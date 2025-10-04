Punta del Este: qué señales de tránsito hay que conocer para evitar multas este verano

Uruguay es uno de los destinos preferidos por los argentinos para pasar sus vacaciones, gracias a atractivos como Colonia del Sacramento, Montevideo o Punta del Este, que cada verano reciben una gran cantidad de visitantes. Muchos turistas optan por cruzar el charco con su propio auto, lo que les da mayor comodidad para moverse por las rutas y ciudades uruguayas.

En ese sentido, para circular con un vehículo en territorio uruguayo es necesario tener en cuenta algunas cuestiones vinculadas con las normas de tránsito y, sobre todo, con las señales viales. La buena noticia es que la mayoría de ellas son prácticamente idénticas a las que se usan en la Argentina, ya que ambos países se basan en estándares internacionales. Por ejemplo, los carteles reglamentarios son circulares con borde rojo, los preventivos amarillos en forma de rombo y los informativos rectangulares con fondo azul o verde. A simple vista no habrá grandes sorpresas para un conductor argentino.

Sin embargo, hay diferencias que conviene remarcar, y una de las más importantes es la prioridad en las rotondas. En el país vecino son muy estrictos con el paso prioritario para quien circula por la rotonda por sobre quien se incorpora y no cumplirlo puede derivar en graves multas.

Puente que une Gualeguachu con Fray Bentos, en Uruguay

Otro detalle es la señal de “Pare”, que en Uruguay puede encontrarse tanto con la palabra en español como en inglés (“Stop”), especialmente en zonas urbanas o turísticas. También es común que los carteles de velocidad máxima lleven la palabra “Máx” junto al número, a diferencia de la Argentina, donde solo aparece la cifra. En cuanto a los carteles de rutas, en Uruguay predominan los fondos azules con letras blancas, mientras que en Argentina suelen ser verdes.

En las rutas, especialmente en el camino hacia Colonia, es frecuente encontrar puentes angostos en los que solo puede pasar un vehículo por vez. En esos tramos, la prioridad está indicada mediante carteles o señales en el asfalto, para determinar qué auto debe avanzar en caso de que dos se crucen de frente sin que ninguno ceda el paso. De esta manera, también se debe reforzar la distancia de seguridad con el vehículo que circula por delante, porque puede llegar a frenar por completo ante la presencia de uno de estos puentes.

A su vez, en las zonas rurales uruguayas es posible ver algunas señales como advertencias de cruce de carretas, caballos o ganado. En ciudades, en cambio, se destacan los carteles preventivos de pasos peatonales, que son estrictamente respetados por los conductores locales.

Por otro lado, quienes viajen por tierra a Uruguay deben asegurarse de que el vehículo cuente con toda la documentación en regla. Es indispensable llevar la cédula verde o azul que habilite al conductor a manejar ese auto, la licencia de conducir, el DNI o pasaporte de todos los ocupantes, el seguro vigente, las patentes legibles y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en caso de que el auto esté alcanzado por la obligación.