Lanzan una nueva moto en la Argentina con foco en la velocidad y potencia

Kawasaki, a través de Grupo Corven, presentó oficialmente en el mercado argentino la Ninja ZX-6R. La motocicleta de fabricación japonesa busca consolidar la presencia de la marca en el competitivo segmento Supersport.

El corazón de la nueva ZX-6R es un motor de 636 cc, un bloque de cuatro cilindros en línea, DOHC y 16 válvulas que entrega una potencia máxima de 127 CV a 13.000 rpm y un par motor de 70 Nm a 10.800 rpm.

La configuración de 636 cc, que supera la tradicional cilindrada de 600 cc del segmento, fue elegida para ofrecer un mayor torque en regímenes bajos y medios, lo que se traduce en una respuesta optimizada tanto para el tráfico urbano como para maniobras de sobrepaso en ruta, según explicó la marca.

Equipa un motor de 636 cc que entrega una potencia máxima de 127 CV a 13.000 rpm Ryne Swanberg - Fuse Interactive

En cuanto a su gestión mecánica y electrónica, la motocicleta equipa un sistema de inyección electrónica DFI y encendido TCBI con avance electrónico. Su transmisión es de seis marchas con cambio de retorno. Destacan el embrague Assist & Slipper, que minimiza el esfuerzo y controla el rebote de la rueda trasera en reducciones exigentes.

A su vez, cuenta con el Kawasaki Quick Shifter (KQS), que permite cambios ascendentes sin necesidad de accionar el embrague. La gestión de potencia se refina mediante un acelerador electrónico y modos de potencia seleccionables, adaptando la entrega a las condiciones de conducción.

Cuenta con el Kawasaki Quick Shifter (KQS) que permite cambios ascendentes sin necesidad de accionar el embrague Ryne Swanberg - Fuse Interactive

La asistencia al piloto se potencia con un Control de Tracción Kawasaki (KTRC) con tres niveles de intervención y modos de conducción integrados: Sport, Road, Rain y un modo Rider configurable. La información se visualiza en un instrumental TFT color de 4,3 pulgadas, que también ofrece conectividad para smartphones a través de la aplicación RIDEOLOGY. La iluminación completa de la motocicleta es full LED, incluyendo una óptica delantera compacta de diseño híbrido proyector/reflector y luces de giro LED.

El chasis perimetral es de aluminio, con una distancia entre ejes de 140 cm. Las suspensiones se componen de una horquilla invertida Showa SFF-BP de 41 mm, con regulación en compresión, ofreciendo 12 cm de recorrido. En la parte trasera es un sistema Uni-Trak con monoamortiguador con 15 cm de recorrido.

El sistema de frenos delantero cuenta con doble disco de 310 mm y pinzas radiales monobloque de cuatro pistones, mientras que el trasero utiliza un disco lobulado de 220 mm con pinza de un pistón. Los neumáticos son 120/70 ZR17 adelante y 180/55 ZR17 atrás.

Tiene un precio sugerido de US$29.900 Ryne Swanberg - Fuse Interactive

Con un depósito de combustible de 17 litros y un peso en orden de marcha de 196 kg, la Ninja ZX-6R ofrece una posición de manejo típica supersport: inclinada hacia adelante, con estriberas retrasadas y manillar bajo.

La nueva Kawasaki Ninja ZX-6R estará disponible en la red oficial de concesionarios Kawasaki del país en color Verde Lima, con un precio sugerido de US$29.900 y una garantía de un año sin límite de kilómetros.