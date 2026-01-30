Los nombres de los autos que hicieron historia, dejaron de usarse y ahora vuelven renovados

Si bien antes la tarea de nombrar un modelo era quizás más fácil (por disponibilidad y por cantidad de modelos), hoy las marcas invierten buena parte de sus recursos en encontrar el nombre ideal que cumpla con varios requisitos: tiene que ser fácil de pronunciar, sintetizar el concepto del auto o simplemente ser atractivo para un potencial comprador.

Pero llega un punto en que las marcas sacan un As bajo la mango para ungir al nuevo modelo: reflotar de su propia historia (no excluyente) un nombre. Esto se puede deber a una cuestión de homenaje o más bien apelar a la memoria emotiva del consumidor para lograr su aceptación. Sea cual fuera el caso, en la Argentina está y estuvo plagado de los ejemplos que siguen más abajo.

408

El Peugeot 408 fue durante años un sedán tricuerpo que la marca fabricó en la Argentina, heredero de la saga de los 404 y 405. Hoy, el nombre vuelve asociado a un concepto completamente distinto: un SUV coupé con proporciones elevadas y silueta fastback de origen europeo.

Peugeot 408 stellantis.com

Basado en la plataforma EMP2, se comercializa en versión GT, con motor naftero 1.6 turbo de 215 CV y caja automática de ocho velocidades. El modelo suma interior con i-Cockpit digital, materiales de terminación de alta gama y amplio espacio trasero, además de un baúl de 536 litros. También incorpora una dotación completa de asistencias a la conducción, seis airbags y faros Matrix LED.

600

El Fiat 600 fue mucho más que un auto. Fabricado localmente entre 1960 y 1982, acompañó a miles de familias en su primer vehículo propio y marcó una etapa decisiva de motorización masiva. A 70 años de su presentación mundial, la marca italiana recuperó ese nombre histórico para su primer vehículo electrificado.

Fiat 600 Hybrid

Con un motor 1.2 de tres cilindros combinado con un sistema híbrido de 48V, ofrece 145 CV y 230 Nm, asociado a una caja automática e-DCT de seis marchas. Puede desplazarse en modo totalmente eléctrico a baja velocidad y declara un consumo promedio de 4,8 litros cada 100 km.

Prelude

El Honda Prelude regresó más de dos décadas después de su última aparición, retomando un nombre con historia dentro de la marca. Este modelo se produjo por primera vez en 1978 y se mantuvo en la gama durante cinco generaciones, hasta 2001, convirtiéndose en uno de los coupés deportivos más reconocidos de Honda.

Honda Prelude

Ahora, el nombre vuelve a escena en formato híbrido, combinando un motor naftero 2.0 con dos impulsores eléctricos para entregar 184 CV, bajo la denominación e:HEV y con chances de en algún momento aterrizar en el país.

Dakota

La RAM Dakota marcó su regreso a la región con producción local y un enfoque que combina tradición e innovación. Originalmente lanzada bajo la marca Dodge en la década de 1980, el nombre vuelve a escena bajo el sello RAM, ahora como una pick up mediana equipada con un motor turbodiésel 2.2 Multijet de 200 CV y 450 Nm, caja automática de ocho velocidades y tracción integral con reductora, ofrece modos de manejo para distintos terrenos.

RAM Dakota

Con capacidad de carga superior a una tonelada y 3500 kg de remolque, en el interior incorpora tablero digital de 7 pulgadas, pantalla central de 12,3 y un paquete de seguridad con seis airbags y cámara de visión 360°. El nombre Dakota, de origen sioux y asociado a la idea de “amigo” o “aliado”, conserva su significado de fuerza y trabajo en equipo.

Captiva

El nombre Captiva volvió a la gama de Chevrolet en un contexto distinto al de su debut. A mediados de los 2000, el modelo representaba al primer SUV global de la marca, con tracción integral y motores nafteros o diésel, pensada para un uso familiar tradicional.

Chevrolet Captiva Jeff Ludes

Ahora Chevrolet recupera esa denominación para un producto electrificado: el nuevo Captiva PHEV es el primer modelo híbrido enchufable de la marca en la Argentina. Combina un motor naftero 1.5 L con un sistema eléctrico de 20,5 kWh para entregar 204 CV y 310 Nm, con una autonomía total superior a 1000 km.

Spark

El Chevrolet Spark fue durante años el citycar más accesible de la marca, un modelo urbano que representó la puerta de entrada al mundo Chevrolet. Hoy, ese nombre regresa con un concepto completamente diferente: el Spark EUV, el primer SUV 100% eléctrico de Chevrolet en la Argentina.

Chevrolet Spark EUV rudh bouchebel

Este nuevo Spark mantiene el enfoque urbano, pero lo hace con un motor eléctrico de 75 kW (102 CV) y 180 Nm, alimentado por una batería de 42 kWh que ofrece hasta 360 kilómetros de autonomía.

Strada

El nombre Fiat Strada tuvo dos historias muy diferentes a cada lado del Atlántico. En Europa designó, en los años ochenta, a una versión del Fiat Ritmo con carrocería hatchback, que a su vez sería reemplazado más tarde por el Fiat Tipo. En Sudamérica, en cambio, Strada pasó a identificar una pick up pequeña que desde 1998 se transformó en un referente de la marca y en uno de los vehículos más vendidos de la región.

Fiat Strada

Desarrollada regionalmente, la Fiat Strada fue pionera en ofrecer cabina extendida, doble cabina y, más adelante, una tercera puerta lateral, además de distintas motorizaciones nafteras y diésel. En 2020 presentó una nueva generación con cuatro puertas, estructura reforzada y un diseño más cercano al de la Toro.

Maverick

El nombre Ford Maverick nació en 1969 para una coupé compacta destinada al mercado estadounidense. De líneas fastback y proporciones deportivas, fue una respuesta al crecimiento de la competencia japonesa y se posicionó como un modelo accesible dentro del espíritu del Mustang.

Ford Maverick híbrida

En sus distintas versiones, incluidas las de mayor potencia con motores V8, el Maverick representó durante la década del setenta una interpretación más sencilla del concepto “muscle car”. Medio siglo después, Ford recuperó esa denominación para una pick up compacta que nada tiene que ver con aquel deportivo. Fabricada en México y comercializada en la región desde 2022, la Maverick actual combina plataforma monocasco con tracción delantera o integral y motores turbo o híbridos, según versión.

Montana

El nombre Montana tuvo su origen en otro tipo de vehículo. En los años noventa y principios de los 2000, Pontiac, una de las marcas de General Motors, utilizó esa denominación para un monovolumen familiar que luego adoptó rasgos de SUV. Años más tarde, Chevrolet recuperó el nombre para una pick up compacta desarrollada en Sudamérica, cambiando por completo el concepto original. La nueva Chevrolet Montana, fabricada en Brasil, representa la última evolución de esa línea regional.

Chevrolet Montana ED DANESSI

Basada en la misma plataforma que los SUV Tracker y Onix (y en su momento Agile), ofrece un motor 1.2 turbo de tres cilindros con 132 CV, caja manual o automática de seis velocidades y tracción delantera. Su caja de carga con cobertura hermética Multi-Flex permite un uso mixto entre trabajo y ocio, y el equipamiento incluye conectividad Wi-Fi nativa, sistema multimedia MyLink con pantalla de 8 pulgadas, seis airbags y asistencias electrónicas de estabilidad y tracción.

Megane

El Renault Megane fue uno de los modelos más emblemáticos de la marca francesa en la Argentina. Llegó a mediados de los años noventa como sucesor del R19, con versiones hatchback y sedán producidas en la planta de Santa Isabel, y se consolidó como un referente del segmento C. Tres décadas después, el nombre volvió bajo una forma distinta.

Renault Megane

El nuevo Megane E-Tech 100% eléctrico es un crossover compacto desarrollado sobre la plataforma CMF-EV, concebida desde el inicio para propulsión eléctrica. Su motor entrega 220 CV y 300 Nm, con tracción delantera y una autonomía de hasta 450 kilómetros. El modelo puede recuperar 100 km de alcance en pocos minutos mediante carga rápida de corriente continua y cuenta con frenado regenerativo en cuatro niveles para optimizar la eficiencia.

86

El Toyota 86 actual toma su nombre como homenaje a dos íconos de los años ochenta: los Corolla Levin y Sprinter Trueno AE86, coupés livianos de tracción trasera que se hicieron famosos por su equilibrio y comportamiento deportivo. Su historia comenzó en 1983 y su denominación tenía un significado técnico: la “A” identificaba el motor 4A-GE, la “E” al modelo Corolla, el “8” a la quinta generación (E80) y el “6” a la versión específica dentro de esa familia.

Toyota GR 86

En Japón fueron conocidos como “Hachi Roku”, que significa “8-6”, apodo con el que se convirtieron en símbolos de la conducción purista. Tres décadas más tarde, Toyota recuperó esa denominación para reinterpretarlo: presentado en la Argentina en 2012, el Toyota 86 marcó el regreso de la marca al segmento de los deportivos. Desarrollado junto a Subaru, mantuvo la tracción trasera y un centro de gravedad bajo, fieles al concepto original. Su motor bóxer 2.0 de 200 CV, asociado a caja manual o automática de seis marchas, buscó reproducir una sensación de manejo directa, con reparto de pesos equilibrado.

Bronco

El Ford Bronco debutó en 1966 como uno de los primeros todoterrenos modernos de la marca. Diseñado para el uso recreativo y el trabajo fuera de ruta, se convirtió en un símbolo de aventura y robustez en Estados Unidos. Durante cinco generaciones mantuvo un formato de 4x4 clásico con chasis de largueros, antes de salir de producción en 1996, dejando una identidad ligada al espíritu off-road de la marca del óvalo.

Ford Bronco

El nombre regresó en 2020 con una propuesta doble. Por un lado, el nuevo Bronco retomó el concepto original de vehículo de alta capacidad fuera del asfalto, con carrocerías de dos y cuatro puertas, chasis reforzado y tracción integral con reductora. Por otro, el Bronco Sport reinterpretó ese legado en un formato más urbano, sobre plataforma monocasco y con motores turbo, conservando el enfoque aventurero, pero orientado al uso diario. Ambos comparten filosofía de diseño inspirada en el modelo de los sesenta, con líneas rectas, faros redondos y el nombre “Bronco” como emblema central en la parrilla.

Basalt

El nombre Basalt reaparece en la historia de Citroën más de cuatro décadas después de haber identificado una edición especial del GS lanzada en 1978. Aquella serie limitada, llamada GS Basalte, se destacó por su estética distintiva en negro con detalles rojos, inspirada en la piedra volcánica que le daba nombre.

Citroën Basalt Pedro Bicudo

Su producción, limitada a 1800 unidades, apuntaba a resaltar el costado más expresivo del modelo en el segmento medio europeo. El nuevo Citroën Basalt, presentado en 2024, fue desarrollado en la región sobre la plataforma modular CMP, este SUV coupé se posiciona como el tercer integrante del proyecto C-Cubed, junto al C3 y el C3 Aircross.

Mustang

El Ford Mustang es uno de los nombres más perdurables de la industria automotriz. Nacido en 1964 como un “pony car”, el modelo evolucionó sin perder su identidad, atravesando distintas eras del diseño y la tecnología, pero siempre fiel a su estilo y a la silueta fastback.

Ford Mustang Dark Horse @mariovillaescusaphoto

La nueva generación, presentada en la Argentina en 2025, mantiene ese legado con un enfoque moderno. Se ofrece en versiones GT Performance y Dark Horse, ambas impulsadas por el motor Coyote V8 5.0 litros, con potencias de 492 y 507 CV respectivamente, transmisión automática de 10 velocidades y tracción trasera. Incorpora suspensión adaptativa MagneRide, frenos Brembo de alto rendimiento y un sistema de escape con modos de sonido seleccionables, además de funciones específicas para uso en pista como Line Lock y Drift Brake.

Pulse

El nombre Pulse apareció por primera vez en 2021, pero tiene ecos de una historia previa: hubo un Renault Pulse en la India (el primo del Nissan March), lo que convierte al modelo actual en una suerte de apropiación simbólica del término dentro del grupo Stellantis, que nada tiene que ver con el rombo lógicamente.

Fiat Pulse

Hoy, el Fiat Pulse es el SUV compacto que representa la nueva identidad de la marca en la región, con producción brasileña y una gama que abarca desde versiones racionales hasta propuestas deportivas firmadas por Abarth, con motores 1.3 GSE de 99 CV, 1.0 turbo T3 de 120 CV y el 1.3 turbo T270 GSE de 175 CV en la variante Abarth.