¿Qué es la fecha de matriculación en la VTV y por qué es tan importante?

La fecha de matriculación de un vehículo tiene un rol clave con el nuevo sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Argentina, porque permite saber cuándo corresponde realizar la primera inspección obligatoria.

Esta fecha indica el momento en que el vehículo fue registrado oficialmente en el Registro Automotor y figura tanto en el título del automotor como en el informe de dominio.

A su vez, esa información es de suma importancia porque a través de ella el titular puede conocer cuándo deberá cumplir con la primera revisión técnica.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, ese control se exige a los cuatro años de antigüedad del vehículo o al alcanzar los 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

En la Ciudad se debe realizar por primera vez a los cuatro años desde su patentamiento o al alcanzar los 64.000 kilómetros

Por ejemplo, un auto patentado [o matriculado] en febrero del año 2020, con dominio finalizado en “9” y menos de 64.000 kilómetros, deberá realizar su primera VTV en septiembre del año 2024.

“Los vehículos con patentes terminadas en 0 (octubre), 1 (noviembre), 2 (febrero), 3 (marzo), 4 (abril), 5 (mayo), 6 (junio), 7 (julio), 8 (agosto) y 9 (septiembre) que cumplan con los requisitos deben realizar y aprobar el trámite en el mes designado. Aquellos que no lo realicen se encuentran circulando en infracción”, aclararon desde el Ministerio de Infraestructura porteño.

En la provincia de Buenos Aires, los autos deben realizar su primera inspección a los dos años desde su patentamiento. A diferencia de lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, el nuevo sitio oficial bonaerense no detalla un límite de kilómetros para determinar la primera VTV.

Sin embargo, ambos distritos coinciden el mes asignado para cumplir con la VTV, que rige por el número de terminación de la patente.

Cuáles son las fallas más comunes de la VTV

Según datos del Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, las fallas más habituales detectadas en los vehículos que no aprueban la VTV se vinculan principalmente al sistema de iluminación.

En porcentajes, el 30,15% de los rechazos se debe a problemas en las luces, mientras que le siguen los inconvenientes en los frenos, con un 17,04%. También se observan fallas en los neumáticos (15,40%) y cuestiones relacionadas con la contaminación ambiental o sonora (15,04%).

Ahora bien, en el caso de los vehículos que reciben la condición de “condicionales”, también se repiten algunas deficiencias frecuentes que deben corregirse en un plazo determinado.

El porcentaje más alto corresponde a fallas en la suspensión (18,60%), seguido por el estado de los neumáticos (15,56%) y el estado general del vehículo (14,74%), como elementos sueltos o desgastados. Por último, los problemas vinculados a ruidos excesivos o emisiones contaminantes representan un 11,41% dentro de este grupo.