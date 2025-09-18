LA NACION

Las mejores rutas para recorrer España en auto

Este país europeo ofrece rutas pintorescas cargadas de historia y paisajes únicos; cuáles son ideales para recorrer durante las vacaciones

Tanto en el norte como en el sur de España hay tramos en los que se recomienda viajar por las rutasMazur Travel - Shutterstock

España se consolidó como uno de los destinos preferidos por los argentinos a la hora de vacacionar en Europa. Más allá de sus playas, ciudades históricas y gastronomía reconocida en todo el mundo, muchos viajeros elijen alquilar un auto para salir de la urbe y así recorrer distintas rutas.

Una de las más recomendadas para descubrir España en auto es la de la Costa Brava, que se extiende desde Blanes, en la provincia de Gerona, hasta el Cap de Creus, el punto más oriental de la península ibérica. Este recorrido combina grandes acantilados, playas escondidas de aguas cristalinas y pueblos pesqueros que parecen detenidos en el tiempo.

La localidad de Tossa de Mar, en la Costa Brava, en la costa mediterránea de Cataluña, España
La localidad de Tossa de Mar, en la Costa Brava, en la costa mediterránea de Cataluña, EspañaMazur Travel - Shutterstock

Otra travesía con buena fama es la que atraviesa el Principado de Asturias, en el norte del país. Allí, además de visitar ciudades llenas de historia como Oviedo, Gijón y Avilés, los turistas pueden adentrarse en algunos de los pueblos más pintorescos de España, como Cudillero o Llanes, enclavados entre prados verdes y costas salvajes que regalan paisajes únicos en cada curva del camino.

Vista aérea del pueblo de Llastres, situado en la región española de Asturias
Vista aérea del pueblo de Llastres, situado en la región española de AsturiasFotokon - Shutterstock

Por otro lado, la Ruta de los Molinos de Castilla-La Mancha invita a recorrer uno de los paisajes más emblemáticos de España, donde los icónicos molinos de viento se han convertido en símbolos universales gracias a la inmortal obra de Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la Mancha”.

Entre sus paradas imprescindibles se destaca Consuegra, una localidad situada en lo alto de un cerro, donde se conservan 12 molinos del siglo XIX que parecen vigilar el horizonte. Otro punto clave es el Campo de Criptana, con un conjunto de 10 molinos perfectamente alineados que regalan una estampa digna de postal y transportan al visitante directamente a las páginas de la literatura.

En este recorrido tampoco se puede dejar pasar el cerro de Mota del Cuervo, conocido por sus vistas bajo el nombre de “El balcón de La Mancha”, en los que se puede observar otro siete molinos, uno de los cuales cuenta con una oficina de turismo en su interior.

Otras paradas importantes en esta traza son Tembleque, Puerto Lápice, Alcázar de San Juan, Herencia, El Romeral, Madridejos y Belmonte.

Molinos de viento de Consuegra bajo la luz de la luna, La Mancha, España
Molinos de viento de Consuegra bajo la luz de la luna, La Mancha, España Goke30 - Shutterstock

Cuando se habla de España, Andalucía suele ocupar un lugar destacado gracias a los atractivos de provincias como Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba. Sin embargo, si se dispone de más tiempo —o si se busca descubrir rincones menos transitados— la región ofrece joyas como el Cabo de Gata en Almería, el Parque Nacional de Doñana en Huelva, o las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza, en Jaén.

Toma aérea desde el mar de Chipiona, una localidad costera de la provincia de Cádiz, en Andalucía, España
Toma aérea desde el mar de Chipiona, una localidad costera de la provincia de Cádiz, en Andalucía, EspañaJavier Hermoso - Shutterstock

El País Vasco, en el norte de España, es otro de los destinos imperdibles para recorrer en auto. La ruta puede comenzar en Bilbao, con su icónico Museo Guggenheim y su vibrante vida urbana, y extenderse hasta la Rioja Alavesa, famosa por sus bodegas y paisajes de viñedos interminables. En el camino aparecen joyas como San Sebastián, reconocida por su gastronomía, o Vitoria, una capital tranquila que destaca por su casco histórico medieval.

El recorrido también invita a detenerse en encantadores pueblos costeros como Mundaka y Getaria, donde el mar Cantábrico marca el pulso cotidiano. Y, como broche de oro, no pueden faltar los espectaculares acantilados de flysch en Zumaia ni la mágica Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, un escenario de película que los propios vascos recomiendan como una experiencia inolvidable.

Toma aérea de Mundaka, un pintoresco pueblo pesquero situado en el mar Cantábrico, en Vizcaya, País Vasco, norte de España
Toma aérea de Mundaka, un pintoresco pueblo pesquero situado en el mar Cantábrico, en Vizcaya, País Vasco, norte de EspañaMazur Travel - Shutterstock
