fiat Argo (Drive 1.3L CVT): $32.480.000
- JACS2 (1.5 CVT Luxury LV): US$21.900
- Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $33.285.000
- BYD Dolphin Mini (GL): US$22.990
- Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $34.696.900
- Renault Stepway (Intens CVT): $36.190.000
- Fiat Cronos (Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT): $37.240.000
Para comenzar el año, el ranking no registró modificaciones en los primeros puestos. El JMEV Easy 3, un vehículo de procedencia china que arribó en la segunda mitad de 2025 de la mano del Grupo Antelo, se mantuvo como el más económico del mercado y, además, es un modelo 100% eléctrico, con un precio de lista de US$18.900.
Detrás de este modelo se ubicó el Hyundai HB20, que acaba de cumplir un año en el mercado local y cuya versión con caja automática más accesible figura en $31.000.000 para enero.
En el tercer lugar aparece el Grupo Stellantis con el Citroën C3, que tiene un precio de lista de $31.910.000 en su variante automática más económica.
En el cuarto lugar se ubicó el Fiat Argo, un modelo que la firma italiana volvió a ofrecer en la Argentina el año pasado tras un restyling. En su versión automática más accesible, se alistó a un precio de $32.480.000.
Para cerrar el top 5 se ubicó un SUV también de origen chino: el JAC S2. Este modelo se consolidó como el deportivo utilitario más económico del mercado en la Argentina y se ofrece con un precio de lista de US$21.900.