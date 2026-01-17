Regresa a la Argentina un icónico deportivo de los más famosos del mundo

CARILÓ-. Esta ciudad siempre tiene algunas sorpresas preparadas en lo que respecta al mercado automotor. Y sin dudas, una de las más resonantes está a cargo de Volkswagen, que en su stand de Divisadero y Cerezo está exhibiendo a modo de adelanto el Golf GTI.

Con lanzamiento previsto para finales de este año, el modelo llegará importado de Alemania (único país donde se produce actualmente; México empezaría en dos años) y marcará el regreso del mítico hatchback deportivo, que en nuestro país tiene una cantidad importante de fanáticos.

Este Golf pertenece a la octava generación que fue lanzada a nivel global en 2025, y éste 2026 cumplirá 50 años de vigencia.

Nuevo interior para el Volkswage Golf

Desde la marca aseguran que será “la versión más potente del modelo que se haya vendido en nuestro país”, ya que llegaría con el motor turbonaftero que entrega 265 CV.

A nivel estético, lo más destacado es que en el frente estrenará el logo de la marca iluminado y que vendrá con la nueva firma lumínica que ya lucen Taos y Tiguan.

Más allá del Golf, la marca está exponiendo sus últimos lanzamientos, entre los que se destacan el Tera y elrecientemente lanzado Nuevo Taos, además de Tiguan, Nivus, T -Cross, Vento GLI y Amarok V6 Hero.Por supuesto, en el espacio hay más propuestas.

El Volkswagen Golf cumple 50 años

Para los más chicos, cuenta con actividades inspiradas en Stitch de Disney, mientras que los fanáticos de la conducción pueden disfrutar de un simulador que permite manejar una Amarok a control remoto en una pista off-road creada por Shell Helix.

Hay también una boutique donde se venden artículos de lifestyle y se ofrecen as tradicionales clínicas de manejo en arena, dictadas por el equipo de Amarok Experto.

Está abierto todos los días, de 18 a 00 hasta el 28 de febrero.