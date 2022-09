Licencia de conducir: los cinco errores más comunes que pueden hacer que no saques el registro

Bajo la premisa de formar a mejores conductores y reducir un 20% las víctimas fatales por siniestros viales para 2023 y un 50% para 2030, el Gobierno de la Ciudad puso en marcha el 17 de agosto último un nuevo sistema para el otorgamiento de la licencia de conducir. Con el fin de evaluar a los aspirantes en contextos reales de manejo, el examen práctico dejó de hacerse en las pistas cerradas de Coronel Roca y Parque Extremo, para tener lugar en las calles porteñas.

La prueba de conducción puede llevarse a cabo solo una vez aprobados los exámenes psicofísicos y teórico, y comienza en el cajón donde está estacionado el vehículo, desde donde se emprende un recorrido por un circuito señalizado que dura alrededor de 15 minutos y termina con las maniobras de estacionamiento en el punto de partida. Los vehículos a disposición son un Volkswagen Gol Trend y un Peugeot 208, y está permitido optar entre transmisión manual o automática.

A excepción del circuito previsto en Boedo, el aspirante a conductor siempre puede elegir entre un vehículo con caja manual o automática para la prueba de manejo.

Siempre acompañado por un examinador, se realiza con autos doble comando conectados a un Sistema Integrado de Monitoreo, y a lo largo del trayecto al conductor se le indican las faltas que puede estar cometiendo. Si suma ocho puntos el examen es reprobado.

En este sentido y con el objetivo de aumentar el nivel de atención y responsabilidad vial, los examinadores de la Ciudad recolectaron y compartieron datos sobre las faltas más comunes que los aspirantes a conductores cometen en la prueba en calle. Desde no encender las luces de giro hasta manejar con una sola mano, esta es la lista de las que más se repitieron:

1. No señalizar con la luz de giro antes de salir del cajón

En contra a lo que se espera, es la instancia previa al ingreso al tránsito la que con frecuencia le resta más puntos o directamente elimina las posibilidades del aspirante a conductor de sacar el registro. Olvidarse de señalizar con la luz de giro antes de salir del cajón donde está estacionado el auto es la falta más común, pero no la única. Otros deslices que se repiten con frecuencia según los examinadores son: iniciar la marcha con el freno de mano puesto; no ponerse el cinturón de seguridad; y no saber manipular el embrague o la caja de cambios.

2. Superar la velocidad máxima

El exceso de velocidad en circulación es uno de los principales motivos que hacen que los aspirantes a conductores reprueben el examen práctico, según la información recolectada por el Gobierno de la Ciudad. Ya se trate de la velocidad prevista para el examen (30 kilómetros por hora) o de la indicada en los carteles de la calle a lo largo del recorrido. En zonas de escuela, por ejemplo, no se puede circular a más de 20 kilómetros por hora.

“En nuestro circuito no pasamos por avenidas (en donde la velocidad máxima es 45 km/h), circulamos por zonas señalizadas, donde a veces la máxima es de 20 y ellos van a 30. El cartel está en la esquina, pero no lo miran, seguramente por los nervios, y eso implica una falta eliminatoria”, explica Daniel Escobar, examinador de la Comuna 12.

3. No respetar al peatón

Cecilia Peralta, una de las varias mujeres incorporadas al área de examinación del Gobierno de la Ciudad, señala que las faltas relacionadas con la convivencia vial son las más graves observadas hasta ahora. Estas incluyen respetar el ceda el paso al peatón, los límites de las sendas peatonales, las señales y las velocidades máximas.

Un ejemplo concreto es la reacción general de los conductores frente al cartel de PARE. “Mucha gente confunde esta señal con la de disminuir la velocidad, en lugar de frenar, mirar el tránsito y luego continuar. Si hay un cartel es porque es un cruce peligroso, hay tránsito, hay peatones y hay que estar atento”, explica. “Otra falta recurrente se da por no ceder el paso. Si el peatón está en la esquina, hay que frenar y cederle el paso, siempre”.

4. No estacionar correctamente

Esta falta sí es más esperable, ya que estacionar bien requiere de práctica. El error más frecuente es no señalizar con las balizas antes de empezar la maniobra, pero tocar el cordón o las vallas; no respetar la distancia de separación del cordón o subirse a este; y estacionar en más de dos intentos también son deslices recurrentes.

La nueva modalidad de exámen comenzó el pasado 17 de agosto y ya cuenta con ocho sedes.

5. Conducir con una sola mano

Como en el caso de las bicicletas, se presume que la persona que conduce con una sola mano está más cómoda frente al volante. Sin embargo, tener solo una mano a disposición supone un mayor tiempo de maniobra ante cualquier situación, además de imposibilitar reconducir la marcha ante un imprevisto o pérdida de control repentina, provocando un volantazo y potencialmente un accidente vial.

Una de las faltas de conducción más comunes es no respetar a los peatones. Shutterstock

Dónde puede hacerse el examen práctico para sacar el registro

Ya existen ocho sedes habilitadas donde los vecinos pueden realizar la prueba de tránsito con la nueva modalidad, y sacar la licencia en el mismo día. Están ubicadas en los barrios de Boedo, Barracas, Floresta, Caballito, Balvanera, Recoleta, Palermo y Villa Urquiza; y en las próximas semanas se inaugurarán dos nuevas sedes en Núñez y Chacarita.