Pablo Toviggino se retiró de tribunales en un auto sin patente, una infracción que tiene una multa de $949.990

Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), prestó declaración indagatoria ante el juez Diego Amarante en la causa que lo ubica como uno de los presuntos responsables de una millonaria retención de impuestos.

En medio de un importante despliegue policial, Toviggino asistió a los tribunales en lo Penal Económico cercano a las 11 del miércoles y, una hora más tarde, se retiró en un SUV Jeep Grand Cherokee sin chapa patente ni identificación alguna.

Al vehículo le faltaba no sólo la identificación metálica sino que carecía también de la provisoria de papel. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras jurisdicciones del país, es obligatorio circular con las placas identificatorias totalmente visibles y sin alteraciones e incumplir con esta norma recae en una severa infracción de tránsito.

El vehículo en el que se retiró Toviggino

Días atrás, la administración porteña informó una actualización en el costo de las multas en la capital. Tal y como estaba previsto, el valor de la Unidad Fija (UF) pasó a $949,99 e incumplir con la norma referida a la exhibición de patentes es de 1000UF. En síntesis, manejar un vehículo sin chapa, como ocurrió en el caso de Toviggino, implica el pago de $949.990 en concepto de infracción.

Además, el SUV que trasladó al tesorero tras su declaración tampoco contaba con una identificación provisoria por lo que, si quisiese explicar la ausencia de las placas por reposición o pérdida, debería haber circulado con los equivalentes de papel.

Las patentes provisorias suplantan a las metálicas ante robos o pérdidas y tienen una validez de 60 días sin posibilidad de extensión Gentileza Verónica Brunati

Las patentes provisorias son entregadas por el Registro Automotor cuando el dueño de un vehículo lo solicita, ya sea porque las perdió, se las robaron o necesita su reemplazo por una ruptura.

Autos de alta gama y el rastro de una pickup

A fines de 2025, la Justicia ordenó un allanamiento en la quinta en Pilar sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la AFA. Previo a ello, se habían identificado 57 vehículos de alta gama a nombre de Real Central SRL, empresa investigada y propietaria formal del lugar.

Tras el procedimiento, ordenado en aquel entonces por el juez Daniel Rafecas, encontró 52 del total de unidades buscadas. Entre ellos destacaban tres Porsche (un Carrera y dos Cayman S), una Ferrar F430 coupé, un Audi R8, un Ford Mutang Mach 1 y un Peugeot RCZ.

Los autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

También se encontraron un BMW 320, un Porsche Macan S y varias motos de lujo, tanto deportivas como de calle. Las unidades, si bien su precio varía según la versión, kilometraje y estado general, superan ampliamante los $100.000.000 cada uno, pudiendo alcanzar cifras de hasta $600.000.000 si están muy equipadas, según releva la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En aquel entonces, además, cinco vehículos de la empresa no se encontraban en el lugar del allanamiento. Lo llamativo es que, al llegar Toviggino a los tribunales para la indagatoria, fue escoltado por una Toyota Hilux patente AG579RD, pickup que la Justicia tenía identificada como parte de esa colección de 57 autos adjudicados a la empresa investigada.

LA NACION pudo confirmar a partir de su patente (AG579RD) que estuvo a nombre de Central Park Drinks S.R.L, la firma que luego pasaría a llamarse Real Central S.R.L

Una fuente judicial que conoce la causa de primera mano confirmó a este medio que de la camioneta en cuestión hay registros en el expediente, puesto que integra un informe nominal que fue remitido por el Ministerio de Justicia.