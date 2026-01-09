Una automotriz vende todos sus autos en cuotas y a tasa 0, incluido un nuevo SUV

El año pasado, la industria automotriz cerró con más de 600.000 ventas de vehículos 0km, un volumen que no se registraba desde 2018. Ese repunte estuvo impulsado, en gran medida, por el regreso y el fuerte impacto de los planes de financiación con tasas atractivas, que tuvieron un rol clave especialmente durante la primera mitad del año.

En ese escenario, varias automotrices lograron capitalizar el impulso del mercado. Entre ellas se destacó Chevrolet, que alcanzó un crecimiento del 96% interanual tras concretar 46.322 ventas, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con un 2026 que se proyecta nuevamente en alza para el sector, algunas marcas ya comenzaron a dar señales claras del rumbo que tomarán. De hecho, varias automotrices informaron sus estrategias comerciales y los modelos que ofrecerán en cuotas durante el primer mes del año, como es el caso de Chevrolet con las siguientes propuestas:

Chevrolet Onix & Onix Plus: tasa 0 en 24 meses con un tope de hasta $14.000.000.

tasa 0 en 24 meses con un tope de hasta $14.000.000. Chevrolet Onix & Onix Plus: tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000.

tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000. Chevrolet Onix & Onix Plus: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.

tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000. Chevrolet Onix & Onix Plus: financiación de hasta $22.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

Este modelo, el más accesible de la firma del moño y que recibió un restyling en 2025, fue el segundo más vendido de la marca el año pasado, con 13.696 unidades comercializadas entre enero y diciembre, según datos de Acara.

Nuevo Chevrolet Onix en su versión hatchback y sedán

Chevrolet Tracker: tasa 0 en 24 meses con un tope de hasta $14.000.000.

tasa 0 en 24 meses con un tope de hasta $14.000.000. Chevrolet Tracker: tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000.

tasa 0 en 18 meses con un tope de hasta $16.000.000. Chevrolet Tracker: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.

tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000. Chevrolet Tracker: financiación de hasta $22.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

El Chevrolet Tracker, un SUV del segmento B que se fabrica en la planta de General Motors en Alvear, Santa Fe, también fue renovado el año pasado y se consolidó como el modelo más vendido de la compañía durante 2025, por sus 17.647 patentamientos.

Nuevo Chevrolet Tracker

Chevrolet Spin: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.

tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000. Chevrolet Spin: financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.

financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%. Chevrolet Spin: financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.

financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%. Chevrolet Spin: financiación de hasta $22.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

El Chevrolet Spin es un SUV de la firma del moño con capacidad para siete pasajeros. Dado que este modelo no logró ubicarse entre los 50 más vendidos en diciembre, no es posible determinar con precisión cuántas ventas acumuló a lo largo del año pasado, según el informe de Acara.

Chevrolet Spin

Chevrolet Montana: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.

tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000. Chevrolet Montana: financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.

financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%. Chevrolet Montana: financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%.

financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 20,9%. Chevrolet Montana: financiación de hasta $22.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

La Chevrolet Montana, la pickup compacta del portfolio, registró 5049 ventas entre enero y diciembre y también recibió un restyling el año pasado.

Chevrolet Montana

Chevrolet S10: Tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $22.500.000.

Tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $22.500.000. Chevrolet S10: financiación de hasta $25.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.

financiación de hasta $25.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%. Chevrolet S10: financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.

financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 25,9%. Chevrolet S10: financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.

Dentro del segmento de pickups, al escalar hacia el rubro mediano —el más demandado del mercado— aparece la Chevrolet S10, que cerró el año pasado con 5210 unidades vendidas.

Chevrolet S10

Chevrolet Trailblazer: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $22.500.000.

tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $22.500.000. Chevrolet Trailblazer: financiación de hasta $25.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.

financiación de hasta $25.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%. Chevrolet Trailblazer: financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.

financiación de hasta $27.500.000 a 24 meses, con tasa 25,9%. Chevrolet Trailblazer: financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.

El Chevrolet Trailblazer se incorporó al portfolio de la marca en 2025 con su última generación; se trata de un SUV grande del segmento D que, al igual que el Spin, no logró ubicarse entre los 50 modelos más vendidos en diciembre.

Nuevo Chevrolet Trailblazer

Chevrolet Spark: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000.

tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $15.000.000. Chevrolet Spark: financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%.

financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 14,9%. Chevrolet Spark: financiación de hasta $25.000.000 a 24 meses, con tasa 25,9%.

financiación de hasta $25.000.000 a 24 meses, con tasa 25,9%. Chevrolet Spark: financiación de hasta $30.000.000 a 30 meses, con tasa 29,9%.

Por su parte, el Chevrolet Spark es un SUV del segmento B, recientemente lanzado, que representa el primer modelo totalmente eléctrico de General Motors.

Nuevo Chevrolet Spark

Chevrolet Captiva: tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $18.000.000.

tasa 0 en 12 meses con un tope de hasta $18.000.000. Chevrolet Captiva: financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%.

financiación de hasta $18.000.000 a 18 meses, con tasa 9,9%. Chevrolet Captiva: financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 19,9%.

financiación de hasta $20.000.000 a 24 meses, con tasa 19,9%. Chevrolet Captiva: financiación de hasta $20.000.000 a 30 meses, con tasa 24,9%.

Para cerrar aparece el Chevrolet Captiva, un SUV recordado en la Argentina, regresó al mercado local en una versión PHEV, es decir, híbrido enchufable. Con todas estas propuestas, Chevrolet ofrece casi la totalidad de su catálogo en cuotas, con la única excepción de la Silverado, su pickup full-size.