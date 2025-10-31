Por qué pegar stickers en el vidrio del auto es un grave error

Cuando se observa una calcomanía o sticker en un vidrio trasero del auto y se desea despegarla, antes de quitarla se debería pensar esa acción dos veces, ya que los expertos advierten sobre el daño que podría causar.

Esto se debe a que en el vidrio trasero del auto se encuentra un elemento que, aunque no se ve a simple vista, garantiza la conducción segura y algo tan simple como un sticker podría romperlo.

¿Qué pasa si se pega un sticker en el vidrio trasero del auto?

La mayoría de los autos en su vidrio trasero cuentan con un patrón de líneas que cumplen la función de desempañador. De acuerdo con la empresa de reparaciones automotrices Certified Master Tech, el desempañador es una medida importante de seguridad porque mantiene la visibilidad del conductor.

Dicho patrón de líneas, que pareciera irrelevante en el vidrio, transmite calor gracias a una carga eléctrica enviada por los sistemas internos del vehículo hacia la zona, logrando justamente desempañarlo.

El vidrio trasero cuenta con un desempañador Anton Watman - Shutterstock

El mecanismo, hecho para mejorar la visibilidad del conductor, garantiza que en un día lluvioso o frío, el conductor pueda ver lo que sucede en el camino a través del retrovisor. De lo contrario, sólo se apreciaría una capa blanca.

De acuerdo con un análisis hecho por la Administración Nacional de Tráfico en Carreteras de Estados Unidos, los autos que cuentan con estas líneas desempañadoras sufren menos choques que los que no lo tienen o a los que les funciona incorrectamente.

¿Cómo afectan los stickers al desempañador del auto?

El desempañador es un área bastante sensible. Según Certified Master Tech, la limpieza inadecuada del vidrio trasero o una calcomanía pueden romper el circuito que forma esta rejilla, afectando su funcionamiento.

Existe una técnica segura para retirar los stickers msg919 - Shutterstock

En ese sentido, el blog del fabricante Ford México recomienda no utilizar navajas ni objetos afilados para limpiar los vidrios del coche. Y otra medida de protección es, en la medida de lo posible, no pegarle stickers.

¿Cómo quitar los stickers del auto?

Si el auto ya tiene calcomanías en el vidrio trasero, no está todo perdido. RM Windowtint, experto en la fabricación de parabrisas y vidrios, señala que para remover este tipo de aplicaciones se necesita realizar los siguientes pasos: