Lanzan en la Argentina una nueva versión más potente de un reconocido SUV

En un contexto de crecimiento de los autos electrificados en la Argentina (categoría que incluye tanto a los modelos híbridos como eléctricos), diferentes marcas ampliaron su portfolio en la búsqueda de sumar nuevas tecnologías y opciones de motorización.

En ese contexto, Jetour anunció el lanzamiento del nuevo Jetour T1 i-DM, la versión híbrida de su SUV. La marca china forma parte de la oferta del grupo importador Famly Argentina, que también maneja en el país Kaiyi y KYC. El modelo destaca por una potencia combinada declarada de 346 CV, gracias a la combinación entre un motor naftero 1.5 TGDI (de 140 CV a 5200 rpm) y un motor eléctrico de 150 kW junto a una transmisión híbrida dedicada (DHT).

Mantiene las dimensiones del T1 convencional (que equipa un motor 2.0 TDGI y tracción total). Mide 4705 milímetros de largo, 1967 de ancho y 1843 de alto, con una distancia entre ejes de 2800 mm y un despeje mínimo del suelo de 160 mm. La capacidad del tanque de combustible es de 70 litros y el habitáculo está configurado para cinco plazas.

En lo que respecta al interior, cuenta con materiales tipo soft-touch, sistema de arranque por botón y remoto, una pantalla central de 15,6″ compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, conexiones USB, USB-C y toma de 12V, gaveta con refrigeración; ajuste del volante en profundidad y altura, asiento del conductor con ajuste eléctrico en seis direcciones con memorias —el del acompañante en cuatro— y cargador inalámbrico para celulares. A lo anterior suma nueve parlantes, freno de estacionamiento eléctrico, climatizador bizona, volante multifunción revestido en eco-cuero y tapizados en el mismo material.

En materia de seguridad incluye seis airbags y un completo conjunto de asistencias a la conducción que contemplan control electrónico de estabilidad, distribución electrónica de frenado, frenado autónomo de emergencia, monitoreo de presión de neumáticos, detección de punto ciego, asistencia de mantenimiento de carril, asistente de arranque en pendiente, control de crucero adaptativo y control de descenso en pendientes. A esto agrega cámara de estacionamiento con visión de 540 grados, sensores delanteros y traseros y faros full LED.

El modelo sale al mercado con un precio de lanzamiento de US$35.800 y cuenta con una garantía de 8 años o 160.000 km para la batería y 5 años o 150.000 km para el tren motriz.

