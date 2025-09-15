Qué hacer si la moto pierde fuerza en subida

El avance de la tecnología en los vehículos modernos permite poder circular con mayor tranquilidad, con mejores prestaciones y seguridad. A veces, los usuarios sienten que estos no están brindando grandes prestaciones y piensan que se debe a un rendimiento del modelo de fábrica, pero en muchas ocasiones se debe a la falta de mantenimiento en autos y motocicletas.

En el caso en específico de las motos, si al subir una cuesta se siente que esta no responde como debería puede tratarse de un problema multicausal que derive de una combinación entre su estado mecánico, mantenimiento y hasta la forma de encarar la pendiente.

Lo primero que vale la pena aclarar es que un motor que no “respira” como corresponde, pierde energía. Entonces, un filtro de aire tapado o un sistema de inyección sucio hacen que la mezcla de combustible y oxígeno no sea la adecuada y eso se traduce en menos potencia al exigirle.

También influye la calidad de la nafta: cuando es deficiente o se encuentra diluida, la combustión se vuelve irregular y el rendimiento decae.

Lo mismo ocurre si la chispa no es lo suficientemente fuerte; una bujía gastada o un cable en mal estado pueden dejar al motor sin la respuesta que se necesita justo en el momento clave.

Es clave revisar los filtros de aire y el sistema de inyección

La transmisión es otro punto decisivo. Una cadena floja, sin lubricación o con dientes gastados en la corona genera pérdidas de tracción, mientras que un embrague que patina provoca que el motor suba de vueltas sin que la rueda lo acompañe. En paralelo, la relación de transmisión elegida puede jugar en contra: si los desarrollos son demasiado “largos” para el peso, el terreno o el uso, el motor cae y se queda sin fuerza en la subida.

También está el factor de la técnica. Afrontar una pendiente en una marcha demasiado alta es pedirle al motor que trabaje fuera de la zona donde entrega más torque. La clave está en anticiparse y bajar un cambio antes, manteniendo las revoluciones en ese rango medio—alto en el que la moto ofrece lo mejor de sí.

El conductor se debe preparar para la curva antes de ingresar en el misma Ricardo Pristupluk� - LA NACION

Detectar dónde está el problema no requiere demasiado tiempo:

Revisar el filtro de aire, observar el estado de la bujía, chequear que la cadena esté bien tensada y lubricada o probar el embrague en una pendiente son pasos simples que ayudan a encontrar la causa.

El mantenimiento regular termina siendo la mejor inversión. Limpiar o reemplazar el filtro cada pocos miles de kilómetros, controlar la bujía, cuidar la transmisión y cambiar el aceite a tiempo no solo evitan que la moto pierda fuerza en las cuestas, sino que también reducen el consumo y prolongan la vida del motor.