Llegan tres nuevas pickups a la Argentina y buscan su lugar con propuestas totalmente distintas

La Argentina es un país que tiene las pickups en sus venas. Desde hace décadas que esta silueta forma parte del tejido social, cultural y demográfico en diferentes contextos, usos y desusos. Desde las desvencijadas que a veces se ven cargadas a tope hasta las más modernas que detectan un peligro y frenan solas, al argentino siempre le tiró la “chata”.

Para colmo, hoy el país es uno de los polos de producción de pickups más importantes del mundo: las Fiat Titano, Ford Ranger, RAM Dakota, Toyota Hilux y Volkswagen Amarok se producen en nuestro país, sin contar a las Nissan Frontier y Renault Alaskan que este año cesaron su fabricación local.

Pero independientemente de dónde se producen, el mercado las elige, en mayor o menor medida: dentro del Top 50 de modelos más vendidos de 2025, 12 fueron pickups, considerando todos los segmentos (compactas, medianas y grandes) y la más vendida también fue una pickup. Es decir, casi uno de cada cuatro modelos del ranking pertenece al universo pickup, una proporción alta para un mercado tan diversificado como el argentino, con participación de casi todos los segmentos, pero sobre todo medianas (hasta 1 tonelada) y compactas.

La Toyota Hilux fue el auto más vendido del 2025

Y ese es el pie exacto para anticipar a las protagonistas que llegarán este año. Pertenecientes a segmentos diferentes, con orígenes varios y hasta motorizaciones de todo tipo y color, seguirán alimentando este universo heterogéneo llamado pickups en la Argentina.

La que no tiene fecha de lanzamiento es la BYD Shark, que ampliará el portfolio de la marca china con un modelo que ya se vende en otros mercados regionales como Brasil y Uruguay. Pero sí hay algo que podemos confirmar de manera oficial y es que lo hará antes del invierno.

BYD traerá su pickup Shark

La Shark es un modelo que marca un quiebre conceptual dentro del segmento al combinar formato tradicional con un sistema de propulsión híbrido enchufable, algo similar a lo que anunció la Ford Ranger local para 2027. La Shark es una pickup mediana con tracción integral eléctrica, desarrollada sobre una arquitectura específica de nueva energía, y no como una adaptación de un producto térmico existente lo cual obviamente beneficia de alguna manera un desarrollo particular como este.

Desde el punto de vista dimensional se ubica en el corazón del segmento: mide 5457 mm de largo, 1971 mm de ancho y 1925 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3260 mm, cifras comparables a las de las pickups medianas más vendidas del mercado local. La caja ofrece 1520 mm de largo, 1500 mm de ancho y 517 mm de alto, mientras que la capacidad de arrastre declarada es de 2500 kg, parámetros alineados con el uso laboral y recreativo típico del segmento.

La chata china equipa un sistema de propulsión híbrido enchufable BYD

El sistema de propulsión es uno de los principales diferenciales. La BYD Shark utiliza un esquema híbrido enchufable con dos motores eléctricos, uno por eje, que entregan 170 kW y 310 Nm en el eje delantero y 150 kW y 340 Nm en el trasero, combinados con una batería Blade de 29,6 kWh. Esta configuración permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos, una autonomía 100 % eléctrica de hasta 100 km y un alcance combinado que llega a los 840 km bajo ciclo NEDC. En modo híbrido, el consumo declarado con bajo estado de carga es de 7,5 l/100 km.

En términos de chasis y aptitudes off road, la Shark incorpora suspensión independiente de doble horquilla en ambos ejes, tracción AWD inteligente y modos específicos para arena, barro y nieve.

En modo híbrido el consumo declarado con bajo estado de carga es de 7,5 l/100 km BYD

El equipamiento de seguridad y asistencia a la conducción es otro de los puntos destacados. Según la versión, incluye control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal y trasera, mantenimiento y asistencia de carril, monitoreo de punto ciego, control de descenso en pendientes y sistema de cámaras con visión panorámica. A esto se suma un interior con pantalla central giratoria de 12,8 pulgadas, instrumental digital de 10,25 pulgadas, conectividad con Android Auto y CarPlay, climatizador automático bizona y múltiples funciones gestionables desde la aplicación BYD.

En el interior destaca su pantalla central giratoria de 12,8" BYD

La Renault Niagara será una de las novedades más relevantes del segmento de pickups compactas en el mercado argentino este 2026. De acuerdo con la información oficial de la marca, la nueva pick up de media tonelada llegará en el último trimestre del año y será fabricada en la Fábrica Santa Isabel, en Córdoba.

Para su producción, Renault Argentina puso en marcha “un proceso de transformación industrial sin precedentes en la planta”, que incluye la incorporación de una nueva línea de montaje y la mayor modernización de su historia.

La pickup que surgirá del proyecto Niagara llegará en el último trimestre de 2026

La inversión asociada al proyecto rondó los US$350 millones, un desembolso clave para garantizar la continuidad productiva de Santa Isabel, que en los últimos meses quedó concentrada exclusivamente en la fabricación de la Kangoo, tras la salida de línea de Logan, Sandero, Stepway y el fin del proyecto conjunto de las pickups Frontier y Alaskan. En ese contexto, Niagara aparece como un modelo central para sostener el perfil industrial y exportador del complejo cordobés.

Desde el punto de vista técnico, Renault confirmó que la pick up se desarrollará sobre la Renault Group Modular Platform (RGMP), que hoy da vida a Kardian y Boreal por ejemplo, una arquitectura global que permitirá elevar el nivel tecnológico de los procesos productivos y adaptar la planta a estándares más avanzados de automatización, digitalización y control de calidad.

Se desarrollará sobre la Renault Group Modular Platform (RGMP)

Más allá de los datos oficiales, pocos dando vueltas, el proyecto Niagara (todavía no está confirmado si ese será su nombre) se posicionará como una camioneta compacta con estructura monocasco, en línea con el planteo de modelos como Fiat Toro, Ford Maverick y Ram Rampage. Compartirá plataforma, mecánicas y numerosos componentes con otros productos regionales de Renault y ya se fabricaron las primeras unidades preserie, identificadas internamente como Proyecto H1312, producidas en Santa Isabel sin detener la línea regular de montaje.

En cuanto a la mecánica, se espera que la versión de lanzamiento utilice el conocido motor 1.3 turbonaftero, ya presente en otros modelos de la marca, asociado a una transmisión automática de doble embrague y seis marchas. En una primera etapa, la pick up contaría con tracción delantera, aunque el propio concept Niagara fue presentado como anticipo de una futura versión híbrida, con tracción integral mediante un eje trasero electrificado.

Se espera que la versión de lanzamiento utilice el conocido motor 1.3 turbonaftero

De acuerdo con trascendidos provenientes del entorno industrial del proyecto, esa variante utilizaría el sistema E-Tech Hybrid 4×4, compuesto por un motor 1.3 turbo asociado a un sistema mild hybrid de 48 volts en el eje delantero, más un motor eléctrico adicional en el eje trasero, encargado de proporcionar la tracción integral. Esta configuración permitiría ampliar el posicionamiento del modelo dentro del segmento, tanto por tecnología como por prestaciones.

En términos dimensionales, la pickup se movería en cifras cercanas a sus rivales directos, con una longitud en torno a los 4,90 metros y una distancia entre ejes que podría ubicarse entre 2,60 y 2,95 metros, dependiendo de la configuración final. El diseño mostrado en el concept, con puertas de fuertes nervaduras y un tratamiento robusto de la carrocería, anticipa una imagen muy cercana a la que llegará a producción.

Sus medidas se ubicarían cerca del resto de los competidores del segmento

La tercera pick up que se suma al escenario argentino rumbo a 2026 es la Kia Tasman, un modelo que marca un punto de inflexión para la marca al tratarse de su primera pick up mediana desarrollada a nivel global. Según informó Kia Argentina, la Tasman se exhibe durante la temporada de verano en Costa Esmeralda como anticipo de un producto cuya comercialización está prevista a partir de mediados de 2026, aunque sin especificaciones locales confirmadas por el momento.

Desde la marca destacan que la Tasman fue concebida para romper con el diseño tradicional del segmento, históricamente más conservador en la Argentina. Sin embargo, más allá de ese posicionamiento estético, la información técnica disponible surge exclusivamente de los catálogos internacionales del modelo, que permiten anticipar cómo podría configurarse su oferta mecánica y de versiones a la espera de la confirmación de la filial en pos de ver cómo se venderá en nuestro país.

La Kia Tasman se comenzará a comercializar a partir de mediados de 2026

A nivel global, la Kia Tasman está desarrollada sobre un chasis de largueros, una arquitectura clásica en el segmento de pickups medianas, pensada para combinar capacidad de carga, aptitudes off road y uso recreativo. La pickup tiene un largo total de 5410 mm, un ancho de 1930 mm y una altura cercana a los 1870 mm, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 3270 mm, una cifra alineada con las referentes del segmento como Hilux, Amarok y Ranger, las top 3 hoy locales.

En materia de motorizaciones, el modelo internacional contempla dos alternativas bien diferenciadas. Por un lado, una opción diesel, con un motor de cuatro cilindros 2.2 de 210 CV, orientado a priorizar el torque, la capacidad de remolque y la eficiencia en uso intensivo, algo que el cliente de las camionetas de una tonelada ponderan. Este propulsor se ofrece asociado a caja manual o automática, con configuraciones de tracción trasera o tracción integral, según la versión y el mercado.

A nivel global se ofrece con opciones de motorización diésel y naftera

Por otro lado, la gama global también incluye una motorización naftera 2.5 litros de 280 CV, pensada para mercados donde este tipo de mecánica tiene mayor aceptación que no es lo que ocurre en la Argentina. En este caso, el enfoque apunta a un uso más recreativo y urbano, con una entrega de potencia más progresiva y combinaciones similares de transmisiones y sistemas de tracción, aunque siempre supeditadas a la estrategia comercial de cada región.

Puertas adentro, la Tasman adopta un enfoque alineado con los últimos productos globales de Kia, con un interior dominado por pantallas digitales integradas, sistema multimedia de gran tamaño, conectividad completa y un paquete de asistencias a la conducción que varía según el nivel de equipamiento.

El interior está dominado por las pantallas digitales

De cara al mercado argentino, resta definir qué motorizaciones, transmisiones y configuraciones de tracción serán finalmente homologadas. En un contexto donde las pickups mantienen una presencia dominante en los rankings de patentamientos, la Tasman aparece como una apuesta estratégica para que Kia ingrese por primera vez a uno de los segmentos más competitivos del país.

La llegada de la BYD Shark, la Renault Niagara y la Kia Tasman sintetiza tres caminos distintos hacia un mismo objetivo: participar de uno de los segmentos más relevantes del mercado argentino.

Mientras BYD apuesta por la electrificación y la tecnología como diferencial, Renault refuerza su presencia industrial local con un proyecto pensado desde la producción nacional y la exportación regional y Kia se prepara para ingresar por primera vez al competitivo universo de las medianas con un desarrollo global.

En un mercado donde estos vehículos mantienen una presencia constante entre los modelos más patentados (2025 fue para la Toyota Hilux), el desembarco de estas tres propuestas confirma que los amantes de las pickups tendrán cada vez más opciones para elegir indistintamente del segmento que busquen.