Instaló un cargador por su cuenta en una estación de servicio y llegó con su auto eléctrico hasta Córdoba

El ingeniero Juan Ciminari es uno de los primeros usuarios de autos eléctricos en la Argentina (”early adopters”, en la jerga en inglés). Propietario de un Audi e-tron 55 quattro, SUV 100% eléctrico, hoy se dedica a la producción de maní en la provincia de Córdoba, más precisamente en Alejandro Roca, a unos 550 kilómetros de distancia desde la Ciudad de Buenos Aires. Como la autonomía de su auto no le permitía hacer el trayecto completo con una sola carga de energía (según lo declarado por la marca llega hasta los 420 km, que en la práctica pueden ser menos en función del tipo de conducción), Ciminari decidió instalar un cargador a mitad de camino entre Buenos Aires y Córdoba.

El lugar elegido para el cargador es Colón, provincia de Buenos Aires, sobre la ruta 8, en el kilómetro 275, en una estación de servicio Dapsa. Desde ese punto hasta Alejandro Roca, Ciminari tiene unos 272 kilómetros. Tras la instalación del cargador, el Audi e-tron del ingeniero fue el primer auto eléctrico en hacer 550 kilómetros por la ruta 8, el 3 de febrero último.

“Esto se concreta gracias a la predisposición de Adalberto Salvatori (propietario de la estación de servicio Dapsa) con quien no éramos amigos y hoy sí lo somos porque además de confiar en mi idea, trabajamos mucho en este proyecto”, cuenta Ciminari. “Con todas las trabas y complicaciones propias de la actualidad del país, me llevó un año poder completar la instalación, entre importar el aparato y tenerlo listo para usar. Es todo resultado de esfuerzo e inversión mía, no le pedí nada a nadie. Hice todos los trámites, convenios y autorizaciones con la cooperativa eléctrica de Colón. Hoy ese cargador es libre y público, cualquier usuario de auto eléctrico puede recargar allí”, agrega.

Audi e-tron en el cargador de Colón

En mayo de 2022, su testimonio formó parte de una nota de LA NACION sobre los primeros usuarios de autos eléctricos en la Argentina. Allí, Ciminari ya había contado sus planes de instalar el cargador en Colón para poder hacer el viaje completo hasta Córdoba.

El cargador instalado es de marca Siemens, modelo Unity 50 y tiene una capacidad de 60 kW a partir de una actualización que se le hizo. Fue instalado por la empresa Novapower de la mano del ingeniero Matías Copiello, indica Ciminari. Dejando de lado el que Audi Argentina instaló en el Audi Lounge (CABA) que es de 160 kW (puede llegar hasta 300 kW), el de Colón es el único con esa capacidad, ya que los de carga rápida de los concesionarios de la red Audi son de 50 kW, destaca. Tiene dos conectores para recarga de corriente continua, y un toma de corriente alterna para autos de menor potencia.

Entre el cargador, la instalación y la compra de un transformador para dar soporte a la Cooperativa Eléctrica de Colón, Ciminari invirtió unos US$50.000.

De punta a punta

Con el cargador instalado ya en Colón, como era su objetivo, Ciminari emprendió el viaje completo desde Capital Federal el último viernes 3 de febrero. Ese día, unió CABA con Río Cuarto, en Córdoba, previo paso por Alejandro Roca, 75 kilómetros antes. “Desde CABA salí con las baterías cargadas en un 97%. En Pilar, pasé por Audi Zentrum –concesionario donde adquirió el vehículo- y en 10 minutos completó nuevamente al 100%, para así recuperar esos 50 kilómetros entre CABA y Pilar, porque si a Colón son 275 kilómetros ya me quedaba en 225 km de autonomía y viajaba con cierta presión. De este modo, llegaba seguro. Fui a una velocidad promedio de 110 km/h, en algunos tramos a 120 km/h. En 2 horas y media llegué a Colón y con el 34% de la carga, lo que me sirvió de experiencia para saber que ya no necesito parar en Pilar para reabastecer”, cuenta sobre la experiencia.

Audi e-tron 55 conectado

En Colón, lo volvió a enchufar en el flamante cargador de la estación de servicio. “Automáticamente el cargador indicó que serían 58 minutos hasta completar la carga. Es decir, en una hora de parada ya me aseguro que puedo seguir viaje”, dice Ciminari. Cuando llegó a Alejandro Roca, tenía un 23% de batería, completa.

Por su trabajo, el ingeniero tiene que hacer en forma frecuente el recorrido entre Buenos Aires y Río Cuarto por la ruta 8 y dice que su panorama “cambió por completo” ahora que puede usar su auto eléctrico. “Es una maravilla en la aceleración, sale disparado como un misil. Este poder de empuje realmente asombroso es una de las características destacadas de los autos con motores de corriente continua”, se entusiasma.

Ciminari es un fanático confeso de la tecnología y cuenta que ahora quiere ir más allá: está trabajando en su propio parque solar y eólico en Córdoba. En su oficina de Alejandro Roca planea instalar cargadores porque cuando lleguen las pick ups eléctricas quiere cambiar todo de combustión a eléctrico. Además, está desconectando su oficina de la luz y el gas porque quiere generar su propia energía. Ya tiene todo comprado y en breve será instalado, adelanta.

Informe: Pablo Epifanio

LA NACION

Temas Autos eléctricos