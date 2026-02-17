Ferrari se prepara para lanzar un modelo que podría cambiar su historia

En el comienzo de una nueva etapa, Ferrari decidió avanzar con su primer modelo 100% eléctrico en un momento en que esta tecnología vuelve a ser discutida, incluso por parte de muchos clientes históricos del segmento. Para una casa asociada durante décadas al sonido de sus V8 y V12 atmosféricos, la apuesta no es menor. El Ferrari Luce no es simplemente un nuevo modelo, sino que se trata de una redefinición técnica dentro de la oferta de Maranello.

Sin haber mostrado todavía su silueta definitiva ni publicado la ficha técnica completa, Ferrari ya reveló la base mecánica y estructural del proyecto y gracias a esos datos se puede trazar un perfil bastante claro del tipo de deportivo eléctrico que está construyendo.

Ferrari Luce: el primer modelo 100% eléctrico de la marca de Maranello

Un interior que combina digital y físico

En paralelo a la ingeniería mecánica, Ferrari mostró el interior del Luce, desarrollado en colaboración con el estudio LoveFrom, fundado por Jony Ive y Marc Newson, junto al Centro Stile Ferrari dirigido por Flavio Manzoni.

El interior del Luce fue desarrollado en colaboración con el estudio LoveFrom

El planteo del habitáculo evita depender exclusivamente de grandes pantallas táctiles, por más que la misma cuente con un protagonismo importante. La arquitectura separa con claridad los controles físicos de las superficies de visualización.

La caja de cambios junto al encendido del modelo

El volante de tres radios está compuesto por 19 piezas mecanizadas y pesa 400 gramos menos que uno convencional de la marca, integrando dos módulos de control analógicos con respuesta táctil para poder acceder a estos comandos de manera rápida y cómoda.

El volante de tres radios está compuesto por 19 piezas mecanizadas y pesa 400 gramos menos que uno convencional de la marca

El instrumental —montado sobre la columna de dirección— utiliza dos pantallas OLED superpuestas desarrolladas con ingenieros de Samsung Display. El display central, por su parte, está montado sobre una rótula que permite orientarlo hacia el conductor o el acompañante e integra un multigraph con tres motores independientes y funciones como cronógrafo o launch control.

El display central está montado sobre una rótula que permite orientarlo hacia el conductor o el acompañante

En cuanto a materiales, Ferrari recurre a aluminio 100% reciclado, como así también utiliza ampliamente Corning Gorilla Glass en la llave, el shifter, la consola central y los paneles de control. La llave incorpora una pantalla E Ink que solo consume energía al cambiar la imagen y se inserta en un dock central que activa el sistema mediante una secuencia coordinada.

Los botones físicos siguen presentes para muchas funciones del modelo

Una arquitectura de cuatro motores

El Luce utilizará cuatro motores eléctricos independientes, uno por rueda, todos desarrollados internamente y basados en arquitectura de imanes permanentes. La potencia máxima combinada declarada es de 620 kW y en modo “boost” supera los 1000 CV.

En términos de rendimiento, Ferrari anticipa una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y una velocidad máxima de 310 km/h, con una autonomía estimada superior a los 530 kilómetros. La distribución de potencia se concentra mayormente en el eje trasero, que aporta 310 kW, mientras que el delantero suma 105 kW.

Ferrari anticipa una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y una velocidad máxima de 310 km/h para el Luce

Los motores delanteros pueden girar hasta 30.000 rpm y los traseros hasta 25.500 rpm, cifras que reflejan una búsqueda de altas densidades de potencia. La eficiencia declarada alcanza el 93% a máxima carga.

Uno de los puntos técnicos más interesantes es una solución derivada de la experiencia en Fórmula 1 que Ferrari aplica por primera vez en un modelo eléctrico de producción. Se trata del uso de un rotor con configuración Halbach array, una disposición magnética que mejora la concentración del flujo y aumenta la densidad de par reduciendo masa. Además, el sistema permite desacoplar el eje delantero para funcionar en tracción trasera cuando se prioriza la eficiencia.

Cuenta con un "Launch Mode" que inicia un arranque ajustando los sistemas de torque y estabilidad asignando potencia adicional

Cómo será su batería con un sistema de 880V

El sistema eléctrico trabaja bajo arquitectura de 880V, un nivel de tensión que permite gestionar grandes demandas de potencia con menor pérdida energética. La batería ofrece una densidad energética declarada de 195 Wh/kg y puede absorber hasta medio megavatio de potencia, un dato que apunta a una gestión térmica preparada para uso intensivo.

En cuanto a su integración, el 85% de los módulos se ubica en el piso entre los ejes y el 15% restante bajo los asientos traseros. El paquete está alojado dentro del chasis para mejorar la protección ante impactos laterales y reducir el centro de gravedad.

Incorpora además una placa inferior que protege frente a impactos verticales y ayuda a mantener una temperatura uniforme de las celdas. Un detalle relevante es que la batería es removible y puede repararse sin comprometer la estructura principal del vehículo. Ferrari todavía no informó la capacidad total en kWh ni los tiempos y potencias de recarga.

Chasis, dinámica y suspensión

El Luce será el primer Ferrari con un chasis compuesto en un 75% por aluminio reciclado. El eje trasero incorpora un subchasis independiente y la mayor fundición hueca en una sola pieza utilizada hasta ahora en la gama de la marca. Según la compañía, esta solución permite reducir ruido y vibraciones sin perder rigidez estructural.

La arquitectura eléctrica facilita un centro de gravedad más bajo, factores que influyen directamente en el comportamiento dinámico. El modelo adopta la tercera generación de suspensión activa de Ferrari, diseñada para absorber mejor los impactos verticales y mejorar el control de la carrocería.

La arquitectura eléctrica facilita un centro de gravedad más bajo

Aún quedan incógnitas relevantes: el peso final del vehículo, el par máximo total, la capacidad exacta en kWh, los tiempos de carga y el diseño exterior. Esos datos se conocerán en la presentación definitiva prevista para mayo de 2026 en Italia.

Por ahora, el Ferrari Luce ya expuso su base técnica. Cuatro motores independientes, 620 kW de potencia, arquitectura de 880V, batería estructural integrada en el chasis y una velocidad máxima de 310 km/h delinean el perfil del superdeportivo eléctrico.