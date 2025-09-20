Motos: una marca japonesa lanza y revive uno de sus modelos más emblemáticos

En un mercado que crece como consecuencia de mayores facilidades para los vehículos importados, las marcas continúan expandiendo sus gamas en el país. Honda Argentina no fue la excepción y presentó la nueva XL750 Transalp, un modelo renovado que revive el histórico nombre para la compañía japonesa.

Llega para mostrarse como una opción competitiva para el segmento Adventure Touring de media-alta cilindrada con foco en las capacidades offroad. A pesar de que resalta por su desempeño en terrenos irregulares, también busca presentarse como un vehículo de manejo mixto.

Con líneas simples para transmitir la robustez que requiere un todoterreno, el nuevo modelo resalta por un diseño moderno y minimalista. El agregado de Honda llega para complementarse con la NC750X y por debajo de la Africa Twin. Viene equipada con un motor de cuatro tiempos bicilíndrico Unicam de 755 cc, inyección electrónica y refrigeración líquida, todo asociado a una transmisión de seis marchas con embrague asistido y anti-rebote. El acelerador electrónico ofrece cinco modos de conducción: Sport, Standard, Rain, Gravel y User.

Además, el torque viene con el sistema HSTC (Honda Selectable Torque Control) con 5 niveles, desconectable, que junto al sistema ABS de doble canal buscan brindar mayor control de maniobrabilidad. A esto se le suma un tanque de 16,9 litros pensado para una autonomía para largos recorridos.

Su diseño es moderno y con líneas claras SEBASTIAN PANI

Por otra parte, cuenta con un tablero TFT de 5″ con doble faro proyector LED, inspirado en la Africa Twin, para una mejor visibilidad nocturna. Su parabrisas es fabricado en Durabio (plástico de ingeniería duradero y parcialmente de base biológica).

Tiene cinco modos de conducción: Sport, Standard, Rain, Gravel y User SEBASTIAN PANI

Respecto a sus dimensiones: mide 2325 mm de largo, 838 mm de ancho y 1455 mm de alto, con una distancia entre ejes de 1560 mm y una altura del asiento de 850 mm. Su peso en orden de marcha es de 208 kg.

Tiene un tablero TFT de 5″ con doble faro proyector LED SEBASTIAN PANI

La moto, importada desde Japón, tiene con suspensión delantera de horquilla invertida Showa SFF-CA con 200 mm de recorrido y la trasera es Monoshock Pro-Link Showa de 190mm de recorrido. En adición, su sistema de frenos incluye doble disco delantero de 310 mm con pinzas Nissin de dos pistones. Sus neumáticos delanteros son de 150/70-21 (el primer número es la anchura del neumático en centímetros, el segundo la relación anchura/altura en porcentaje y el tercero el diámetro de la llanta) y los traseros 90/90-18.

Su sistema de frenos incluye doble disco delantero de 310 mm con pinzas Nissin de dos pistones SEBASTIAN PANI

La XL750 Transalp ya se encuentra en la red oficial de concesionarios de la marca con un precio sugerido de US$17.500 y viene con una garantía de 3 años. Está disponible en 3 colores: Graphite Black, Ross White y Pearl Deep Mud Gray.