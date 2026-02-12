Una automotriz dejará de importar desde EE.UU. un modelo para producirlo en la Argentina

Honda Motor Argentina anunció una inversión de más de US$24 millones para iniciar la producción de cuatriciclos en su planta de Campana, ubicada en la provincia de Buenos Aires. La fabricación del primer modelo, el TRX420FM (se importa desde Estados Unidos), comenzará en marzo de este año.

El proyecto contempla el desarrollo de una nueva línea de producción exclusiva que se sumará a las tres líneas actuales dedicadas a motocicletas. Con esta expansión, la marca proyecta alcanzar una capacidad de producción de 10.000 unidades de cuatriciclos al año. Para soportar este incremento en la actividad, se prevé un crecimiento de más del 10% en la dotación de personal de la planta.

La decisión de producir localmente el TRX420FM obedece a “una demanda creciente de este tipo de vehículos, que combinan las características de un utilitario con la versatilidad para el ocio, adaptándose a las necesidades de un amplio espectro de usuarios, desde el sector agropecuario hasta actividades recreativas”, según explicó la marca en un comunicado.

La planta de Honda en Campana cuenta con 68.000 metros cuadrados cubiertos y emplea a más de 1000 colaboradores

A su vez, la fabricación local permitirá a Honda responder de manera más ágil a las particularidades del mercado regional. La planta de Campana, ubicada en un predio de 142 hectáreas con 68.000 metros cuadrados cubiertos, emplea actualmente a más de 1000 colaboradores.

Cómo es el Honda TRX420FM

El Honda TRX 420, hasta este momento de origen estadounidense, presenta unas dimensiones de 2103 mm de largo, 1204 mm de ancho y 1173 mm de alto, con una distancia entre ejes de 1270 mm. La altura del asiento es de 856 mm en la versión TM y 853 mm en la FM, mientras que el peso en orden de marcha es de 279 kg (de 263 kg en el TM).

El Honda TRX420FM que comenzará a fabricarse en la Argentina

En el apartado mecánico, está equipado con un motor monocilíndrico de 420 cc, de cuatro tiempos, dos válvulas, con árbol de levas a la cabeza (OHV) y refrigeración líquida. El arranque es eléctrico y el tanque de combustible tiene una capacidad de 14,8 litros, incluyendo 4,9 litros de reserva.

La transmisión es de cinco velocidades con reversa y acoplamiento constante. En cuanto a la tracción, ofrece configuración simple trasera en la versión TM, mientras que la FM incorpora tracción integral con sistema TraxLok y diferencial delantero. El sistema de frenos está compuesto por discos hidráulicos delanteros de 190 mm y tambor trasero sellado de 160 mm.

Está equipado con un motor monocilíndrico de 420 cc

La suspensión delantera es de doble horquilla independiente con 170 mm de recorrido y la trasera cuenta con brazo oscilante y monoamortiguador, también con 170 mm de recorrido. Monta neumáticos delanteros 24 x 8-12 y traseros 24 x 10-11. En términos de capacidad de trabajo, admite 30 kg de carga en el portaequipaje delantero y 60 kg en el trasero, además de ofrecer una capacidad de remolque de hasta 385 kg.

Incorpora tracción integral con sistema TraxLok y diferencial delantero