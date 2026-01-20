La historia detrás de un camionero que se hizo multimillonario por una predicción astrológica

Tom Naylor, un camionero que en 2001 dedicaba sus días a operar un vehículo de carga de 16 toneladas, irrumpió en los titulares como uno de los ganadores más singulares en la historia de la Lotería Nacional del Reino Unido.

Con un premio de £15,5 millones su vida dio un giro radical, pasando de conducir un modesto Ford Granada a ser el orgulloso propietario de una colección de autos de lujo, tomando la decisión de conducir un modelo distinto cada día de la semana.

La decisión de Naylor y su esposa Rita de seleccionar los números ganadores no fue producto del azar convencional. Tom había leído detenidamente la columna del horóscopo de Mystic Meg, la astróloga del tabloide The Sun, que luego entrevistó al ganador. Allí, la vidente aconsejaba a los nacidos bajo el signo de Géminis, como él, guardar el boleto de la lotería en una taza amarilla, una práctica que, según la predicción, “atraería la suerte”.

A falta de una taza adecuada, el ingenioso camionero recurrió a la improvisación. Pegó su recién adquirido ticket en un libro de mapas que, convenientemente, era de un amarillo intenso y se encontraba en la cabina de su camión. Apenas nueve horas después de este gesto, los números sorteados coincidieron con los de su boleto y la noticia de su victoria transformó su existencia de manera definitiva.

Creer o reventar. “Desde la primera vez que jugué supe que iba a ganar”, recordaron Tom y Rita en declaraciones posteriores al diario The Sun. Esta convicción se mantuvo a lo largo de los años. Antes del inesperado éxito, Tom manejaba un Ford Granada con dos décadas de uso.

Uno de los modelos de su colección es un Ford Mustang PuccaPhotography - Shutterstock

El premio millonario le abrió las puertas a una pasión que había permanecido latente: los autos de alta gama. Con el transcurso de los años, Naylor logró conformar una impresionante colección. Su garaje alberga hoy modelos icónicos de marcas como Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover y hasta un Hummer.

Entre las joyas de su flota, destacan un potente Ford Mustang V8, tres exclusivos Jaguar de alta gama (XJR, XJ220 y F-Type convertible), un versátil Land Rover Discovery y varios otros autos de lujo. Estos vehículos reflejan su innegable gusto por los grandes motores, el diseño clásico y el confort supremo. Sin embargo, la pieza más codiciada de su colección es, sin duda, un Aston Martin DB9 Bond Edition.

Land Rover Discovery

Esta serie limitada, de la cual solo se fabricaron 150 unidades para celebrar el estreno de la película “Spectre”, tiene un lugar especial. Naylor compró el ejemplar número 76 por la suma de £170.000, pero no fue su primer compra.

Aston Martin DB9 Bond Edition

“El primer coche que me compré fue un Jaguar XJR, hace 17 años, cuando gané la lotería. Todavía lo tengo”, reveló Naylor en la entrevista citada, mostrando el arraigo de su primer capricho. “Con el tiempo fui sumando más y más. Hoy tengo uno para cada día de la semana”, añadió, ilustrando la magnitud de su afición.

Jaguar XJR

Más allá del valor monetario de sus adquisiciones, Tom Naylor sintetiza su extraordinaria historia en una palabra: disfrute. “Después de años sentado en mi camión, atrapado en embotellamientos, hoy estar al volante es un placer puro”, explicó en declaraciones a la propia Lotería Nacional.

Jaguar XJ220

Su caso entrelaza el azar, la persistencia de creencias populares y una pasión automotriz inquebrantable. Una historia que con periodicidad resurge en redes sociales anclada en un núcleo tan improbable como verídico: un boleto, un libro amarillo y un golpe de suerte que redefinió por completo el curso de una vida.