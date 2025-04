Los jugadores del Barcelona recibieron un esperado regalo en la antesala de la final

El vínculo entre el FC Barcelona y Cupra sumó un nuevo capítulo un par de meses atrás con la entrega oficial de los vehículos de la automotriz a los jugadores del primer equipo.

La jornada fue organizada en el circuito de Terramar en San Pedro de Ribas, Barcelona, España. La locación se trató de una elección obvia, al compartir orígenes entre el club y la automotriz. Cupra es desde 1985 la división de alto rendimiento de SEAT (desde 2017 se independizó como marca independiente para su comercialización). A su vez, ambas empresas pertenecen al Grupo Volkswagen.

El evento, además de tratarse de un acuerdo publicitario que ambas partes debían cumplir, sirvió también como plataforma para celebrar el nuevo acuerdo de patrocinio que unirá a ambas instituciones hasta 2029 (vencía este año y fue renovado).

Durante la jornada, los futbolistas no solo recorrieron las históricas curvas peraltadas del trazado catalán inaugurado en 1923, sino que además pudieron elegir en primera persona las distintas opciones dentro de la nueva gama de modelos de la marca.

Barcelona renovó el acuerdo con Cupra hasta 2029

El Formentor, en su versión VZ de 333 caballos de fuerza, fue uno de los preferidos, especialmente entre los jugadores más jóvenes. También captó gran atención el Tavascan VZ, el SUV 100% eléctrico de la marca, que se perfila como uno de los lanzamientos clave del año. En tanto, el Terramar, que se ofrecerá en versiones híbrida enchufable y a combustión, fue otra de las elecciones destacadas.

Qué autos eligieron los jugadores

Entre las configuraciones seleccionadas, se destacó la de Frenkie De Jong, quien optaron por el Cupra Terramar VZ edición limitada America’s CUP, una variante exclusiva del modelo que aún no ha sido lanzada de forma masiva al mercado. El uruguayo Ronald Araujo eligió el Terramar VZ de 265 CV, mientras que el lateral derecho Jules Koundé optó por el Formentor VZ.

El extremo brasileño Raphina arriba del Tavascan VZ de 340 CV

Por su parte, Robert Lewandowski, uno de los nombres con mayor trayectoria del plantel, eligió el Tavascan VZ de 340 CV, al igual que otras figuras del equipo como Raphina, Pedri, Ter Stegen, Gavi e Íñigo Martínez. El entrenador alemán del conjunto catalán, Hansi Flick, en tanto, optó por el Terramar VZ e-HYBRID de 272 CV. La lista completa de los autos elegidos por los jugadores es la siguiente:

Marc ter Stegen – Cupra Tavascan VZ (340 CV)

Iñaki Peña – Cupra Terramar VZ e-HYBRID (272 CV)

Fermín López - Cupra Formentor VZ (333 CV)

Ferran Torres – Cupra Tavascan VZ (340 CV)

Pablo Torre – Cupra Formentor VZ (333 CV)

Íñigo Martinez – Cupra Tavascan VZ (340 CV)

Frenkie De Jong - Cupra Terramar VZ (265 CV) America’s CUP

Wojciech Szczęsny – Cupra Terramar VZ e-HYBRID (272 CV)

Héctor Fort – Cupra Formentor VZ (333 CV)

Gavi – Cupra Tavascan VZ (340 CV)

Marc Casadó - Cupra Formentor VZ (333 CV)

Andreas Christensen – Cupra Terramar VZ (265 CV) America’s CUP

Ansu Fati – Cupra Terramar VZ e-HYBRID (272 CV)

Alejandro Balde – Cupra Terramar VZ (265 CV)

Pedri – Cupra Tavascan VZ (340 CV)

Dani Olmo - Cupra Formentor VZ (333 CV)

Pau Víctor - Cupra Formentor VZ (333 CV)

Lewandowski – Cupra Tavascan VZ (340 CV)

Eric García – Cupra Terramar VZ e-HYBRID (272 CV)

Lo más curioso del evento es que faltaron dos jugadores que hoy en día son piezas fundamentales no solo para el Barcelona sino para la selección de España. Se trata del joven central Pau Cubarsí y de la máxima joya del club, Lamine Yamal, llamado a ser el heredero del fútbol mundial por los próximos años.

El mediocampista español Gavi probando uno de los nuevos modelos de Cupra

Ambos jugadores no asistieron al evento porque no pueden manejar, al no contar con la licencia de conducir, como consecuencia de su corta edad. Cubarsí no sacó el carnet a pesar de haber cumplido los 18 años en enero, mientras que Yamal recién tiene 17 años y cumplirá la mayoría de edad el próximo 13 de julio. Por lo que la automotriz tendrá que esperar un año más para la tan ansiada foto de la nueva estrella catalana manejando uno de sus vehículos.

Barcelona renovó el acuerdo con Cupra

La relación entre Cupra y el FC Barcelona comenzó en 2019 y se ha ido profundizando con el paso del tiempo. A partir de 2020, la marca pasó a ocupar el rol de partner oficial del club en el rubro automotor. Además, la renovación del vínculo hasta 2029, anunciada a comienzos de este año, contempla acciones conjuntas en materia de movilidad, sostenibilidad y promoción global.

La entrega de vehículos forma parte de una nueva estrategia más amplia por parte de la terminal con el objetivo de posicionar a la marca como un actor de relevancia en el mercado europeo y, eventualmente, fuera del continente.