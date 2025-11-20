Ni 5 ni 10 mil kilómetros: ¿cada cuánto hay que cambiar bujías y cubiertas para ahorrar combustible?

Un auto requiere un mantenimiento periódico para que tenga un buen funcionamiento, como también para prolongar su vida útil. Entre los cuidados básicos aparece el cambio de bujías y neumáticos, dos elementos clave.

Por un lado, las bujías cumplen el rol de absorber parte del calor generado por la combustión, contribuyendo a equilibrar la temperatura del auto. Están ubicadas en la cabeza del motor y garantizan un mejor rendimiento del “corazón” del vehículo. Por lo tanto, cuando sufren un desgaste importante, es necesario reemplazarlas con mayor frecuencia para asegurar que el motor continúe funcionando correctamente.

Las bujías se deben cambiar cada 60.000 kilómetros Nor Gal - Shutterstock

Las fallas que suelen aparecer en un auto con problemas en sus bujías incluyen dificultades para arrancar el motor, pérdida de potencia, entre otros síntomas. Por ende, se aconseja cambiarlas a partir de los 60.000 kilómetros recorridos.

Por otro lado, saber el tiempo de vida útil que le queda a un neumático no depende de los kilómetros recorridos, ni del peso o de los años. En realidad, factores como el estado de la banda de rodamiento, los desperfectos y hasta la forma pueden indicar, con mayor precisión, el momento en que debes reemplazar dichos componentes.

Hay ciertas partes de una llanta que sufren mayor desgaste que otras y, en gran medida, esto influye en su duración. En promedio, se recomienda reemplazarlas cada 40.000 kilómetros aproximadamente cuando no hay señales de golpes, roturas o malformaciones.

Se deben cambiar cada 40.000 kilómetros o cuando se nota alguna rotura en el neumático Andri wahyudi - Shutterstock

De todos modos, los expertos recomiendan revisar el estado de la banda de rodamiento para identificar el nivel de desgaste o si todavía pueden durar más años. De acuerdo con Michelin México, este componente es el dibujo que se encuentra sobre la superficie del neumático y no es meramente estético, sino que permite el agarre al asfalto y también evita el aquaplaning en la temporada de lluvias.

Si la profundidad de la banda de rodamiento es inferior a 2/32″ o 16 milímetros, es momento de cambiarla. Pero ¿cómo medir este valor? A través de la “prueba de la moneda”.

También se debe revisar la presión de los neumáticos con cierta frecuencia Masarik - Shutterstock

Dicha prueba consiste en utilizar una moneda de un peso y colocarla dentro de los surcos de la llanta. Si no se cubre por completo la parte plateada de la moneda, se sabrá que el desgaste de la banda de rodamiento ha llegado al límite.

Pero si queda expuesta la parte dorada de la moneda, quiere decir que el neumático aún puede durarte un par de años más. En cualquier caso, se recomienda revisar este componente del auto de manera periódica y, sobre todo, cuando se esté por realizar algún viaje largo.

Por último, es fundamental que los neumáticos mantengan la presión indicada por el fabricante, ya que esto no sólo garantiza un mejor comportamiento dinámico del vehículo, sino que también optimiza el uso del combustible al reducir el esfuerzo que debe realizar el motor para avanzar.