LA NACION

La historia detrás de un Audi que estuvo 30 años escondido

Nunca se supo por qué pero su dueño original no quiso volver a manejarlo; tres décadas después, un coleccionista lo encontró y se subastó

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El Audi Quattro Turbo de 1982 estuvo abandonado durante casi 30 años en un garaje hasta que fue subastado
El Audi Quattro Turbo de 1982 estuvo abandonado durante casi 30 años en un garaje hasta que fue subastadoCar&Classic

Parece extraño y por más que pasaron casi 30 años de aquella noche, nadie sabe el verdadero motivo. Jason es oriundo de Montrose, un pequeño pueblo de apenas 12.000 habitantes en el este de Escocia y contactó al equipo de The Late Brake Show para mostrarles un tesoro familiar que estuvo por años escondido. Se trata de un Audi Quattro Turbo de 1982 que estuvo guardado en un garage durante 28 años.

Impresionante hallazgo: encontraron un histórico Ford Mustang abandonado en un garage hace casi 50 años

“Un día, mi hermano manejó hasta acá, lo guardó de culata y le puso bloqueos en las ruedas”, le contó Jason al canal de YouTube antes mencionado. Su hermano falleció en 2021 y pese a que durante todo ese tiempo intentó preguntarle sobre el querido Audi, nunca obtuvo una respuesta concreta. “Cada vez que le preguntábamos sobre el auto se enojaba y decía: ‘está bien en donde está’”, señaló.

El Audi Quattro Turbo de 1982 abandonado
El Audi Quattro Turbo de 1982 abandonadoCar&Classic

Nunca podrá saber la verdadera razón por la cual fue escondido pero ahora que heredó el vehículo, decidió sacarlo a la luz e intentar restaurarlo. Según lo que se puede ver en el video, el pequeño garage da cuenta del paso de los años: en el piso todavía hay envoltorios, latas y diarios que datan de mediados de los 80. Por fuera, el tiempo hizo lo suyo en el chasis pero por dentro, se mantiene casi intacto.

Por dentro, se mantiene prácticamente intacto
Por dentro, se mantiene prácticamente intacto Car&Classic

El cuero está impecable, con apenas unos detalles propios del desgaste y mantiene la estética original combinando el negro con unos detalles granates. Sin embargo, el Audi al que apenas se le hicieron 150.000 km, no pudo ser arrancado. La mecánica está dañada pero el motor -cinco cilindros, 2.2 litros y 200CV- no presenta principales dificultades. Aquel auto que fue el primero en usar la tracción en cuatro ruedas y que se convirtió en uno de los deportivos más queridos por los fanáticos, tan solo necesita algunas reparaciones para volver a las calles.

Apenas necesita unas reparaciones y limpieza, pero pronto podría volver a las calles
Apenas necesita unas reparaciones y limpieza, pero pronto podría volver a las calles Car&Classic

Luego de que se publicara el video en redes, Jason subastó su vehículo con la advertencia de que necesitaba ser reparado. Tras una semana de ofertas silenciosas en la plataforma Car and Classic, se vendió a €20.250 el 14 de junio. Finalmente, el vehículo se reencontrará con su nuevo dueño una vez completada la operación y, de seguro, volverá a recorrer las rutas escocesas una vez que se realicen las reparaciones correspondientes.

El Audi Quattro Turbo, por dentro

El diseño interior no fue tocado y pese a haber estado guardado por casi 30 años, apenas se nota el paso del tiempo
El diseño interior no fue tocado y pese a haber estado guardado por casi 30 años, apenas se nota el paso del tiempoCar&Classic
La parte que quizás más sufrió en todo este tiempo y a la que su nuevo dueño le deberá dedicar una buena suma de dinero
La parte que quizás más sufrió en todo este tiempo y a la que su nuevo dueño le deberá dedicar una buena suma de dinero Car&Classic
El Audi apenas se condujo por 150.000km; la joya de los 80 está lista para volver
El Audi apenas se condujo por 150.000km; la joya de los 80 está lista para volverCar&Classic
LA NACION
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. El error que puede dañar al motor después de un viaje largo y cómo evitarlo
    1

    El error que puede dañar al motor después de un viaje largo y cómo evitarlo

  2. Crecen los casos de licencias de conducir falsas: hay multas de hasta $1,7 millones
    2

    Crecen los casos de licencias de conducir falsas: hay multas de hasta $1,7 millones

  3. Así es el Mercedes-Benz más barato que se vende en la Argentina
    3

    Así es el Mercedes-Benz más barato que se vende en la Argentina

  4. Con qué y cómo hay que lavar el auto para que quede como nuevo
    4

    Con qué y cómo hay que lavar el auto para que quede como nuevo

Cargando banners ...