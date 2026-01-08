La automotriz que vende sus autos en cuotas y a tasa 0

Renault Argentina actualizó sus propuestas de financiación en cuotas para el primer mes del año. Una de las particularidades de la firma del rombo es que, a lo largo de todo 2025, mantuvo al menos un modelo disponible en cuotas y a tasa 0, una política que decidió sostener también en el arranque de 2026.

En parte gracias a esa estrategia comercial, la marca logró meterse en el podio de las automotrices con mayor volumen de ventas del año pasado.

En ese contexto, a través de Mobilize Financial Services, dio a conocer las siguientes propuestas a tasa 0 para enero de 2026:

Renault Arkana: hasta $25.000.000 en 12 meses y hasta $20.000.000 en 18 meses.

hasta $25.000.000 en 12 meses y hasta $20.000.000 en 18 meses. Renault Kardian: hasta $20.000.000 en 12 meses y hasta $16.000.000 en 24 meses.

hasta $20.000.000 en 12 meses y hasta $16.000.000 en 24 meses. Renault Kwid: hasta $16.000.000 en 12 meses y hasta $12.000.000 en 24 meses.

hasta $16.000.000 en 12 meses y hasta $12.000.000 en 24 meses. Renault Logan: hasta $13.000.000 en 18 meses.

hasta $13.000.000 en 18 meses. Renault Kangoo Express (furgón): hasta $16.000.000 en 24 meses.

hasta $16.000.000 en 24 meses. Renault Oroch: hasta $16.000.000 en 18 meses.

hasta $16.000.000 en 18 meses. Renault Kangoo E-Tech 100% eléctrico: hasta $18.000.000 en 24 meses.

hasta $18.000.000 en 24 meses. Renault Duster: hasta $15.000.000 en 18 meses.

Renault tiene un stand en Pinamar hasta el 17 de febrero

Dentro de las opciones a tasa 0 se destaca el Renault Kwid naftero, que hoy se posiciona como el vehículo 0km más accesible del mercado y que para el primer mes del año se ofrece a $25.540.000.

También forma parte del esquema el Renault Arkana, un SUV coupé que la marca francesa lanzó comercialmente en abril del año pasado. A estas alternativas se suma el Renault Kardian, uno de los modelos con mejor desempeño comercial, que acumuló 11.343 ventas, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El Renault Kardian fue uno de los modelos más exitosos de la compañía en 2025

En paralelo, Renault también ofrece los siguientes modelos, aunque bajo esquemas de financiación con una tasa más elevada:

Renault Kangoo (pasajero), Sandero y Stepway: hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa del 4,9%.

hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa del 4,9%. Renault Alaskan: hasta $22.000.000 en 12 meses, con una tasa del 4,9%.

hasta $22.000.000 en 12 meses, con una tasa del 4,9%. Renault Koleos: hasta $25.000.000 en 12 meses, con una tasa del 9,9%.

hasta $25.000.000 en 12 meses, con una tasa del 9,9%. Renault Master: hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa del 19,9%.

Entre estas últimas propuestas, uno de los modelos que más llama la atención es el nuevo Renault Koleos, que regresó al país con una renovación total. Se ofrece en dos versiones, una naftera turbo y otra full hybrid E-Tech (tope de gama) y se convirtió en una de las apuestas más importantes que la marca desplegó en el último tiempo.