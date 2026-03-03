Lanzan una nueva moto en la Argentina con foco en la velocidad y potencia

El Grupo Corven anunció el lanzamiento local de la nueva Ninja ZX-6R; su modelo supersport de media cilindrada está diseñado para la pista y el uso diario
3 minutos de lectura
Kawasaki, a través de Grupo Corven, presentó oficialmente en el mercado argentino la Ninja ZX-6R. La motocicleta de fabricación japonesa busca consolidar la presencia de la marca en el competitivo segmento Supersport.
El corazón de la nueva ZX-6R es un motor de 636 cc, un bloque de cuatro cilindros en línea, DOHC y 16 válvulas que entrega una potencia máxima de 127 CV a 13.000 rpm y un par motor de 70 Nm a 10.800 rpm.
La configuración de 636 cc, que supera la tradicional cilindrada de 600 cc del segmento, fue elegida para ofrecer un mayor torque en regímenes bajos y medios, lo que se traduce en una respuesta optimizada tanto para el tráfico urbano como para maniobras de sobrepaso en ruta, según explicó la marca.
En cuanto a su gestión mecánica y electrónica, la motocicleta equipa un sistema de inyección electrónica DFI y encendido TCBI con avance electrónico. Su transmisión es de seis marchas con cambio de retorno. Destacan el embrague Assist & Slipper, que minimiza el esfuerzo y controla el rebote de la rueda trasera en reducciones exigentes.
A su vez, cuenta con el Kawasaki Quick Shifter (KQS), que permite cambios ascendentes sin necesidad de accionar el embrague. La gestión de potencia se refina mediante un acelerador electrónico y modos de potencia seleccionables, adaptando la entrega a las condiciones de conducción.
La asistencia al piloto se potencia con un Control de Tracción Kawasaki (KTRC) con tres niveles de intervención y modos de conducción integrados: Sport, Road, Rain y un modo Rider configurable. La información se visualiza en un instrumental TFT color de 4,3 pulgadas, que también ofrece conectividad para smartphones a través de la aplicación RIDEOLOGY. La iluminación completa de la motocicleta es full LED, incluyendo una óptica delantera compacta de diseño híbrido proyector/reflector y luces de giro LED.
El chasis perimetral es de aluminio, con una distancia entre ejes de 140 cm. Las suspensiones se componen de una horquilla invertida Showa SFF-BP de 41 mm, con regulación en compresión, ofreciendo 12 cm de recorrido. En la parte trasera es un sistema Uni-Trak con monoamortiguador con 15 cm de recorrido.
El sistema de frenos delantero cuenta con doble disco de 310 mm y pinzas radiales monobloque de cuatro pistones, mientras que el trasero utiliza un disco lobulado de 220 mm con pinza de un pistón. Los neumáticos son 120/70 ZR17 adelante y 180/55 ZR17 atrás.
Con un depósito de combustible de 17 litros y un peso en orden de marcha de 196 kg, la Ninja ZX-6R ofrece una posición de manejo típica supersport: inclinada hacia adelante, con estriberas retrasadas y manillar bajo.
La nueva Kawasaki Ninja ZX-6R estará disponible en la red oficial de concesionarios Kawasaki del país en color Verde Lima, con un precio sugerido de US$29.900 y una garantía de un año sin límite de kilómetros.
