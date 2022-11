Qué se dijo en la expo de ciudades inteligentes más importante del mundo

escuchar

Smart City Expo World Congress (SCEWC), el principal evento internacional sobre ciudades y soluciones urbanas inteligentes se llevó a cabo del 15 al 17 de noviembre en Barcelona, y bajo el lema ‘Ciudades inspiradas por personas’ reunió a más de 800 expositores, 700 ciudades y regiones, 400 ponentes y más de 20.000 participantes para impulsar la transformación de las metrópolis de todo el mundo y compartir conocimientos.

Para abarcar los numerosos campos implicados de la transformación urbana, el evento se estructuró en ocho temas: Tecnologías Habilitantes, Energía y Ambiente, Congreso Mundial Tomorrow.Mobility, Gobernanza, Vida e Inclusión, Economía, Infraestructuras y Edificios, y Seguridad y Protección.

Ciudades de los cinco continentes enviaron sus delegaciones. Latinoamérica tuvo una destacada presencia; ciudades de la Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, México y Perú así como representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco de Desarrollo de América Latina intercambiaron ideas y lecciones aprendidas.

Herramientas para remodelar un mundo urbano

Las soluciones urbanas son un elemento fundamental del ecosistema de las ciudades inteligentes, y las 800 empresas expositoras mostraron sus últimos productos y tecnologías y cómo pueden ayudar a los gobiernos locales a rediseñar sus ciudades. Soluciones data-driven, visualizaciones, monitorización e inteligencia artificial ganan cada vez más terreno.

Plataforma de conocimiento urbano

Los más de 400 expertos que participaron en el Congreso convirtieron a este evento, una vez más, en la principal plataforma mundial de conocimiento urbano capaz de cubrir todos los ángulos de la transformación de las ciudades.

El futuro de la movilidad

Entre los problemas más críticos a los que se enfrentan las ciudades de todo el mundo está el reto de equilibrar un planeta cada vez más urbanizado y densamente poblado con la necesidad de moverse de todos sus habitantes. Ese es el principal objetivo de Tomorrow.Mobility, evento coorganizado por Fira de Barcelona y el EIT Urban Mobility, una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, organismo de la Unión Europea. En su segunda edición, Tomorrow. Mobility promovió el diseño y la adopción de nuevos modelos de movilidad urbana sostenible.

Entre los temas destacados estuvieron la consideración del transporte público como una prioridad global en un contexto de aumento de los precios de la energía, el uso de zonas de bajas emisiones, la electrificación y la micromovilidad para lograr la neutralidad del carbono, y el desarrollo seguro de la movilidad aérea urbana (UAM). Entre los más de 80 speakers que participaron del debate de la movilidad urbana, la ciudad de Rosario y el GCBA fueron los únicos presentes de la región en contar sus experiencia, de la mano de Rogelio Frigerio y Manuela López Menéndez respectivamente.

Tecnologías de vanguardia

El evento destacó el potencial de innovaciones de vanguardia para construir un futuro próspero. Por ello, reunió a visionarios, líderes de la industria tecnológica, innovadores y gobiernos para debatir cómo estas tecnologías pueden posibilitar un futuro mejor y más sostenible. Las tecnologías que lideraron el debate fueron Quantum World; Matterverse to Metaverse; 5G and Sentient Cities; Semiconductor: the new Wave; Transcending Biology; Architecting Tomorrow; Exotic Computing; y Sustainable Future.

Latinoamérica y la agenda Smart City

Este año Latinoamérica tuvo una representación numerosa en el evento, señal de que la agenda ‘smart city’ está cada vez más latente en la región. La Misión Oficial Latam, organizada por Trend Smart Cities y Mood Producciones, posibilitó la presencia de representantes de empresas, gobiernos, investigadores y académicos.

Los gobernadores de la Región Metropolitana de Chile, Claudio Orrego y de Antioquia, Anibal Gaviria fueron los oradores invitados de la ceremonia de apertura junto a autoridades de Barcelona y ONU-Habitat.

El primero de ellos, en conversación exclusiva con LA NACION, destacó que muchas veces “se nos olvida que no hay Smart city sin smart citizen y smart politics”. Enfatizó en que “la construcción de la política debe ser muy diferente a lo que es hoy en día, basada en la lógica de las tres E: estar, escuchar y explicar, como antídoto a las 3 P: populismo, polarización y posverdad”.

Pablo Javkin, Intendente de Rosario, participó del panel ‘Ninguna ciudadano sin una vivienda asequible’ en el que se refirió al proyecto de urbanización de Villa Banana que tiene como objetivo la integración física y social de las familias del barrio garantizando su acceso a los servicios básicos de infraestructura y equipamiento urbano, la regularización de su situación dominial y el fortalecimiento del capital social y humano de su comunidad. Javkin destacó la importancia de acercar la ciudad formal con la informal y aseguró que “una ciudad es inteligente cuando aprende de sus comunidades; cuando diseña colectivamente el espacio público del lugar”.

Ulpiano Suárez, Intendente de Mendoza, destacó el compromiso cívico de la ciudadanía en materia de seguridad, quienes participan de los programas Ojos en Alerta y Alarmas Comunitarias para la prevención del delito.

Diego Fernández, Secretario de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires compartió el trabajo impulsado para desarrollar una identidad digital auto-soberana, basada en tecnología blockchain, que le permita a las personas tener todas sus credenciales en un solo lugar. También contaron sus experiencias sobre iniciativas implementadas en la capital Marcelo D’Alessandro y Lucrecia Panizoni.

Smart City Awards: los premiados de LATAM

La alentadora noticia es que LATAM acaparó atención también en la premiación. Aníbal Gaviria Correa, el Gobernador de Antioquia, Colombia fue el ganador del Leadership Award, premio otorgado a personas ejemplares que han hecho contribuciones significativas al avance de proyectos Smart City en los últimos 10 años. En conversación exclusiva con este medio destacó que “lo que verdaderamente hace inteligente a una ciudad es la inteligencia de los ciudadanos y de los dirigentes”, por lo que ha trabajado en un concepto colateral: “ciudades para la vida” pues desde su percepción “una ciudad es inteligente cuando se ocupa de la defensa, cuidado, protección y la honra de la vida”.

Por su parte, los funcionarios del GCBA, Álvaro García Resta, Secretario de Desarrollo Urbano y Diego Fernández, Secretario de Innovación y Transformación Digital, recibieron el ‘Infrastructure & Building Award’ por la iniciativa “Ciudad 3D”, una plataforma digital que permite visualizar en tres dimensiones lo que se puede construir en cada barrio de la Ciudad, brindando información sobre la composición de cada manzana, los procedimientos constructivos vigentes y una mayor agilidad en la aplicación del Código Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un evento líder en la temática que alienta a ciudades, sus líderes, académicos, empresas y a la sociedad civil a compartir soluciones para hacer frente a múltiples retos urbanos caracterizados por la creciente urbanización, la indiscutible transformación digital que atraviesan las urbes y la ciudadana, así como a uno de los mayores desafíos de este siglo como lo la crisis climática.