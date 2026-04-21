Está en Quilmes y tiene 600 m2: abren uno de los concesionarios de motos más grandes de la región

Jueves, 19 horas. En la avenida Vicente López 1564, Quilmes Oeste, hay motos, hay fotos y una sensación compartida: la de que el lugar que está abriendo sus puertas no es “uno más”. Con sus flamantes 600 metros cuadrados, el nuevo concesionario de Voge Argentina se presenta como el flagship más grande de Latinoamérica, un espacio en el que hasta el más mínimo detalle fue pensado para que la pasión por las dos ruedas se viva al máximo.

Al service center –de 170 metros cuadrados, y equipado además con tecnología de punta– se suma la posibilidad de ver de cerca, subirse y probar la posición de manejo de todo el de por sí extenso line up de Voge. El local está diseñado para que el cliente se sienta realmente a gusto: ofrece asesoramiento personalizado, una barra y livings para la espera, lavadero y un sector de indumentaria y accesorios. Todo es más grande de lo habitual, y está resuelto con un nivel de detalle que sorprende.

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“Los consumidores que eligen motos de media y alta cilindrada evalúan hoy con el mismo criterio que usan para elegir tecnología de primer nivel: buscan confiabilidad, diseño con identidad, tecnología de vanguardia y un servicio de postventa que acompañe”, explica Ramiro Di Liscia, director ejecutivo de Gilera Motors Argentina, que produce y distribuye la marca en el país. “El crecimiento de Voge y este imponente local son la consecuencia lógica de un producto adecuado en el momento adecuado. Juan Garbagnati y el equipo de Z3 Sport Motors, nuestros socios en esta apertura, entendieron eso desde el principio. Pero sobre todo entendieron que Voge es diferente”.

Un espacio que redefine la experiencia en torno a la moto, con foco en el detalle y la amplitud.

El área de servicio, equipada con tecnología de punta y pensada para ofrecer una atención integral.

Amplitud y diseño en un espacio que acompaña la expansión de la marca.

El boom de las motos y un cambio de paradigma sin vuelta atrás

La inauguración se enmarca en un mercado que hoy está viviendo una transformación sin precedentes. En 2025 se patentaron en la Argentina más de 655.000 unidades, en tanto para 2026 se proyecta superar las 800.000. Solo en marzo se registraron 79.115 motos: el mayor volumen mensual de la historia, con una suba del 55% interanual.

“Estamos hablando de 1,4 motos por cada auto patentado. Y si bien el segmento de 110 cm³ es el más pujante, las motos de más de 300 cm³ acompañan el crecimiento, lo que rebate la idea de que el fenómeno se explica solo por el auge de las apps de delivery”, advierte Di Liscia. Y agrega: “Hay una tendencia multicausal que excede ese argumento: está el aumento de los combustibles y del transporte público, aparecen cambios en los hábitos de uso y también el hecho de que quienes se suben por primera vez a una moto, rara vez se bajan”.

En ese contexto, Voge se posiciona como la segunda marca más vendida en el segmento de media y alta cilindrada. Presente en la Argentina desde 2021, acumula un crecimiento sostenido –cerró 2025 con 8.200 unidades– y se apoya en una propuesta que combina calidad percibida, disponibilidad de producto y una red de 47 puntos de venta, 27 de los cuales son exclusivos.

De izquierda a derecha: Javier Medina y Alberto Dominici, del departamento Comercial de Voge Argentina; Ailén Trejo, ejecutiva de Marketing; Juan Garbagnati, de Sport Motors Voge Quilmes; Carolina Maceda, gerente de Marketing en Voge Argentina; Roberto Maggiolo, gerente de Posventa en Grupo Gilera y Marcos D’Uva, representante comercial en Voge.

Detrás de ese desempeño también hay un factor industrial: la capacidad de innovación del fabricante Loncin Motor Co., que reduce a la mitad los tiempos de desarrollo frente a marcas tradicionales. Así, modelos que en otras compañías demandan entre cinco y seis años llegan al mercado en plazos mucho más cortos. Ese ritmo le permitió a la marca lanzar novedades en simultáneo con Europa, como ocurrió con uno de sus modelos insignia: la 800 Rally, que en el evento de inauguración se robó todas las miradas.

“A ese crecimiento se suma un cambio que excede a una marca puntual: la transformación en la percepción de los productos de origen chino en el segmento de media y alta cilindrada –reflexiona el ejecutivo–. Si hace algunos años predominaba cierto escepticismo, le sucedió una etapa de curiosidad que hoy, directamente, se ha transformado en preferencia. Ese recorrido, que en el sector automotor todavía está en desarrollo, en el mundo de las motos se adelantó. Es en ese escenario que Voge logró posicionarse con un portfolio amplio y equilibrado –cinco de sus modelos están en el top 15 de más vendidos en su categoría– y capitalizar una demanda cada vez más orientada a la tecnología, el diseño y la confiabilidad".

El local cuenta también con un sector dedicado a cascos, indumentaria y accesorios.

Con cinco de sus modelos en el top 15 de las motos de media y alta cilindrada en el país, Voge consolida el cambio de paradigma en el segmento.

La experiencia Voge, en la voz de sus protagonistas

En el nuevo local de Quilmes la escena se completó con varias figuras del mundo de las motos que se acercaron para acompañar la apertura. Javier Pizzolito, referente del rally con siete participaciones en el Dakar, se prestó a las fotos junto a la 800 Rally, uno de los modelos más convocantes. “Es una moto de alta cilindrada, pero con sensaciones de manejo muy accesibles. Te permite salir del asfalto, meterte en caminos más complejos y tener al mismo tiempo mucho confort. Es una buena puerta de entrada a este segmento”, explicó. Y agregó: “No alcanza solo con tener buenas motos. Este local termina de redondear la propuesta, con una experiencia de venta y postventa a la altura”.

Javier Pizzolito junto a la 800 Rally, protagonista de la jornada.

Ludmila Caro, piloto de Pinamar, puso el foco en el vínculo con el usuario: “La moto tiene algo muy especial, es conexión y disfrute. Con la 300 Rally lo sentí mucho, sobre todo en el último Enduro de Verano: es una moto que responde, que te permite viajar y meterte en todo tipo de terreno”.

Ludmila Caro junto a la 300 Rally, una propuesta versátil para todo tipo de terreno.

Juan Carlos Garbagnati, titular del flamante Voge Store, siguió de cerca cada detalle de la obra durante más de 18 meses. “Queríamos hacer algo a la altura de la marca, y que fuera un lugar emblemático. Esto era un lavadero de autos, no había nada: todo se hizo desde cero. Cada espacio está pensado para la moto y para el usuario, desde el taller vidriado hasta el área de espera”, contó.

Juan Carlos Garbagnati, impulsor del proyecto, detrás de cada detalle del nuevo espacio.

Usuario de motos desde hace 40 años, Garbagnati se ocupó también de destacar el cambio que atraviesa el mercado: “Hace un tiempo uno era más reacio y miraba sobre todo a las marcas japonesas o alemanas. Hoy eso cambió: la calidad, la tecnología y el nivel de estos modelos asiáticos de verdad sorprenden. Están a la altura de los mejores fabricantes de motos del mundo”. Y cerró, todavía con el entusiasmo de la inauguración: “La marca viene creciendo mucho y este local es parte de eso. Queremos que la gente venga, se sienta cómoda y disfrute de la experiencia”.

Conocé más en https://vogeargentina.com.ar/

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