La otra cara del motor: por qué la calidad del combustible define el rendimiento del auto

Los vehículos actuales integran sistemas electrónicos de alta precisión, motores inteligentes y tecnologías diseñadas para optimizar la seguridad, la eficiencia y el confort. Sin embargo, detrás de ese entramado sofisticado existe un factor silencioso y determinante para que todo funcione como corresponde: el combustible.

La calidad del producto que se utiliza no solo incide en la potencia del motor. También influye en el consumo, en la durabilidad de los componentes y en la experiencia de manejo. En un mercado donde no todos los combustibles ofrecen las mismas prestaciones, la elección adquiere un peso estratégico.

Tecnología que acompaña la evolución del motor

Con el desarrollo de INFINIA, YPF buscó responder a las demandas de la nueva generación de vehículos. Su fórmula con tecnología TurboClean está diseñada para remover los residuos que se acumulan en los sistemas de admisión e inyección, un fenómeno habitual con los combustibles convencionales y que impacta negativamente en el rendimiento.

Pruebas realizadas en dinamómetro demostraron que esta limpieza puede traducirse en una mejora de hasta un 6,9% en la potencia, un dato clave para quienes requieren respuesta inmediata y eficiencia en la conducción.

Confort, autonomía y protección

La acción de INFINIA no se limita a limpiar. Sus aditivos reducen la fricción entre las piezas internas del motor, lo que disminuye el desgaste y favorece un mejor aprovechamiento del combustible. Esto se traduce en un andar más silencioso, con mayor autonomía y un confort sostenido a lo largo del tiempo.

Cada kilómetro recorrido con un combustible de estas características no solo optimiza el rendimiento del vehículo, sino que también prolonga la vida útil de sus componentes más sensibles.

Una decisión con impacto a futuro

La creciente complejidad tecnológica de los autos exige combustibles capaces de estar a la altura de esa evolución. INFINIA se posiciona como una respuesta concreta a este desafío: asegura una combustión más eficiente, protege el sistema mecánico y contribuye a reducir el impacto ambiental.

En un contexto donde la innovación automotriz avanza con rapidez, el combustible deja de ser un insumo más para convertirse en un factor estratégico. La elección de un producto premium puede marcar la diferencia entre un motor que solo cumple y otro que ofrece su máximo potencial.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.