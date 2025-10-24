La automotriz que hace cinco meses no aumenta el precio de sus autos: cuánto cuesta cada uno

Prestige Auto Mercedes-Benz está implementando una estrategia de ventas tanto para el segmento premium como para los utilitarios, donde apunta a ser líder
La estrategia de Prestige Auto desde que tomó las riendas de Mercedes-Benz en la Argentina apunta a liderar el segmento de utilitarios y duplicar las ventas de autos premium.
Para ello, apostó por congelar los precios de los autos de lujo desde febrero, pesificar el valor de Sprinter y, desde julio, no subir el valor de ninguno de los modelos de su portfolio. Esto se da en un contexto de aumentos en torno al 5% mensual en prácticamente toda la industria,
El principal inversor de la nueva firma es la sociedad Open Cars S.A, comandada por el empresario Pablo Peralta (titular del Grupo ST) y donde Daniel Herrero, ex presidente de Toyota Argentina, ocupa el cargo de CEO de Prestige Auto. Además, también participa como socio el ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay.
Según detallaron desde la compañía, la decisión de no aumentar los precios de Sprinter (del cuál tienen licencia para fabricarlo hasta 2030 en la planta de Virrey del Pino) forma parte de “una estrategia comercial orientada a brindar previsibilidad y confianza a sus clientes”. Por otro lado, los montos de los vehículos importados no se modifican desde febrero, quedando en los siguientes valores:
- A 200 FL: US$56.500
- A 250 4MATIC FL AMG-Line: US$72.800
- A 200 FL Progressive: US$58.500
- CLA 200 Progressive: US$63.500
- GLA 200 FL Progressive: US$65.000
- GLA 250 4MATIC FL AMG-Line: US$76.700
- GLB 200 FL Advance: US$66.400
- GLB 250 4MATIC FL Progressive: US$76.900
- C 300 Avantgarde: US$76.900
- C 300 AMG-Line: US$94.000
- GLC 200 4MATIC Avantgarde: US$105.000
- GLC 300 4MATIC AMG-Line: US$119.900
- GLC 300 4MATIC Coupé AMG-Line: US$140.000
- E 450 4MATIC AMG-Line: US$182.000
- GLE 450 4MATIC FL AMG-Line: US$205.000
AMG
- Mercedes-AMG A 35 4MATIC FL: US$106.600
- Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC FL: US$149.000
- Mercedes-AMG A 35 4MATIC FL: US$107.900
- Mercedes-AMG C 43 4MATIC: US$127.900
- Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé: US$165.500
- Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé: US$195.000
- Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé FL: US$240.000
- Mercedes-AMG G 63: US$400.000
- Mercedes-AMG SL 63 S E Performance: US$410.000
- Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: US$415.000
- Mercedes-AMG SL 63 S E Performance: US$430.000
Eléctricos
- EQA 350 4MATIC: US$102.000
- EQA 350 4MATIC FL: US$102.000
- EQE 500 4MATIC SUV: US$199.900
“Nuestro objetivo es mantenernos cerca de los clientes, ofreciendo no solo productos de excelencia, sino también condiciones comerciales que aporten estabilidad en un entorno desafiante. Seguiremos trabajando para consolidar la marca Mercedes-Benz como referente del mercado local”, señaló Herrero.
El anuncio se da semanas después de que desde la compañía explicaran que estudia invertir US$400 millones para transformar la histórica planta de Virrey del Pino en un polo de producción de vehículos utilitarios electrificados y continuar con la producción de los nafteros después de 2030. Sin embargo, aclararon que es una intención y que aún no hay confirmaciones. En el mientras tanto, Prestige apunta a mantenerse competitivo y liderando el mercado (superó nuevamente el 50% de participación en el segmento de utilitarios durante agosto) y para ello mantuvo los precios del mes pasado también en los utilitarios:
SPRINTER
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 2 SP: $54.784.777
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TN Versión 2: $64.352.902
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $64.262.135
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $65.061.404
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $71.344.197
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Versión 2: $87.840.358
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $69.297.529
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Chasis 3665: $63.094.248
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 3665: $64.153.255
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325: $69.632.796
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE: $85.618.969
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Minibus 4325 19+1 TE: $113.164.591
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 1 Anterior: $62.143.680
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 1: $69.163.223
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 2: $69.996.503
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE Versión 2: $83.036.549
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Vidriado: $87.916.321
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto Plus 4+1: $70.519.049
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1: $74.875.034
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Mixto 4+1: $75.055.760
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 9+1 TE: $87.689.099
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Combi 3665 15+1 TE Plus: $91.828.920
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 Motor Home: $73.665.449
- Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $78.317.726
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home: $81.686.997
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE XL Versión 1 Motor Home: $96.444.418
- Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Chasis 3665 Motor Home: $73.203.205
- Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 Motor Home: $77.389.896
- Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 4325: $64.705.750
- Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Chasis 4325: $59.351.868
VITO
- Mercedes-Benz Vito 114 Furgón Mixto AT Pro: US$64.437
- Mercedes-Benz Vito 119 Tourer Pro: US$80.000