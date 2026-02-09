“Prohibidas en China”: la tajante decisión sobre los autos futuristas que impacta desde 2027

China confirmó que prohibirá el uso de manijas de puertas completamente ocultas o retráctiles en los autos, una decisión que impactará de lleno en el diseño de muchos modelos eléctricos y premium, entre ellos varios de Tesla y de marcas chinas.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, que estableció que todas las puertas deberán contar con un sistema de apertura mecánica, accesible y funcional incluso ante un corte total de energía. La única excepción será el baúl.

El nuevo requisito entrará en vigencia el 1 de enero de 2027 para los modelos que se homologuen a partir de esa fecha. En el caso de los vehículos ya aprobados, las automotrices tendrán hasta el 1 de enero de 2029 para adaptar sus diseños y cumplir con la normativa.

La eliminación de las manijas retráctiles entrará en vigencia el 1 de enero de 2027 para los modelos que se homologuen a partir de esa fecha Gabo_Arts - Shutterstock

Priorizar la seguridad por sobre la estética

La decisión responde a preocupaciones de seguridad surgidas tras accidentes fatales en los que, según los reportes oficiales, las puertas electrónicas no funcionaron y los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo. El foco está puesto en las manijas eléctricas empotradas o completamente retráctiles, una solución que ganó popularidad por motivos estéticos y aerodinámicos, pero que exhibe vulnerabilidades en situaciones críticas.

En escenarios de choque, incendio o falla eléctrica, estos sistemas pueden quedar inutilizados, dificultando tanto la salida de los ocupantes como el acceso rápido de bomberos o equipos de rescate. Ese riesgo fue determinante para que China avanzara con una prohibición explícita.

En escenarios de choque, incendio o falla eléctrica, estos sistemas pueden quedar inutilizados Reshetnikov_art - Shutterstock

Modelos alcanzados y rediseños en puerta

Vehículos como el Model Y y Model 3 de Tesla, el iX3 de BMW y numerosos modelos de fabricantes chinos utilizan actualmente manijas retráctiles que quedarían alcanzadas por las nuevas reglas. En muchos casos, esto obligará a rediseños estructurales o a la incorporación de mecanismos mecánicos visibles.

Chris Liu, analista senior del grupo de investigación tecnológica Omdia, advirtió que China es el primer gran mercado automotor que prohíbe de forma explícita este tipo de manijas dentro de un estándar nacional de seguridad y que otras regiones podrían tomar la regulación como referencia.

China es el primer gran mercado automotor que prohíbe de forma explícita Geely

En paralelo, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico (NHTSA) de Estados Unidos mantiene abierta una investigación sobre fallas en las manijas electrónicas de Tesla, tras denuncias de usuarios que no pudieron salir del vehículo sin romper los cristales.

Todo indica que la tendencia hacia manijas invisibles, promovida como símbolo de modernidad y eficiencia, empieza a encontrar un límite claro. En un contexto de creciente digitalización del automóvil, China marca un punto de inflexión: la seguridad vuelve a imponerse sobre el diseño y obliga a recuperar soluciones mecánicas simples, visibles y confiables.