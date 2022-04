Gazoo Racing, la tercera edición de una pickup muy picante

Toyota Argentina presentó la nueva Hilux GR-Sport III, la tercera serie de esta pickup deportiva de la marca japonesa, con motor de 224 CV, caja automática de 6 marchas y tracción 4x4, a un precio de $10.058.000, que tendrá 900 unidades disponibles para el mercado local.

“Presentamos un vehículo muy especial, la Hilux GR-Sport en su tercera edición, pensado y desarrollado desde Zárate por Toyota Argentina con el soporte de Gazoo Racing Company, que estamos lanzando en Latinoamérica en estos meses. Los GR-Sport son vehículos comercializados por la marca que evolucionaron de forma deportiva en aspectos como los frenos, la suspensión o la potencia”, dijo el gerente General de Marketing y Gazoo Racing de Toyota Argentina, Juan Pablo Grano.

Mayor potencia

En esta tercera edición, fundamentalmente se incrementó la potencia y tiene mejoras en la suspensión. Además, se rediseñó la parrilla tipo panal de abejas con la marca en el centro, los faros antiniebla, las llantas de aleación de 17 pulgadas con un aspecto más deportivo y la barra antivuelco.

En el interior se refleja el negro y el rojo como los colores particulares de Gazoo Racing, se rediseñaron los asientos para una mejor sujeción del conductor y el pasajero, mediante nuevos materiales Ultra Suede, que dan más grip al asiento y evita los deslizamientos.

“El equipamiento exclusivo de la Hilux GR-Sport incluye las levas de cambio al volante (eran exclusivas del nuevo SUV Toyota SW4 AT6), los pedales en aluminio y para el área de sujeción del volante, cuero antideslizante donde se posicionan las manos. Trae elementos distintivos para darle identidad con un numero serial de producción y un tablero con la estética y los nuevos colores y logo de Gazoo Racing”, señaló Grano.

En tanto, Diego Martino, gerente General de Ingeniería Toyota Argentina comentó que “nos pedían y desarrollamos una mayor potencia de forma exclusiva para este modelo de la serie tres. Se aumentó 10% en la potencia que pasó de 150 kW (204 CV) a 165 kW (224 CV) y esto viene acompañado por un aumento en el torque, de 500 a 550 Nm. Este aumento también lo llevamos a las ruedas, de manera tal que el cliente pueda visualizarlo en la experiencia de manejo; para realizar eso trabajamos en la caja, con lo que conseguimos una sensación de reacción más directa, en cuanto a la aceleración”. Y aclaró: “Esta combinación nos lleva a tener mayor potencia y más aceleración, que pueden verse en todo el rango de revoluciones o en el uso del vehículo. Ese aumento de potencia puede sentirse en un sobrepaso en ruta de 80 a 120 km/h o solo acelerando de 0 a 100″.

La Toyota Hilux GR-Sport III, ahora con motor de 224 CV

Como se dijo, se trabajó en la suspensión, colocando amortiguadores monotubo en las cuatro ruedas con un 30% más de diámetro y dos espirales delanteros más rígidos y deportivos (atrás mantiene elásticos y una capacidad de carga de una tonelada) para lograr una mejor performance en el manejo y confort de marcha.

Palabra de campeón

Los cambios en la Hilux GR-Sport III fueron testeados por Gabriel Raies, embajador de la marca y 17 veces campeón argentino de Rally, que participó y dio sus conceptos sobre aquello que le transmitió este producto.

“Pude tener la experiencia de desarrollo y manejo de la uno, dos y esta tres. Orgulloso de poder trabajar con ingenieros de alta calidad para hacer este tipo de pruebas, fundamentalmente las hechas en la arena (Pinamar) y en la montaña (tramos del rally mundial en Córdoba) durante más de seis meses. Los cambios respecto de la anterior son notables”, afirmó Raies y explicó: “Al tener 10% más de potencia, se necesitaba trabajar muchísimo en la suspensión y el diseño de los amortiguadores que, con el 30% más que tienen de caudal, ahora hacen a la camioneta mucho más predecible, lo que es fundamental”.

Además, indicó que “las levas al volante ayudan y me gustan mucho para frenar cuando llegás apurado a algún lugar, son bárbaras. El paso de los cambios también es importante, porque cuando tenés que pasar a otro vehículo ese 10% más de potencia se nota muchísimo. Y, si en la parte de una curva cuando aparece de repente el serrucho, realmente no se nota, no te sorprende, es previsible. Probamos la camioneta por diferentes zonas y es increíble lo que entrega”.