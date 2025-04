Las fábricas de autos del futuro y el desafío chino: cómo se preparan las automotrices para la nueva era

“Crear o morir”. Es el título de uno de los libros del periodista argentino Andrés Oppenheimer en el que plantea la incertidumbre que generó la aparición de nuevas tecnologías y cómo pueden generar la pérdida de millones de empleos, pero también con ella la aparición de nuevas oportunidades.

Si bien el texto del conferencista plantea su eje en las posibilidades de la Argentina y los otros países de la región para aprovechar los nuevos recursos para innovar y generar un progreso real, también se presenta como un manual de sugerencias sobre cómo adaptarnos a estas nuevas tecnologías para no quedar afuera.

Un consenso entre los especialistas es que los trabajos que se encuentran en mayor riesgo siguen siendo aquellos que son fácilmente reemplazables vía procesos de automatización, permitiendo abaratar costos y recortar tiempos. Ante este escenario, la industria automotriz no es —ni se puede permitir serlo— ajena a este nuevo escenario laboral y de producción.

Ante este panorama, LA NACION dialogó con Thierry Charvet, director de Industria y Calidad del Grupo Renault a nivel mundial, quien explicó el escenario del proceso productivo de la compañía en la Argentina en la planta de Santa Isabel de Córdoba y cómo visualiza el futuro de la industria a nivel global.

Thierry Charvet, vicepresidente ejecutivo de Industria y Calidad del Grupo Renault, se hizo presente en el evento por los 70 años de la fábrica de Santa Isabel en Córdoba

Uno de los desafíos de las fábricas locales, comentan, es siempre es mantener la corriente de suministros de manera constante, para evitar pausas y retrasos en la producción: “Nuestro objetivo es intentar siempre en un primer lugar poder traer las partes desde Europa, para no vernos obligados a invertir en su construcción a lo largo del mundo”, comentó el ejecutivo. El grupo automotriz cuenta actualmente con más de 40 fábricas en 17 países distintos.

Al comprar las partes, la compañía se ve obligada a tener depósitos por todo el mundo. Cuenta, por ejemplo, con uno de gran tamaño en Curitiba, Brasil. “Desde el punto de vista logístico, la optimización no es muy buena en ese sentido, pero lo hacemos porque nos queremos asegurar que no se va a parar la producción en ningún momento, por eso tenemos un stock permanente para tres o cuatro días, para no parar por injerencias del clima o huelgas de los transportistas”, analizó Charvet.

El futuro de las fábricas de autos

En esa línea, destacan que la optimización de procesos es muy importante, pero no algo novedoso en la industria. Desde hace tiempo que las automotrices tienen ingenieros que se dedican a estudiar permanentemente las formas para ejecutar procesos de manera eficiente, evitar las paradas en las líneas de producción y poder cumplir con los esquemas en el tiempo requerido. Lo que sí surje como algo novedoso es el uso de la tecnología, la cual permite analizar y proyectar millones de datos en tan solo segundos.

Un ejemplo de esto es que en 2018 desde el grupo francés implementaron un sistema con sensores múltiples en sus líneas de producción que llevan a un gran centro de control. Desde esas pantallas monitorean las líneas de todas sus fábricas del mundo, en tiempo real y al instante. Esto les permite saber cuándo una estación de fabricación se está acercando a su límite y poder detenerla antes que se rompa. Cuentan con más de 30.000 equipos conectados simultáneamente y recolectan más de 3000 millones de datos por día.

El proyecto Niagara es la apuesta de la compañía en la planta cordobesa, donde busca fabricar su pickup de media tonelada

Con todo ese bagaje de información, sus expertos analizan posibilidades de mejora en los procesos y tiempos, un área donde cada vez más la inteligencia artificial se vuelve determinante. “Empezamos la transformación en 2016 y considero que actualmente somos una automotriz de referencia en lo que llamamos el metaverso industrial, tenemos más de 300 equipos que son manejados completamente por IA, principalmente para proyecciones y mantenimiento”, agregó el máximo directivo en los procesos industriales del grupo.

Como en la gran mayoría de las áreas, esta tecnología se utiliza en los dispositivos para detectar potenciales defectos o fallas y prevenir que las mismas se trasladen al consumidor. Pero no es el único uso que se le está dando es la actualidad: “Con la IA desarrollamos un sistema para comprender la voz del consumidor, para que cuando tengan un defecto con su auto pueda explicárselo a la interfaz operativa con sus propias palabras y esta tecnología pueda llevar adelante un diagnóstico mecánico rápido y acertado”, explicó el francés.

Está la duda, como siempre en estos casos, que si bien la aplicación de estos sistemas tiene un efecto positivo en los procesos productivos, podría provocar también la pérdida de espacios de trabajo humanos ya sean por una falta de adaptabilidad al nuevo esquema o bien porque su tarea se vea reemplazada. Al respecto, el director de Industria y Calidad del Grupo Renault argumentó: “Si bien estamos usando la IA, para mí esto no es una revolución, es una mejora continua y constante que comenzó 20 años atrás con la automatización y se fue haciendo cada vez mejor”.

Siguiendo esa misma línea, agregó: “Tanto la digitalización como la IA son mejoras continuas, por lo que no hay que esperar enormes cambios en la cantidad de trabajos y de personas que se emplean en las fábricas, pero sí se puede esperar mejoras en la calidad, satisfacción del cliente y eficiencia”.

La amenaza de la avanzada china sobre todos los mercados

Las automotrices chinas, apalancadas por sus bajos costos de producción, la asistencia estatal para inundar los mercados extranjeros y precios competitivos, conviviendo con una mejora en la calidad y seguridad de sus vehículos, hicieron temblar a muchas terminales históricas tras sus primeras avanzadas. Con el paso del tiempo, luego el endurecimiento de las regulaciones europeas y las alianzas con las empresas occidentales, se apaciguó el nerviosismo y el escenario competitivo es otro, aunque no esté exento de desafíos.

El MG ZS fue el modelo chino más vendido en Europa en 2024, con 97.701 unidades

“Siempre le aparecieron competidores a Europa, hace 20 años estábamos preocupados por la invasión de los autos japoneses y ahora por supuesto también con los chinos, pero la decisión de las autoridades europeas de ir a los EV —los autos 100% eléctricos— es un riesgo adicional para nosotros, porque estamos enfrentando la realidad que en este tipo de vehículos la tecnología china está por delante de la de los europeos y su precio es mejor, así que en eléctricos puros sí es una preocupación”, desarrolló Charvet.

Sin embargo, el directivo buscó llevar calma sobre el futuro de la marca, explicando que el mercado de los 100% eléctricos tiene solo una participación del 10% en todo el mercado de autos, ya que el consumidor no parece convencerle la propuesta de este tipo de motorización. Él encuentra razón en que esto se da porque son autos caros que tienen una autonomía e infraestructura que incluso en Europa todavía es baja. “Gracias a todo esto tenemos algunos años para recuperarnos, pero no hay ninguna duda de que la amenaza es real”, concluyó el ejecutivo.

Iñaki Zurueta Por