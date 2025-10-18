Movilidad híbrida y conectada: de la mano de Grupo Corven, Chery abre una nueva etapa en la Argentina

El encuentro resulta más que auspicioso. Por un lado, un grupo empresario argentino que con más de 55 años de trayectoria industrial y comercial apuesta a revolucionar la movilidad de pasajeros. Por otro, la automotriz china que más vehículos exporta al mundo y mayor recorrido puede exhibir en el mercado local.

Hablamos del Grupo Corven y Chery, de cuya reciente alianza surge un renovado capítulo para la firma china en el país. Una “nueva era” signada por el lanzamiento de una completa línea de SUVs con modelos como los nuevos TIGGO 4 Híbrido y TIGGO 7 Pro Híbrido (primeros exponentes de la movilidad híbrida de Chery en el país), junto con el TIGGO 2 Pro Max y el TIGGO 8 Pro. Todos estos vehículos combinan sistemas inteligentes, conectividad moderna y un equipamiento de vanguardia.

El anuncio resulta estratégico para la industria automotriz argentina. En principio, porque potencia la llegada de tecnologías híbridas y conectadas, pero además lo hace bajo un modelo de gestión que fusiona nuevos desarrollos, fortaleza en postventa y modernización del parque automotor nacional.

Otro dato es que la alianza está produciéndose en un contexto favorable para la incorporación de tecnologías limpias: mediante la Resolución 377/2025, el gobierno nacional habilitó la importación sin arancel de 50.000 vehículos eléctricos e híbridos durante 2026, una medida que impulsa la modernización del parque automotor y la transición hacia una movilidad más eficiente.

Impacto nacional y potencial transformador

El complejo Arenas Studios, en La Boca, fue el escenario elegido para presentar la nueva etapa de la marca: un encuentro del que participaron cerca de 350 personas entre concesionarios, prensa especializada, directivos y otros invitados.

Con la conducción de Mariana Fabbiani, el evento incluyó una rutilante presentación en pantallas 360 y el imponente ingreso al salón de los nuevos lanzamientos SUV.

“Desde nuestros inicios pusimos foco en la postventa y en estar cerca del cliente”, marcó el presidente del Grupo Corven, Leandro Iraola, acerca de la firma que hoy tiene 1.800 empleados. El ejecutivo recordó su primer viaje a China en 2003 y compartió algunos datos: “En ese momento, China producía tres millones de autos; hoy fabrica 38 de los 80 millones que se fabrican en el mundo”.

Además de destacar la velocidad con la que China desarrolla nuevas tecnologías, Iraola señaló que Chery fue la elegida porque es “número uno en trayectoria en nuestro país, número uno en exportación al mundo y número uno en calidad”. “Hoy vemos con orgullo cómo un proyecto estratégico de magnitud se concreta con impacto nacional y potencial transformador”, afirmó y no descartó en un futuro comenzar a producir vehículos en el país.

“Todo lo que vemos hoy son novedades: ninguno de estos vehículos existía en el mercado local”, señaló por su parte el director de Chery Argentina, Claudio San Román. “Estamos trayendo vanguardia en propulsión híbrida y todo lo que es la nueva familia TIGGO”, expresó, destacando que se trata de líneas bien definidas y productos con mucha tecnología en su interior.

Una sinergia que combina fuerza local y visión global

Desde sus orígenes en el sector autopartista, el Grupo Corven supo construir un modelo integral de negocio que articula comercialización y servicio posventa de primer nivel con una red federal de asistencia y soporte técnico especializado. Fue el camino con el que se posicionó como un socio clave para el crecimiento y consolidación de Chery en Argentina.

Ambas firmas afianzan ahora una sinergia estratégica que combina la experiencia y la fuerza local del grupo argentino con la tecnología y visión global de la marca china. En definitiva: una alianza que une desarrollo nacional, innovación tecnológica y visión de futuro.

