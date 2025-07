Qué luces del auto son obligatorias en ruta y ciudad, según la normativa argentina

Las luces de los autos son herramientas de comunicación esenciales, reguladas por normativas claras que buscan minimizar riesgos y maximizar la predictibilidad.

Para que esto último se pueda cumplir, es imprescindible que el código lumínico (como cualquier otro código no verbal) no se altere, ya que esto comprometería la capacidad comunicativa de las luces. En la Argentina, el uso correcto de cada tipo de luz no solo es una obligación legal, sino un acto de responsabilidad que contribuye a la seguridad en su conjunto.

Usarlas mal no sólo implica un riesgo para la seguridad vial sino que es penado con multas que varían en monto y severidad según la jurisdicción en la que se circule.

La normativa argentina: un faro para la conducción

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y su decreto reglamentario N° 779/95 establecen de manera explícita las condiciones y el uso de los sistemas de iluminación vehicular en todo el territorio argentino. El objetivo principal es garantizar que cada conductor sea visto y pueda ver adecuadamente, adaptándose a las diversas condiciones climáticas y lumínicas.

Las luces bajas son obligatorias en todo momento en rutas, semiautopistas y autopistas

Una de las premisas fundamentales es el uso obligatorio de luces bajas encendidas en todo momento en rutas, semiautopistas y autopistas. Esta medida, adoptada en muchos países, ha demostrado ser sumamente efectiva en la reducción de accidentes frontales y laterales, ya que incrementa la visibilidad del vehículo para el resto de los usuarios de la vía.

Tipos de luces y sus funciones esenciales

Cada luz en un vehículo tiene un propósito específico y su uso indebido puede generar confusiones que deriven en un siniestro. Es importante saber que los colores de las luces brindan información relevante: las luces delanteras son de color blanco, las de atrás son rojas y las direccionales, amarillas.

Luces de posición:

Función: indican la presencia, la posición y el ancho del vehículo.

Uso correcto: deben estar siempre encendidas, aunque no sean para iluminar. Se encienden automáticamente junto con las luces bajas o altas.

Luces bajas

Función: proporcionan la iluminación principal para ver el camino por delante sin encandilar a los conductores que vienen en sentido contrario o a los que nos preceden.

Uso correcto: obligatorias de forma permanente en todas las rutas y autopistas del país y en zonas urbanas cuando la luz natural sea insuficiente. Se utilizan también al atardecer, amanecer y en condiciones de baja visibilidad (lluvia leve, niebla ligera).

Luces altas

Función: ofrecen la máxima iluminación posible a gran distancia y sirven para anunciar cruces de arterias o indicar intención de sobrepaso.

Uso correcto: solo deben utilizarse en vías rurales o caminos no iluminados donde no haya vehículos de frente o circulando en el mismo sentido que pudieran ser encandilados. Al detectar la presencia de otro vehículo, deben bajarse inmediatamente a luces bajas. No deben usarse bajo lluvia intensa o niebla, ya que el haz de luz se refleja y disminuye aún más la visibilidad.

Luces antiniebla

Función: proyectan un haz de luz ancho y plano, diseñado para iluminar por debajo de la capa de niebla, lluvia intensa o nevada, mejorando la visibilidad del conductor y haciendo el vehículo más perceptible.

Uso correcto: exclusivamente en condiciones de niebla densa, lluvia torrencial o nevada. Su uso sin estas condiciones puede encandilar a otros conductores.

Luces de giro

Función: indican la intención del conductor de girar o cambiar de carril.

Uso correcto: obligatorio antes de cualquier giro, cambio de carril, con suficiente antelación para que otros conductores puedan reaccionar (4 o 5 segundos).

Luces de freno

Función: se encienden automáticamente al pisar el pedal de freno, alertando a los vehículos que vienen detrás que se está reduciendo la velocidad o deteniendo.

Uso: su correcto funcionamiento es vital para evitar colisiones por alcance. Deben revisarse periódicamente.

Luz de marcha atrás

Función: se enciende automáticamente al engranar la marcha atrás, indicando la intención de retroceder.

Uso: permite ver el camino al retroceder y alerta a peatones y otros conductores de la maniobra.

Luces de emergencia (balizas)

Función: encienden simultáneamente todas las luces direccionales para indicar la intención de detenerse o estacionar y ante una situación de emergencia o peligro inminente.

Uso correcto: solo deben utilizarse en caso de avería del vehículo, detención en un lugar peligroso, o en situaciones de emergencia que requieran advertir a otros usuarios de la vía.

La responsabilidad del conductor

Más allá de la letra de la ley, el uso adecuado de las luces es una muestra de cortesía y profesionalismo al volante. Entender la función de cada una y aplicarlas correctamente en cada situación contribuye a: