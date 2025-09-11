Estos son los precios de todas las pickups en septiembre 2025

Luego de que las automotrices definieran su nueva política de precios para este mes, así quedó configurado uno de los segmentos más competitivos del país
- 3 minutos de lectura'
El segmento de las pickups medianas sigue ganando fuerza en la Argentina, que desde hace muchos años se consolidó como polo exportador de este tipo de vehículos.
La fuerte demanda interna, sumada a un contexto favorable para la producción local y varios proyectos de inversión consolidados en los últimos años, hicieron fuerte a este segmento.
En la provincia de Buenos Aires se fabrican tres modelos: la Toyota Hilux en Zárate y las Ford Ranger y Volkswagen Amarok en Pacheco. Además, se agregó en Córdoba la producción de la nueva Fiat Titano y pronto arribará tambien la RAM Dakota. En esa misma provincia también se producirá hasta fines de octubre las Nissan Frontier y Renault Alaskan, cuya fabricación local cesará pronto.
Sumado a esto, Volkswagen confirmó una inversión de US$580 millones para la nueva generación de Amarok —exclusiva para el mercado sudamericano— y Renault hizo lo propio con US$350 millones en el “Proyecto Niágara”, una compacta que se fabricará en la planta de Santa Isabel en Córdoba.
El ecosistema de pickups medianas se completa con modelos provenientes del exterior. Frontier llegará pronto importada desde México y desde Brasil arriba la Chevrolet S10, mientras que marcas chinas como Great Wall, JAC, Foton y Maxus avanzan con paso firme en el mercado local.
En ese contexto de crecimiento, los últimos dos meses estuvieron marcados por un fuerte aumento por parte de las automotrices. A raíz del salto cambiario, se aplicaron subas abruptas respecto a lo que había ocurrido el resto del año, dejando a las pickups listadas de la siguiente manera:
Toyota Hilux
4X2:
- DX MT: $45.294.000
- DX AT: $46.561.000
- SR MT: $51.939.000
- SR AT: $54.294.000
- SRV AT: $62.014.000
- SRX AT: $71.653.000
4X4:
- DX MT: $53.048.000
- DX AT: $54.531.000
- SR MT: $61.027.000
- SR AT: $63.661.000
- SRV AT: $70.167.000
- SRV+ AT: $73.415.000
- SRX AT: $77.563.000
- GR-Sport AT: $82.061.000
Ford Ranger
4X2:
- XL: $45.202.510
- XLS MT: $52.369.510
- XLT Biturbo 4x2 AT: $60.343.210
4X4:
- XL: $52.400.900
- XLS V6 3.0L: $63.100.680
- Black MT: $61.598.490
- XLT Biturbo AT: $65.365.310
- LTD Biturbo AT: $70.774.820
- LTD+ V6 AWD AT: $78.876.060
Volkswagen Amarok
4X2:
- Trendline TDI MT: $49.308.450
- Comfortline TDI MT: $54.711.250
- Comfortline TDI AT: $59.725.350
- Highline TDI MT: $60.517.750
- Highline TDI AT: $66.425.300
4X4:
- Trendline TDI MT: $57.109.200
- Comfortline V6 AT: $70.916.100
- Highline V6 AT: $83.140.300
- Extreme V6 AT: $88.730.050
- Hero V6 AT: $88.730.050
- Black Style V6 AT: $89.006.400
Nissan Frontier
4X2:
- S MT: $43.954.100
- S AT: $46.671.400
- XE MT: $56.628.100
- XE AT: $60.098.000
- Platinum AT: $60.873.400
4X4:
- S MT: $49.072.800
- XE MT: $56.331.600
- X-Gear AT: $56.388.100
- Platinum AT: $65.971.600
- Pro4X AT: $67.879.300
Chevrolet S10
4X2:
- CD 2.8 TD WT MT: $43.676.900
4X4:
- CD 2.8 TD WT MT: $51.131.900
- CD 2.8 TD WT AT: $53.049.900
- CD 2.8 TD Z71 AT: $61.650.900
- CD 2.8 TD LTZ AT: $67.552.900
- CD 2.8 TD HC AT: $72.014.900
Renault Alaskan
4X2:
- Confort 2.3 MT: $44.970.000
- Emotion 2.3 MT: $48.680.000
- Intens 2.3 MT: $52.780.000
- Intens 2.3 AT: $54.720.000
4X4:
- Confort 2.3 MT: $50.000.000
- Emotion 2.3 MT: $54.180.000
- Intens AT: $49.692.308
- Intens Noir 2.3 MT: $57.250.000
- Intens Noir 2.3 AT: $59.840.000
- Iconic 2.3 AT: $65.800.000
Fiat Titano
4X2:
- Endurance MT 4X2: $46.263.000
4X4:
- Endurance MT: $48.964.000
- Freedom MT: $53.917.000
- Freedom Plus AT: $59.207.000
- Ranch AT: $63.935.000
JAC
- T8 4x4 MT: US$34.900
- T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
Maxus
- T60 4x2 MT: US$32.000
- T60 4x4 AT: US$36.000
Great Wall
- Poer Elite 4x2: US$24.730
- Poer Elite 4x4: US$32.697