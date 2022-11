Motos: los fabricantes también lanzan una advertencia por faltantes de piezas

escuchar

Como les sucede a las automotrices, los fabricantes locales de motos también penan hoy por el acceso a los insumos ante la sangría de dólares. “Cada vez que hay un cambio de reglas, hasta que se vuelve a mover la rueda hay baches. En este momento estamos atravesando ese bache y las licencias no están saliendo”, advierte Lino Stefanuto, presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam), que agrupa a 19 empresas locales y multinacionales. “Hay empresas más complicadas que otras, sobre todo las pymes, que no son filiales de multinacionales. Confiamos en que empezará a normalizarse en el corto plazo”, agrega.

La principal traba que los productores de motos están enfrentando, además de la luz verde para las autorizaciones de importaciones, es el plazo de pago a 180 días a los proveedores del exterior, a partir del nuevo régimen SIRA desde el mes de octubre. “Hay importadoras que no pueden pagar a 180 días de financiación”, plantea Stefanuto, quien está al frente de Cafam hace una década.

- ¿Hay riesgo de que pare alguna planta?, preguntó LA NACION.

- Todavía tengo entendido que no. Se puso muy duro el último mes. Las empresas tienen que tener más de un mes de stock (de piezas). Los que tienen dos meses, o un mes y medio, están preocupados.

A diferencia de la industria automotriz, que opera con el sistema just in time de provisión permanente de piezas en el entorno de las plantas, los ensambladores locales de motos trabajan con stocks superiores a dos meses. “Tenemos dos meses de flete (desde China), y encima los costos del transporte se dispararon. Si uno no tiene un mínimo dos meses de stock para amortiguar esos saltos, está complicado”, explica Stefanuto.

Los integrantes de Cafam mantuvieron una reunión con Germán Cervantes, subsecretario de Política y Gestión Comercial, días antes de que empezara a regir el nuevo sistema SIRA. Y no volvieron a tener contacto con los funcionarios de Comercio responsables del monitoreo de las importaciones. “Necesitamos que los plazos de pago sean más cortos, sobre todo las pymes. Hay que tener mucho cuidado en el reparto de las licencias para que sea lo más equitativo posible”, plantea el empresario. En Cafam esperan que las pymes sean incluidas cuanto antes en la excepción de 60 días para el pago al exterior que contempla el sistema.

Pero el mayor desvelo entre los ensambladores locales de motos es la prórroga del decreto 81/19 que rige desde el gobierno de Mauricio Macri y vence el 31 de diciembre del año próximo, remarca Stefanuto. El decreto estableció que las ensambladoras de motos que integren un 9% de contenido local en el armado de los modelos no pagan el arancel externo del 20% como sí lo hacen aquellas que solo se dedican a montar unidades con el 100% de componentes extranjeros o las que importan la moto armada. “La industria viene invirtiendo para nacionalizar partes e incorporar matrices y necesita un horizonte más largo. Si no, el que está por hacer algo duda. Son inversiones que no se amortizan en un año”, advierte el directivo.

Producto del decreto que buscó estimular la integración local de partes en la industria, se nacionalizaron en los últimos tres años piezas plásticas y metalmecánicas (manubrios, chasis de acero), detalla el presidente de Cafam, que además es vicepresidente de Beta Motor en el país. Hoy, el 93% de las motos que se venden en el mercado local -450.000 unidades durante este año, según la última proyección de la cámara- tienen componente local, y el 98% en total se ensambla (al sumar a las importadoras que todavía arman sin contenido nacional).

Honda, Motomel, Simpa (KTM, Royal Enfield, Husqvarna, entre otras marcas), Iraola (Corven Motos, Mondial, Kawasaki y otras), Gilera, Yamaha y Zanella son los principales fabricantes y ensambladores.

“Estamos trabajando con mesas sectoriales para que el régimen se prorrogue. Ojalá en paralelo se pueda hacer una ley, como rige en Brasil”, remata Stefanuto.

