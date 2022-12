Movilidad y género: entre 7 y 8 de cada 10 mujeres no tienen licencia de conducir

escuchar

Solo una tercera parte de las licencias emitidas a nivel nacional en 2021 corresponden a mujeres, un número que según la Agencia Nacional de Seguridad Vial registra el valor más alto desde 2010. Si miramos la conducción de motos, el porcentaje es todavía inferior: alcanza el 14% en el AMBA y el 30% en Córdoba. Otro dato: la bicicleta se presenta entre las mujeres como el modo de transporte que aporta mayor confianza y seguridad.

Las cifras se desprenden de un estudio que llevó adelante La Caja para indagar cómo se refleja las mujeres en más espacios en el escenario vial con el objetivo de generar una instancia proactiva de difusión -y también un espacio de reflexión- sobre la movilidad con perspectiva de género. “Quisimos analizar de qué modo ese fenómeno se observa en el escenario de la movilidad, qué percepciones o estereotipos existen sobre las mujeres y la conducción y cuáles son los hábitos y costumbres que impactan en la seguridad vial”, explican desde la compañía aseguradora.

La muestra incluyó más de 400 casos -en AMBA, Tucumán, Córdoba, Mendoza y Río Negro- y estuvo compuesta por 50% mujeres y 50% varones de entre 18 y 60 años. Con la información se elaboró luego un paper curado por la socióloga y especialista en movilidad urbana Leda Pereyra, investigadora del Conicet.

El estudio dio cuenta que entre 7 y 8 de cada 10 mujeres no cuentan con licencias de conducir. Por otra parte, la edad promedio en que empiezan a conducir supera a la de los varones, en tanto más de la mitad de estos obtienen su licencia hasta los 18 años. “Este fenómeno se condice con el menor incentivo que de jóvenes reciben las mujeres para aprender a manejar o sacar la licencia, reflejado incluso en que los juguetes que utilizan de pequeñas están poco vinculados al mundo vial. No es raro entonces que no se imaginen en roles profesionales vinculados al manejo”.

El trabajo permitió conocer que el 70% de la población considera que las mujeres manejan “igual de bien o mal que los varones”. Y que a la mayoría les resulta indistinto que sea una mujer o un varón quien conduzca un colectivo, taxi, remis o auto de apps digitales de traslado. A su vez, más del 60% de las personas encuestadas reconocieron que las mujeres sufren al volante más situaciones de violencia que los varones.

Reflexiones en el camino

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, del total de licencias de conducir emitidas en 2021 a nivel nacional, cerca de un tercio corresponden a mujeres, el valor más alto desde 2010. De manera similar, en CABA casi 4 de cada 10 nuevas licencias fueron otorgadas a mujeres durante 2021, cifra que representa la mayor proporción de los últimos 20 años. Sin embargo, este número es sólo un 28% del total.

Solo 4 de cada 10 mujeres maneja mientras que en los varones la cifra asciende a 8 de cada 10. En el caso de aquellas que desean aprender a manejar, la principal limitación es el miedo en un 91%. En lo que respecta a las motos, aún no se registra una presencia fuerte de las mujeres en la conducción: en las ciudades bajo estudio, las mujeres solo representan entre el 14% (AMBA) y el 30% (Córdoba) de los viajes hechos como conductoras de moto o ciclomotor, se ve así que los varones siguen siendo sus principales usuarios.

En los últimos años, se produjo un incremento en la promoción del uso de la bicicleta en varias ciudades argentinas y en el marco de la ‘nueva normalidad’, ya sea vinculado al trabajo, de uso profesional o de uso personal”, marcan desde La Caja.

La bici es el único medio de transporte en el que las mujeres expresan sentirse más confiadas y seguras que los varones. Además, se detecta luego de la pandemia un crecimiento en su uso en las ciudades del país: un 46% de las personas encuestadas lo utilizó más. El dato actualizado registra el récord histórico desde 2020 de viajes en bicicleta en la ciudad: con más de 100.000 viajes diarios. Representa un incremento del 146% en 10 años.

Con la información obtenida la aseguradora desarrolló su “Campaña de Seguridad Vial Sustentable” con perspectiva de género, para visibilizar, reflexionar y realizar iniciativas que promuevan la prevención como el ciclo de charlas “Reflexiones al volante” -liderada por Luly Dietrich de la comunidad “Mujeres al Volante”, una agrupación de mujeres en el mundo de la movilidad-, y “Clínicas de Conducción Segura”, que junto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procura promover prácticas de manejo responsable. “Se trata, en suma, de resignificar los roles de género –concluyen- y concientizar también en ese camino sobre las relaciones asimétricas que se dan a la hora de manejar”, concluye Pereyra.

