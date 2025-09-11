Estos son los precios de todas las pickups en septiembre 2025

El segmento de las pickups medianas sigue ganando fuerza en la Argentina, que desde hace muchos años se consolidó como polo exportador de este tipo de vehículos.

La fuerte demanda interna, sumada a un contexto favorable para la producción local y varios proyectos de inversión consolidados en los últimos años, hicieron fuerte a este segmento.

En la provincia de Buenos Aires se fabrican tres modelos: la Toyota Hilux en Zárate y las Ford Ranger y Volkswagen Amarok en Pacheco. Además, se agregó en Córdoba la producción de la nueva Fiat Titano y pronto arribará tambien la RAM Dakota. En esa misma provincia también se producirá hasta fines de octubre las Nissan Frontier y Renault Alaskan, cuya fabricación local cesará pronto.

Sumado a esto, Volkswagen confirmó una inversión de US$580 millones para la nueva generación de Amarok —exclusiva para el mercado sudamericano— y Renault hizo lo propio con US$350 millones en el “Proyecto Niágara”, una compacta que se fabricará en la planta de Santa Isabel en Córdoba.

El ecosistema de pickups medianas se completa con modelos provenientes del exterior. Frontier llegará pronto importada desde México y desde Brasil arriba la Chevrolet S10, mientras que marcas chinas como Great Wall, JAC, Foton y Maxus avanzan con paso firme en el mercado local.

En ese contexto de crecimiento, los últimos dos meses estuvieron marcados por un fuerte aumento por parte de las automotrices. A raíz del salto cambiario, se aplicaron subas abruptas respecto a lo que había ocurrido el resto del año, dejando a las pickups listadas de la siguiente manera:

Toyota Hilux

4X2:

DX MT: $45.294.000

$45.294.000 DX AT: $46.561.000

$46.561.000 SR MT: $51.939.000

$51.939.000 SR AT: $54.294.000

$54.294.000 SRV AT: $62.014.000

$62.014.000 SRX AT: $71.653.000

4X4:

DX MT: $53.048.000

$53.048.000 DX AT: $54.531.000

$54.531.000 SR MT: $61.027.000

$61.027.000 SR AT: $63.661.000

$63.661.000 SRV AT: $70.167.000

$70.167.000 SRV+ AT: $73.415.000

$73.415.000 SRX AT: $77.563.000

$77.563.000 GR-Sport AT: $82.061.000

La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $45.294.000

Ford Ranger

4X2:

XL: $45.202.510

$45.202.510 XLS MT: $52.369.510

$52.369.510 XLT Biturbo 4x2 AT: $60.343.210

4X4:

XL: $52.400.900

$52.400.900 XLS V6 3.0L: $63.100.680

$63.100.680 Black MT: $61.598.490

$61.598.490 XLT Biturbo AT: $65.365.310

$65.365.310 LTD Biturbo AT: $70.774.820

$70.774.820 LTD+ V6 AWD AT: $78.876.060

El modelo estadounidense se consigue desde los $45.202.510

Volkswagen Amarok

4X2:

Trendline TDI MT: $49.308.450

$49.308.450 Comfortline TDI MT: $54.711.250

$54.711.250 Comfortline TDI AT: $59.725.350

$59.725.350 Highline TDI MT: $60.517.750

$60.517.750 Highline TDI AT: $66.425.300

4X4:

Trendline TDI MT: $57.109.200

$57.109.200 Comfortline V6 AT: $70.916.100

$70.916.100 Highline V6 AT: $83.140.300

$83.140.300 Extreme V6 AT: $88.730.050

$88.730.050 Hero V6 AT: $88.730.050

$88.730.050 Black Style V6 AT: $89.006.400

La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $49.308.450 en agosto

Nissan Frontier

4X2:

S MT: $43.954.100

$43.954.100 S AT: $46.671.400

$46.671.400 XE MT: $56.628.100

$56.628.100 XE AT: $60.098.000

$60.098.000 Platinum AT: $60.873.400

4X4:

S MT: $49.072.800

$49.072.800 XE MT: $56.331.600

$56.331.600 X-Gear AT: $56.388.100

$56.388.100 Platinum AT: $65.971.600

$65.971.600 Pro4X AT: $67.879.300

La Frontier figura desde los $43.954.100 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

CD 2.8 TD WT MT: $43.676.900

4X4:

CD 2.8 TD WT MT: $51.131.900

$51.131.900 CD 2.8 TD WT AT: $53.049.900

$53.049.900 CD 2.8 TD Z71 AT: $61.650.900

$61.650.900 CD 2.8 TD LTZ AT: $67.552.900

$67.552.900 CD 2.8 TD HC AT: $72.014.900

La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $43.676.900

Renault Alaskan

4X2:

Confort 2.3 MT: $44.970.000

$44.970.000 Emotion 2.3 MT: $48.680.000

$48.680.000 Intens 2.3 MT: $52.780.000

$52.780.000 Intens 2.3 AT: $54.720.000

4X4:

Confort 2.3 MT: $50.000.000

$50.000.000 Emotion 2.3 MT: $54.180.000

$54.180.000 Intens AT: $49.692.308

$49.692.308 Intens Noir 2.3 MT: $57.250.000

$57.250.000 Intens Noir 2.3 AT: $59.840.000

$59.840.000 Iconic 2.3 AT: $65.800.000

La Alaskan se puede conseguir desde los $44.970.000

Fiat Titano

4X2:

Endurance MT 4X2: $46.263.000

4X4:

Endurance MT: $48.964.000

$48.964.000 Freedom MT: $53.917.000

$53.917.000 Freedom Plus AT: $59.207.000

$59.207.000 Ranch AT: $63.935.000

La Fiat Titano figura desde los $46.263.000

JAC

T8 4x4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500

La nueva JAC T9 cotiza a US$38.500

Maxus

T60 4x2 MT: US$32.000

US$32.000 T60 4x4 AT: US$36.000

La Maxus T60 en su versión manual figura a US$32.000

Great Wall

Poer Elite 4x2: US$24.730

US$24.730 Poer Elite 4x4: US$32.697