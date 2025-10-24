La automotriz que hace cinco meses no aumenta el precio de sus autos: cuánto cuesta cada uno

La estrategia de Prestige Auto desde que tomó las riendas de Mercedes-Benz en la Argentina apunta a liderar el segmento de utilitarios y duplicar las ventas de autos premium.

Para ello, apostó por congelar los precios de los autos de lujo desde febrero, pesificar el valor de Sprinter y, desde julio, no subir el valor de ninguno de los modelos de su portfolio. Esto se da en un contexto de aumentos en torno al 5% mensual en prácticamente toda la industria,

El principal inversor de la nueva firma es la sociedad Open Cars S.A, comandada por el empresario Pablo Peralta (titular del Grupo ST) y donde Daniel Herrero, ex presidente de Toyota Argentina, ocupa el cargo de CEO de Prestige Auto. Además, también participa como socio el ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay.

Según detallaron desde la compañía, la decisión de no aumentar los precios de Sprinter (del cuál tienen licencia para fabricarlo hasta 2030 en la planta de Virrey del Pino) forma parte de “una estrategia comercial orientada a brindar previsibilidad y confianza a sus clientes”. Por otro lado, los montos de los vehículos importados no se modifican desde febrero, quedando en los siguientes valores:

A 200 FL: US$56.500

US$56.500 A 250 4MATIC FL AMG-Line: US$72.800

US$72.800 A 200 FL Progressive: US$58.500

US$58.500 CLA 200 Progressive: US$63.500

US$63.500 GLA 200 FL Progressive: US$65.000

US$65.000 GLA 250 4MATIC FL AMG-Line: US$76.700

US$76.700 GLB 200 FL Advance: US$66.400

US$66.400 GLB 250 4MATIC FL Progressive: US$76.900

US$76.900 C 300 Avantgarde: US$76.900

US$76.900 C 300 AMG-Line: US$94.000

US$94.000 GLC 200 4MATIC Avantgarde: US$105.000

US$105.000 GLC 300 4MATIC AMG-Line: US$119.900

US$119.900 GLC 300 4MATIC Coupé AMG-Line: US$140.000

US$140.000 E 450 4MATIC AMG-Line: US$182.000

US$182.000 GLE 450 4MATIC FL AMG-Line: US$205.000

El MB CLA arranca en los US$63.500

AMG

Mercedes-AMG A 35 4MATIC FL: US$106.600

US$106.600 Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC FL: US$149.000

US$149.000 Mercedes-AMG A 35 4MATIC FL: US$107.900

US$107.900 Mercedes-AMG C 43 4MATIC: US$127.900

US$127.900 Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé: US$165.500

US$165.500 Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé: US$195.000

US$195.000 Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé FL: US$240.000

US$240.000 Mercedes-AMG G 63: US$400.000

US$400.000 Mercedes-AMG SL 63 S E Performance: US$410.000

US$410.000 Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: US$415.000

US$415.000 Mercedes-AMG SL 63 S E Performance: US$430.000

Mercedes-Benz GLC 300 coupé Mercedes-Benz AG – Communicati - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Eléctricos

EQA 350 4MATIC: US$102.000

US$102.000 EQA 350 4MATIC FL: US$102.000

US$102.000 EQE 500 4MATIC SUV: US$199.900

Mercedes-Benz EQA

“Nuestro objetivo es mantenernos cerca de los clientes, ofreciendo no solo productos de excelencia, sino también condiciones comerciales que aporten estabilidad en un entorno desafiante. Seguiremos trabajando para consolidar la marca Mercedes-Benz como referente del mercado local”, señaló Herrero.

El anuncio se da semanas después de que desde la compañía explicaran que estudia invertir US$400 millones para transformar la histórica planta de Virrey del Pino en un polo de producción de vehículos utilitarios electrificados y continuar con la producción de los nafteros después de 2030. Sin embargo, aclararon que es una intención y que aún no hay confirmaciones. En el mientras tanto, Prestige apunta a mantenerse competitivo y liderando el mercado (superó nuevamente el 50% de participación en el segmento de utilitarios durante agosto) y para ello mantuvo los precios del mes pasado también en los utilitarios:

SPRINTER

Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 2 SP : $54.784.777

: $54.784.777 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TN Versión 2 : $64.352.902

: $64.352.902 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 : $64.262.135

: $64.262.135 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 2 : $65.061.404

: $65.061.404 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Versión 2 : $71.344.197

: $71.344.197 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Versión 2 : $87.840.358

: $87.840.358 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 : $69.297.529

: $69.297.529 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Chasis 3665 : $63.094.248

: $63.094.248 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 3665 : $64.153.255

: $64.153.255 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 : $69.632.796

: $69.632.796 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 15+1 TE : $85.618.969

: $85.618.969 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Minibus 4325 19+1 TE: $113.164.591

Mercedes Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Furgón Street L 3665 TN Versión 1 Anterior : $62.143.680

: $62.143.680 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 : $69.163.223

: $69.163.223 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Versión 2 : $69.996.503

: $69.996.503 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE Versión 2 : $83.036.549

: $83.036.549 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 XL TE Vidriado : $87.916.321

: $87.916.321 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Mixto Plus 4+1 : $70.519.049

: $70.519.049 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 3665 TE Mixto 4+1 : $74.875.034

: $74.875.034 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Furgón 4325 TE Mixto 4+1 : $75.055.760

: $75.055.760 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Combi 3665 9+1 TE : $87.689.099

: $87.689.099 Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Combi 3665 15+1 TE Plus : $91.828.920

: $91.828.920 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 3665 TE Versión 1 Motor Home : $73.665.449

: $73.665.449 Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home : $78.317.726

: $78.317.726 Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Furgón 4325 TE Versión 1 Motor Home : $81.686.997

: $81.686.997 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Furgón 4325 TE XL Versión 1 Motor Home : $96.444.418

: $96.444.418 Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Chasis 3665 Motor Home : $73.203.205

: $73.203.205 Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI Chasis 4325 Motor Home : $77.389.896

: $77.389.896 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI Chasis 4325 : $64.705.750

: $64.705.750 Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Chasis 4325: $59.351.868

VITO

Mercedes-Benz Vito 114 Furgón Mixto AT Pro : US$64.437

: US$64.437 Mercedes-Benz Vito 119 Tourer Pro: US$80.000