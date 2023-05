Los autos que se despiden y a los que les toca el recambio generacional

escuchar

Hay autos que van por su 12° generación y tienen casi 60 años en el mercado mundial porque se transformaron en un clásico, como el Toyota Corolla. O que llevan 25 años en la línea de producción sin cambios profundos, como el caso del utilitario local Peugeot Partner/Citroën Berlingo. Pero más allá de los ejemplos de alta permanencia que siguen dando batalla comercial, el ciclo de vida de la industria automotriz establece con cierta regularidad la desaparición de modelos que dejan de fabricarse por diferentes motivos, y no necesariamente porque no tuvieran éxito.

De los autos en venta en la actualidad en el mercado local, hay dos que estarían muy cerca de decir adiós: el chico Toyota Etios y el mediano Chevrolet Cruze. El Toyota Etios se produce en Brasil, en la planta de la automotriz japonesa de Sorocaba, San Pablo, solo para abastecer a la Argentina y a Perú. En el país vecino dejó de venderse a principios de 2021. Toyota acaba de anunciar una inversión de US$430 millones para fabricar en esa misma planta a partir de 2024 un nuevo modelo híbrido para el segmento B (autos chicos), que podría ser el recientemente presentado SUV Yaris Cross, y las versiones crecientes en Brasil indican que ese flamante modelo ocupará el lugar del Etios.

El Toyota Etios no tiene por delante una nueva generación y podría dejar de fabricarse en Brasil el año próximo

La automotriz no confirmó todavía en ninguno de los dos países el fin de la producción del Etios, pero el hecho de que no exista en vista una nueva generación y que ya esté en marcha la llegada de un nuevo modelo a la planta brasileña abona la hipótesis de que al auto más barato de Toyota en la Argentina no le queda mucho recorrido. El Etios nació en 2012, como vehículo de entrada de la marca para mercados emergentes, y a lo largo de una década se vendió con éxito tanto en Brasil como en otros países de la región.

En los primeros cuatro meses del año, el Etios patentó 8753 unidades entre sus versiones hatchback (cinco puertas) y sedán, un 48% más que en el mismo período de 2022. Es el auto más económico del mercado argentino en este momento, con un precio de lista de $4.294.000 en mayo para la versión de entrada de gama con caja manual. En 2022, fue el quinto auto más vendido, con 18.141 patentamientos.

En similar situación se encuentra el Chevrolet Cruze, mediano que General Motors fabrica en la planta de General Alvear, Santa Fe, junto al SUV Tracker. La fábrica santafesina de la automotriz estadounidense es la única en el mundo que sigue produciendo el modelo, y no hay en los planes conocidos de la marca una nueva generación en camino, lo cual abre dudas en el sector sobre su continuidad en los próximos años.

El Cruze llegó a las líneas de montaje argentinas en 2016, cuando era un modelo global. Con siluetas hatchback y sedán, hoy ofrece además versiones especiales como Midnight y RS (Racing Sport), con detalles exclusivos.

Ante las consultas sobre las versiones insistentes de que el Cruze dejará de fabricarse en 2024, desde General Motors responden que por el momento “la producción se mantiene sin cambios”. Una de las últimas versiones que circuló en la industria es que, de discontinuarse la producción del Cruze, su espacio podría ser ocupado por la Chevrolet Montana, pick up compacta que la marca lanzará este año en el país y que ya se produce en Brasil. La Montana fue desarrollada sobre la misma plataforma que el Tracker y comparte piezas con el SUV, lo que empujaría las chances de su producción en el país en los próximos años si se repite el mismo paso que dio el Tracker (también fabricado en Brasil).

Chevrolet Cruze RS, una de las variantes de la gama del mediano fabricado por General Motors

Entre enero y abril, el Cruze patentó 3466 unidades, un 35% por debajo de lo conseguido en el mismo lapso de 2022. El año último terminó sexto en el ranking de los autos más vendidos, con 15.221 unidades, y lideró el segmento de los medianos.

Justamente el retroceso que vienen sufriendo los sedanes en todo el mundo, eclipsados por el furor de los SUV entre las preferencias de los compradores, es otro de los argumentos que esgrimen hoy en el sector para el reemplazo del Cruze. La llegada en septiembre del año último del Tracker a la línea de producción en Santa Fe y su perfil orientado a la exportación –el 80% de las unidades son vendidas a Brasil y Colombia- lleva a pensar en que lo acompañe en la planta otro modelo que tenga características similares en cuanto a su llegada a mercados externos, si finalmente se concreta el final de la producción del Cruze.

Nueva generación

Hay otros modelos que, a diferencia de la situación del Etios y del Cruze, ya tienen confirmada su nueva generación. Entre las pick ups que se fabrican en el país, la primera que estrenará en breve sus nuevas formas ya conocidas es la Ford Ranger. Volkswagen trabaja en un restyling profundo –que no implica un salto generacional como ocurrió en otros mercados- de la Amarok, que estará listo para 2024, y Toyota tiene por delante la nueva generación de la Hilux, que debería llegar al mercado para 2025. La nueva Tacoma presentada la última semana en Estados Unidos ofrece indicios de las formas que podría adoptar la próxima pick up japonesa fabricada en Zárate.

La nueva Ford Ranger será lanzada en el segundo semestre

Otro Toyota, el Yaris, también tiene la renovación generacional cerca. El año último fue presentada en Asia la nueva generación del Yaris sedán, bautizada Yaris Activ, que cuenta con probabilidades de ser fabricado en Brasil, donde hoy se hace el Yaris actual.

Por el lado de Renault, su SUV del segmento B Duster está próximo al cambio de generación. En Europa ya se vieron imágenes camufladas de la nueva generación del Dacia Duster –la marca con la que se vende el modelo en el viejo continente-, que será lanzada en 2024, y todo indica que con esa estética y dimensiones llegará después a América del Sur. El Duster se produce hoy en Colombia.

El Renault Duster tendrá nueva generación en 2024 en Europa y luego debería llegar a la región Prensa Renault

El caso de la nueva plataforma confirmada por Renault para su planta de Santa Isabel, Córdoba, es diferente, pero también derivaría en un cambio generacional. De esa inversión saldrá un nuevo utilitario pensado para la exportación. Todo indica que se trataría de la nueva generación de la pick up compacta Oroch, que también tendrá un producto mellizo para su aliada Nissan –como en el caso de las pick ups medianas Frontier y Alaskan.