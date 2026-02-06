Los autos que podrían llegar a la Argentina tras la firma del acuerdo con EE.UU.

El Gobierno sumó un nuevo movimiento en el tablero automotor y abre una serie de interrogantes. A través del acuerdo comercial recientemente firmado con Estados Unidos, pendiente de aprobación en el Congreso, la Argentina habilitó por primera vez ingreso de autos fabricados en ese país sin pagar el arancel del 35%.

La decisión se inscribe en la seguidilla de cambios que viene impulsando la actual gestión sobre importaciones, homologaciones y reglas de juego para la industria. El entendimiento introduce un cupo anual limitado, para cuya aplicación reconoce las normas estadounidenses de seguridad y emisiones.

En los hechos, el acuerdo abre una ventana concreta para que ingresen 10.000 vehículos de origen estadounidense por año a la Argentina sin pagar el arancel de importación del 35%. Eso se traduciría en la llegada de unidades que por ahora no se venden en el país o incluso que bajen los precios de aquellos que ya tienen presencia en nuestro mercado.

Ese beneficio se aplica únicamente a las unidades que entren dentro del cupo y se asigna bajo el criterio de “first come, first served”, que implica que el primero en llegar —en tramitar la importación— es el primero en ser despachado.

Una vez agotado, cualquier otro vehículo importado desde Estados Unidos vuelve a tributar el arancel pleno. El cupo es estable en el tiempo, no se incrementa año a año y no se establece en el mismo una división entre la Asociación de Fabricantes Automores (Adefa) y la Cámara de Importadores Automotores (Cidoa).

El régimen alcanza a una amplia gama de vehículos fabricados en Estados Unidos, incluyendo autos de pasajeros, SUV, pickups y utilitarios livianos, con motorizaciones nafteras, diésel, híbridas, híbridas enchufables y eléctricas.

En el caso de algunos vehículos de carga y pickups, el acuerdo fija condiciones específicas de tamaño y configuración: solo pueden aplicar al beneficio las unidades con caja de carga separada, una longitud mínima de 5,5 metros y un ancho mínimo de 2 metros, un requisito pensado principalmente para pickups de gran porte, como también evitar el ingreso de chatas medianas, el principal tipo de vehículo de fabricación nacional.

La Argentina aceptará los vehículos que cumplan con las normas federales de seguridad vehicular de Estados Unidos (FMVSS) y con los estándares de emisiones vigentes en ese país, sin exigir ensayos adicionales ni procesos de homologación locales.

Para acreditar ese cumplimiento alcanza con una certificación asociada al número de chasis (VIN) y una declaración jurada del fabricante, lo que reduce tiempos, costos y trabas administrativas para el ingreso de nuevos modelos.

Qué modelos podrían llegar

Con este nuevo esquema, varias automotrices comienzan a mirar con otros ojos su portfolio de modelos fabricados en Estados Unidos, muchos de los cuales hoy no se ofrecen en la Argentina.

En Toyota, uno de los nombres que podría ganar protagonismo es la Toyota Tundra, una pickup fullsize que encaja tanto por origen como por dimensiones dentro de las condiciones fijadas por el acuerdo y que permitiría a la marca ampliar su oferta en un segmento hasta ahora ausente a nivel local.

La Toyota Tundra sería una de las posibilidades a ingresar (Fuente: Captura Toyota)

En General Motors, la posibilidad de sumar nuevos productos ya tuvo un anticipo concreto. La marca exhibió durante el verano la Chevrolet Tahoe en la Costa Atlántica con el objetivo de medir el interés del público, una acción que tuvo una respuesta positiva según pudo averiguar este medio, lo que refuerza la chance de su llegada.

En el caso de Stellantis, el grupo analiza un abanico amplio de alternativas de gran porte. Entre ellas aparecen los Jeep Wagoneer y Jeep Grand Wagoneer, dos SUV orientados al segmento más alto del mercado, junto con el Dodge Durango y la Ram 1500 TRX.

La RAM 1500 TRX es hoy una de las pickups más potentes del mundo

En Ford, desde hace tiempo circula el interés por ampliar la oferta de vehículos de origen estadounidense. En ese marco, la marca podría traer las pickups Ford F-250 y Ford F-350, referentes del segmento heavyduty, además de sumar más variantes del Mustang. A eso se agrega la posibilidad de incorporar la Ford Bronco V6 en versión de tres puertas y el Ford Bronco Raptor, orientada al offroad extremo.

Mercedes-Benz aparece en un plano distinto, ligado al lujo. A través de Prestige Auto, la marca ya confirmó el desembarco de Maybach en la Argentina durante este año, lo que abre la puerta a la llegada del Mercedes-Maybach GLS, un SUV que se ubica en la cúspide de la gama y que podría convertirse en uno de los exponentes más exclusivos del nuevo esquema.

Mercedes-Maybach GLS, una de las unidades de lujo que ingresarían a la Argentina

Honda también cuenta con varios modelos fabricados en Estados Unidos que podrían evaluarse para el mercado local. Entre ellos figuran la Honda Ridgeline y los SUV Pilot y Passport, además del Odyssey, un vehículo familiar que hoy no tiene equivalente directo en la oferta de la marca en la Argentina.

En Nissan, que quedó como importador en el país, el nuevo acuerdo también podría habilitar la llegada de nuevos modelos como los sedanes Altima y Maxima, junto con los SUV como el Pathfinder o incluso el regreso del Murano, que supo tener presencia en el mercado local años atrás. No obstante, si bien estos podrían ser los modelos a considerar por algunas automotrices, no hay confirmación oficial de su llegada al país.

Nissan Pathfinder 2026 JAMES LIPMAN

En Hyundai, en cambio, sí hay una definición tomada: la Hyundai Santa Cruz quedó descartada porque dejará de fabricarse en Estados Unidos en breve, un requisito clave para acceder al beneficio del acuerdo. En Kia, por su parte, el Kia Telluride aparece como una de las opciones que podría evaluarse para ampliar la oferta en el segmento de SUV grandes.

¿Desembarca finalmente Tesla?

Más allá de los modelos concretos que hoy aparecen en el radar de las automotrices ya presentes en el país, el acuerdo también abre la puerta a la llegada de nuevas marcas.

El cupo permitiría la llegada de Tesla, aunque no hay confirmación oficial de que la marca tenga intenciones de arribar al país X (antes Twitter) @teslaeurope

Se trata, por ahora de un escenario potencial, pero la que surge de manera natural es Tesla. La automotriz estadounidense produce en ese país varios de sus modelos globales —como los Model 3, Model Y, Model S y Model X— que, desde el punto de vista técnico y de origen, podrían encuadrar dentro del acuerdo. Sin embargo, por el momento no existen indicios concretos ni interés confirmado sobre un desembarco.