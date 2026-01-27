Llega una nueva moto a la Argentina con mucha tecnología para un segmento en crecimiento

En un contexto de crecimiento de los patentamientos de motos y proyecciones optimistas para este año, Voge presentó la nueva 300DS, una moto que busca capitalizar el buen momento que se vive en su segmento.

El mercado de las motos en la Argentina cerró con 650.325 motovehículos 0km patentados el año pasado, una cifra que representó un crecimiento del 33,8% en comparación con el año anterior, según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). De cara al año corriente, el sector proyecta una expansión superior al 10%, un escenario que ya impulsa a las marcas a reforzar su oferta con nuevos lanzamientos.

Se ofrece en tres colores: Blaze Red, Viper Green y Storm Gray

“El restyling de la Voge 300DS 2026 surge de un análisis profundo del mercado y de la escucha activa de nuestros usuarios. Desde la Argentina impulsamos esta renovación integral junto a Loncin para elevar su propuesta de valor, incorporando tecnología y equipamiento que hoy marcan la diferencia en el segmento Dual Sport de media cilindrada”, explicó Mariano Vázquez, jefe de producto de Voge Argentina.

Cómo viene equipada la Voge 300DS 2026

Este modelo incorpora puños y asiento calefaccionados con tres niveles de intensidad, un recurso pensado para reducir la fatiga en viajes largos y para enfrentar de mejor manera las bajas temperaturas.

Tanto los puños como el asiento son calefaccionados

En materia de tecnología, suma una pantalla TFT color de 5 pulgadas con dos modos de visualización y conectividad Bluetooth, que permite ver llamadas entrantes y notificaciones. Además, cuenta con puertos USB tipo A y tipo C para la carga de dispositivos.

El parabrisas es regulable en dos posiciones, lo que permite optimizar la protección aerodinámica, y de serie incluye un top case SHAD SH40 de 40 litros, un plus orientado al uso viajero.

La pantalla TFT es de 5 pulgadas

El corazón de la Voge 300DS 2026 es un motor monocilíndrico de 292 cc, cuatro tiempos, refrigerado por líquido y con inyección electrónica EFI, que desarrolla 29 CV a 8500 rpm y 25 Nm a 6500 rpm, asociado a una transmisión manual de 6 velocidades.

En el apartado de seguridad, equipa frenos ABS de doble canal, con disco delantero de 300 mm y trasero de 220 mm. La suspensión está a cargo de una horquilla invertida de 35 mm adelante y un monoamortiguador trasero.

La iluminación es full LED

Cuenta con garantía de 2 años o 24.000 km y estará disponible a partir de febrero en la red de concesionarios oficiales de todo el país, en tres colores: Blaze Red, Viper Green y Storm Gray.

El precio de venta al público es de $7.400.000.