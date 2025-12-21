Qué pasará con los autos si se eliminan los impuestos internos y cuál es el riesgo que enfrentan las automotrices

La iniciativa para la reforma laboral impulsada por el Gobierno obtuvo dictamen en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, pero recién se tratará en el recinto en febrero, según lo anunció Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario del Senado.

Dentro del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei se incluye la eliminación de la Ley de Impuestos Internos para los los rubros de seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios y los vehículos automóviles y embarcaciones, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves.

El también denominado “impuesto al lujo” ya había experimentado una modificación a comienzos de año, cuando se eliminó la primera escala (pagaba una alícuota del 20%) y se redujo la restante del 35% al 18% (que es efectiva del 22% y ahora se busca eliminar).

Los cambios también implicarían que se modifiquen los montos de las patentes y los seguros ViDI Studio - Shutterstock

Ahora, la postergación del tratamiento para febrero puso en alerta a las marcas premium, quienes temen por el freno en la demanda hasta la posible implementación. La principal preocupación es que mermen los patentamientos a la espera de una baja de precios que incluso podría no ocurrir si la ley no se aprueba. “Lo mejor sería que pase cuanto antes, porque sino puede paralizar el mercado”, agregó una automotriz de lujo.

Para evitar verse perjudicada por la especulación, desde Mercedes Benz, representada en el país por Prestige Auto, decidieron que los vehículos que se comercialicen hasta fines de enero recibirán una devolución de los impuestos internos en caso de que se termine estableciendo el cese de los mismos en febrero. Para aquellos que compren en febrero la terminal está analizando los pasos a seguir, pero aún no hay confirmaciones oficiales.

Mercedes Benz devolverá los impuestos internos a quienes compren sus modelos en caso de que se sancione la ley

“Nosotros celebramos cualquier baja de impuestos, porque es lo mejor que podes hacer para buscar más volumen. Pensemos que un auto en la Argentina lleva prácticamente un 50% de su valor de venta en carga impositiva”, le explicó hace unos días a LA NACION, el CEO de Prestige Auto, Daniel Herrero.

“Lo que no tenemos es previsibilidad: no tenemos la certeza de si va a salir o no. Queremos que salga, pero el gran problema es que esa indefinición frena la decisión de compra. El cliente se pregunta si ahorra o no. Entonces, una de las decisiones que tomamos para acompañar a nuestros clientes fue que compren el auto ahora y si después se elimina el impuesto interno, devolverle al cliente ese monto”, aclaró el ejecutivo.

La marca cuenta con ocho modelos en su portfolio que no se encuentran alcanzados por el impuesto interno y no cambiarán con la sanción del proyecto: A 200, A 250, CLA 200, GLA 200, GLA 250, GLB 200, GLB 250 y C 300 Avantgarde. Estos representan aproximadamente el 30% de los Mercedes-Benz que hoy se comercializan en el país.

Qué pasará con los precios si se eliminan los impuestos internos

Según analistas, la eliminación del impuesto no sólo modificaría los precios de los autos hoy afectados sino también del resto de la oferta en la Argentina.

Al respecto, César Litvin, abogado especialista en materia tributaria y CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, le explicó a LA NACION: “Puede reducirse hasta un 18% el precio de los autos que se encuentran gravados en este momento, pero no solo afecta a los de lujo. Por otro lado va a haber un reacomodamiento de precios general hacia abajo, porque si un auto de mejor calidad baja su precio, obliga a los que quedan cerca en esos montos a readecuarse”.

Para el especialista puede haber un reacomodamiento de los precios hacia abajo wedmoments.stock - Shutterstock

Siguiendo esa línea, el especialista señaló que los efectos no van a ser inmediatos. “Van a haber dos etapas. En la primera, los concesionarios que tienen stock y ya pagaron impuestos internos se van a tener que ir adecuando de manera gradual para no trabajar a pérdida. En la segunda etapa, mirando un poco más hacia adelante, si vamos a ver mucho movimiento”.

Hay que considerar que el impuesto interno se paga en el momento de la primera comercialización (momento de nacionalización si es importado, momento de venta de fábrica a concesionaria si es nacional). Puede ocurrir que cualquiera de estas ocurra y si se sanciona la medida el consumidor no va a avalar el pago de un impuesto que no esta vigente, lo que generaría un problema.

Los concesionarios que tienen stock y ya pagaron impuestos internos se tenderían que ir adecuando de manera gradual Jasen Wright - Shutterstock

El fenómeno no necesariamente se traslade de manera directa. “Muchas veces las terminales hacen un manejo de precio para compensar la situación. Entonces, al bajar, podría pasar que el auto de alta gama no baje tanto y que ese margen se traslade al de gama media. Hay que ver como se recomponen los precios", agregó a este medio el tributarista Sebastián Domínguez.

Otro elemento que solucionaría la eliminación impositiva es la distorsión que generaba. “Con los impuestos internos, los precios no tienen presión desde abajo. Esto genera que algunos modelos esten holgados, porque su competencia estaba un 20% abajo artificialmente”, comentó a este medio Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai Argentina y presidente de la Cámara de importadores y distribuidores oficiales de automotores (Cidoa).

El topeo generaba importantes saltos en las listas de precios sin que haya productos en el medio Shutterstock

En la misma línea, explicó que el topeo generaba importantes saltos en las listas de precios sin que haya productos en el medio. “Ahora se van a normalizar y acomodar los precios, con diferencias entre modelos y versiones de US$500, generando una escalera de precios”. En esa misma línea, también figuraban en lista muchos modelos que en la práctica no había stock y la salida del impuesto interno permitiría que cada automotriz tenga la gama completa sin saltos de precio.

Los modelos que se ven afectados por el impuesto son aquellos que arrancan aproximadamente en los US$70.000 de precio de venta al público. Los referentes de la industria consideran que en caso de promulgarse la medida los precios bajarían entre un 10% y 15%.

Civetta considera que pueden aumentar las unidades del mercado premium que se vendan Jasen Wright - Shutterstock

Sobre el cambio general que pueden tener las unidades sin impuesto sobre el mercado, Andrés Civetta, especialista en movilidad de la consultora Abeceb, explica que es una cuestión de volumen. “Actualmente unas 4000 autos que se venden deben ser alcanzados por el impuesto interno, pero con la eliminación es probable que ese número crezca”.

El economista indicó que ahí empiezan a jugar los acuerdos de comercio. Se podrían traer autos de Brasil o México (no pagan aranceles de importación) o de Estados Unidos (si se avanza con un acuerdo comercial) que sean “caros”, pero, al no tributar impuestos internos ni arancel, serían muy competitivos.

Además, no solo deberían bajar los precios de los autos, sino que esto también implicaría que se modifiquen los montos de las patentes y los seguros, según detalló Litvin. A su vez, el especialista comentó que era un cambio necesario: “En la Argentina el contenido impositivo en los autos es mucho mas alta que en otros países. Esto va a ayudar a que ser más competitivos. Deberían también comprometerse provincias y municipios, que tienen un peso importante en la ecuación”.