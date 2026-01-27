¿Lo cubre el seguro? Qué pasa si se vuelca o choca manejando en los médanos o la arena

Como es habitual, el epicentro de la temporada de verano se concentra en las ciudades balnearias de la costa argentina. Es allí donde las automotrices eligen instalar sus stands para exhibir sus productos y, al mismo tiempo, el escenario preferido por muchos para salir del asfalto y enfrentarse a la arena de los médanos, un terreno que resulta tan atractivo y recreativo como riesgoso.

Con el crecimiento de la actividad off-road, surge una pregunta clave: ¿las pólizas de las compañías aseguradoras cubren cualquier inconveniente que pueda ocurrir, como por ejemplo, en la Frontera de Pinamar?

Para entender la cuestión, primero hay que aclarar que la cobertura del seguro no depende del tipo de terreno por el que se circule, según explicó Alejandro Mena, gerente de Producto Automotor de La Caja. No obstante, al analizar la letra chica de las pólizas aparecen numerosos escenarios en los que las aseguradoras pueden no hacerse responsables.

No existen coberturas específicas ni adicionales para la circulación en los médanos Andrej Zavadski - Shutterstock

Entre los casos más habituales, Mena señaló que las pólizas de la compañía no cubren accidentes ocurridos durante competencias deportivas (ya sean formales o informales) ni aquellos derivados de maniobras negligentes o imprudentes atribuibles al conductor. Se trata de situaciones frecuentes sobre todo en La Frontera, en Pinamar, en donde suelen tomar lugar las carreras.

A su vez, tal como se indica en la póliza, no están cubiertos los siniestros derivados de maniobras negligentes o peligrosas, o de conductas similares a competencias o desafíos.

En zonas de playa existen exclusiones específicas. “Los daños por inundación o ingreso de agua no están cubiertos cuando se producen por circular a la vera de cursos de agua, tal como lo establecen las condiciones generales”, agregó el ejecutivo.

En concreto, el seguro continúa funcionando bajo las condiciones generales de la póliza aún cuando se circule en un terreno off-road. En caso de haber un siniestro, se actúa como cualquier otro. “Se analizan todos los elementos del hecho: habilitación del conductor, estado del vehículo, dinámica del accidente, condiciones del terreno y demás factores necesarios para determinar la responsabilidad del asegurado”, agregó. También suele entrar en juego la presencia o no de alcohol en sangre en el conductor.

La protección a terceros está siempre vigente mientras se cumplan las condiciones de póliza Shutterstock

De hecho, pese al crecimiento de estas dinámicas y conductas, Mena explicó que en el mercado asegurador no existe un producto específico destinado a esta práctica. Asimismo, dijo que, desde el punto de vista técnico, se trata de una actividad de alto riesgo, ya que no existen reglas de tránsito, la infraestructura no es adecuada y la mayoría de los conductores no cuenta con la formación necesaria para circular en superficies inestables como médanos o playas.

Entonces, para evitar inconvenientes, se recomienda contar con toda la documentación del vehículo en regla, ya que en el ingreso a estos terrenos off-road suele haber controles realizados por las autoridades. También se aconseja leer detenidamente las condiciones de la póliza contratada para despejar dudas (y preguntar en caso de que sea necesario con la compañía correspondiente), conducir de manera responsable, evitar maniobras peligrosas, no hacerlo bajo los efectos del alcohol y abstenerse de realizar carreras.