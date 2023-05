La curiosa historia detrás del volante al revés: en qué países se maneja a la derecha y por qué

escuchar

Todo argentino guarda en su cabeza un rincón especial, a menudo ninguneado, dedicado al almacenamiento de preguntas sobre temas aleatorios. Una de ellas, que reaparece junto con las ganas de un viaje por el Reino Unido o por Australia, y a menudo genera miedo y ansiedad es: ¿por qué ahí se maneja con el volante a la derecha?

La respuesta no es corta ni lineal y se remonta a los viejos tiempos. Hay distintas visiones y hasta un libro en el que se investigó el tema: Ways of the World: A History of the World’s Roads and the Vehicles that Used Them, de Maxwell Gordon Lay. El primer dato a tener en cuenta es que los habitantes del Reino Unido y Oceanía están lejos de ser los únicos que manejan con el “volante al revés”. De hecho, son 75 países los que actualmente siguen esta costumbre y, según un estudio de la Universidad de Frankfurt, la cuarta parte de los caminos de todo el mundo están hechos para ser transitados por la izquierda.

En todo el Reino Unido se optó por conservar el viejo sistema de circulación. "No creo que cambiemos". Shutterstock

Según Lay, los países en donde se hoy se maneja por la izquierda son territorios que adoptaron la regla por su condición de antiguas colonias británicas, o por su proximidad geográfica a alguna de ellas.

¿De dónde proviene la regla y por qué cambió en el resto del mundo? Frente a la primera pregunta existe una teoría que dice que en la antigua Roma la mayoría de las personas, diestras, se montaban a los caballos con la mano izquierda, y necesitaban mantener la derecha libre para combatir de ser necesario. “Los ejércitos romanos marchaban por la calzada izquierda y esta es la convención que permaneció”, explicó Stephen Laing, curador del Museo Británico del Automotor, en Warwickshire, en un diálogo con BBC.

La costumbre tuvo su continuidad en Europa durante la Edad Media, cuando los caballeros que viajaban por los caminos sostenían las riendas de sus monturas con la mano izquierda y dejaban libre la derecha. “Con el aumento del tráfico, los caballos y carruajes se mantuvieron del lado izquierdo. Cuando aparecieron los autos eran como carruajes sin caballos, así que también circulaban del lado izquierdo”, agregó Lang.

Eventualmente, el hábito se transformó en ley y se exportó a ya sea colonias británicas, o territorios bajo su influencia. En Japón, por ejemplo, las vías férreas fueron diseñadas por ingenieros británicos. Así, se estima que para finales de 1700 en la mayoría del mundo los carruajes circulaban por el lado izquierdo.

Las primeras excepciones a la regla: Francia y Estados Unidos

De cara a la pregunta de en qué momento y por qué la regla cambió, existen teorías varias y lo cierto es que no hay una certeza absoluta. Una de ellas identifica a Francia y a Estados Unidos como escenarios del gran cambio.

En Francia el hito que desencadenó el movimiento hacia la derecha habría sido la Revolución Francesa. La explicación cuenta que tradicionalmente las personas con buen estatus social se movilizaban con sus carruajes por el lado izquierdo y que, en un contexto de transformación social (la última década del 1700), hubo quienes, en pos de hacer frente a las viejas costumbres e ir contra las clases altas y acomodadas, empezaron a moverse por el centro y lado derecho de las vías para “mezclarse con las clases más populares”. Es en este mismo contexto que también se empezó a registrar un incremento significativo en el transporte de mercancías y pasajeros que requería de carruajes más grandes con más caballos y, por ende, más difíciles de manejar.

Francia fue pionera en cambiar el sistema de conducción en la época de la Revolución Francesa, y muchos países la siguieron. Unsplash

Varios países del viejo continente decidieron seguir el ejemplo de Francia. Gran Bretaña, sin embargo, optó por conservar su sistema.

Por su parte, en Estados Unidos -que seguía en condición de colonia británica- también se había popularizado el uso de carruajes más grandes para el traslado de mercancías y pasajeros. En particular, el Conestonga, un carro pesado y cubierto que medía casi seis metros de largo y tenía la capacidad de carga de hasta seis toneladas y tirada por varios caballos, mulas o bueyes. Una de sus características era que no tenía pescante para el conductor y este cabalgaba sobre el último animal del lado izquierdo para controlar al resto con un látigo en la mano derecha. Por esa razón, se habría empezado a circular por la mano derecha ya que, al estar sobre su izquierda, tenía una mejor visión frente a los carruajes que venían en sentido contrario. En esta línea, fue el boom de este método de transporte el que obligó a las autoridades a cambiar el sentido de la marcha, con el fin de hacer la conducción menos peligrosa. La nueva norma se aplicó también al resto del continente norteamericano.

El Ford T fue uno de los precursores en implementar el volante del lado izquierdo.

También está le teoría que dice que, con la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 y la intención de cortar todo tipo de vínculos con sus ex soberanos, se optó por cambiar el sistema implementado para circular. Oficialmente, la norma de conservar el carril derecho se firmó en el año 1792 y se convirtió en ley en el año 1804. Con su emblemático T, Ford fue una de las primeras -y durante años únicas- automotrices en adoptar el volante a la izquierda. Fue recién con la Segunda Guerra Mundial y la ratificación de la Convención sobre la Circulación Vial de Ginebra, que se decidió imponer el cambio oficial del volante.

El caso de la Argentina

En la Argentina, el cambio del sentido de circulación se decretó de manera oficial el 10 de junio de 1945. La industria automotriz nacional tenía en ese entonces una clara influencia estadounidense, desde donde provenía la mayor parte de los autos. Otro motivo era que en Brasil también ya se había implementado el sistema con el volante del lado izquierdo, y en los cruces de un país al otro habían accidentes y demoras en el tránsito.

Resistencia al cambio, ¿o incapacidad?

Para sorpresa de quienes eligen creer que los ingleses son inequívocamente rígidos, en 1969 el Reino Unido ponderó la posibilidad de un cambio. Fue dos años después del llamado Día H de Suecia, en el cual el Gobierno del país nórdico impuso el cambio de lado, a pesar del rechazo de una gran mayoría. Además de ser inmediato y eficaz, no se registraron accidentes mortales y el caso se inmortalizó en la historia como un ejemplo de voluntad y disciplina. De hecho, un año después Islandia siguió el camino y también adoptó el nuevo esquema de circulación.

Suecia demostró ser un ejemplo de disciplina cuando implementó el cambio del sistema de circulación de un día al otro en el 1967. AFP

El motivo que frenó al Gobierno inglés fue aparentemente económico, ya que el cambio demandaba una inversión de más de US$5000 millones. Sin embargo, hay quienes están convencidos de que los motivos tienen un arraigo ideológico. “Estamos fijados en nuestras maneras. Nuestra infraestructura está construida en torno al sistema de conducción por la izquierda”, expresó Laing en la entrevista con BBC y concluyó: “No puedo ver que eso cambie en el futuro”. El Departamento de Transporte coincidió: “No tenemos una política respecto a esto porque es algo en lo no estamos interesados en este momento”.

En Inglaterra se propusieron la posibilidad del cambio del volante en 1969, aunque la idea no prosperó. Shutterstock

En definitiva, al hablar de sistemas establecidos, parece ser que los ingleses -y muchas de sus ex colonias- eligieron aferrarse a un viejo esquema de circulación, incluso cuando a su alrededor múltiples naciones demostraron no beneficiarse de él.

A continuación una lista de los países y territorios cuyos autos usan el volante del lado derecho:

En África : Botsuana, Lesoto, Kenia, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña

: Botsuana, Lesoto, Kenia, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña En América del Norte : Bermudas

: Bermudas América Central y Caribe : Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago

: Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago América del Sur : Guyana, Islas Malvinas, Surinam

: Guyana, Islas Malvinas, Surinam Asia : Bangladesh, Brunei, Brután, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Macao, Malasia, Maldivas, Nepal, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Territorio británico del Océano Indico y Timor Oriental

: Bangladesh, Brunei, Brután, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Macao, Malasia, Maldivas, Nepal, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Territorio británico del Océano Indico y Timor Oriental Europa : Acrotiri y Dhekelia, Chipre, Bailiazgo de Guernsey, Irlanda, Isla de Man, Bailiazgo de Jersey, Malta y Reino Unido

: Acrotiri y Dhekelia, Chipre, Bailiazgo de Guernsey, Irlanda, Isla de Man, Bailiazgo de Jersey, Malta y Reino Unido Oceanía: Australia, Fiyi, Islas Salomón, Islas Pitcairn, Kiribati, Nauru, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Samoa y Tonga

Temas Autos