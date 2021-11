Jackie Stewart: “Fangio es mi héroe más grande”

“Mi héroe más grande”. Con gran humildad, Sir Jackie Stewart (Campeón Mundial de Fórmula 1 en 1969, 1971 y 1973) brindó su tributo a Juan Manuel Fangio en Mar del Plata y Balcarce. “Estoy aquí por un hombre que es el mejor piloto de todos los tiempos. Alguien a quien intenté parecerme, pero que tenía un estilo y una dignidad inigualables”.

“Cuando Juan murió, hace 26 años, estaba jugando al golf en Inglaterra y alguien me lo dijo. Me apuré para ir a mi casa y encontrar un avión que me trajera a la Argentina. Después de un viaje muy complicado, porque el vuelo debió aterrizar en Río de Janeiro, finalmente llegué justo a tiempo, con Stirling Moss, para llevarlo al lugar de su descanso final. Fue una de las cosas más importantes que hice en mi vida”.

“Disfruté mucho con su amistad. Recuerdo una vez que nos encontramos en Roma y me acompañó al norte de Italia a recibir un premio. A la ida manejó él y a la vuelta yo. Puedo asegurar que estaba muy nervioso conduciendo al lado del gran Fangio y… ¡Ya tenía dos títulos mundiales!

“El patrón de conducta de Juan fue fantástico tanto en la pista como fuera de ella. Hoy, en el deporte motor moderno hay muy pocas personas que puedan mostrar algo parecido. Pienso que a todos los que ganamos un campeonato después de él, nos gustaría creer que fuimos tan buenos como Fangio. Pero los límites que Juan podía encontrar, como en Nürburgring 1957, en la más difícil y peligrosa pista del mundo, estaban en otro nivel. Fangio era muy inteligente y talentoso, pero el control mental que tenía lo hace único”.