Se recrudecen las sanciones para quienes manejen sin patente y aumenta la multa para infractores

A comienzos de este mes, desde el Ministerio de Justicia de la Nación comunicaron que “ya se encuentra al día la entrega de chapas patente 0km en todo el país”. Según detallaron en ese momento, el problema que llevaba dos años de demoras en las entregas se habría normalizado a raíz de las licitaciones para que proveedores privados se conviertan en productores de chapas, algo que antes lo tenía a su cargo Casa de Moneda.

Ahora, a partir de la regulación de la situación esgrimida por el Ministerio, la multa para los vehículos que circulen sin su chapa ascendería hasta los $800.000 en la Ciudad de Buenos Aires (cada provincia lo ajustará acorde a su normativa). En este sentido, fuentes de la cartera de Justicia afirmaron que tanto los usuarios como las fuerzas de seguridad encargadas de verificar la documentación pueden comprobar si su patente se encuentra disponible para retirar a través de la página de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor.

La multa para los vehículos que circulen sin su chapa ascendería hasta los $800.000 en la Ciudad de Buenos Aires Soledad Aznarez

“Los Registros Automotores recibieron todas las patentes que faltaban, ahora resta que los usuarios se acerquen a recogerlas”, afirmaron desde el organismo a pesar de que circulaba la información de que aún existía un faltante.

“El operativo de entrega masiva que llevamos adelante permitió reforzar la disponibilidad en todas las jurisdicciones, acompañando el récord en la venta de automóviles 0km, que alcanza los mejores niveles desde 2018 y refleja un crecimiento sostenido del sector. Está totalmente regularizada la entrega de chapas patentes de 0km. En este momento tenemos un stock de más de 55.000 chapas para los 0km”, indicaron una vez más sobre que el sistema ya se encontraría normalizado.

Algunos usuarios se aprovecharon de la situación para no cumplir las normas de tránsito Soledad Aznarez

En esa línea, se recrudecerían las sanciones para quienes manejen sin patente. Hasta la fecha, según comentaban especialistas en la materia, los controles habían sido más laxos, contemplando el faltante de insumos y la no disponibilidad de placas.

Normalizada la situación, aquellos usuarios que a pesar de tener asignada la chapa manejen sin ella o con la provisoria de papel vencida, se les aplicará la multa correspondiente.

Qué pasó con las patentes en la Argentina

El faltante de patentes comenzó en 2023, cuando las trabas a las importaciones durante el gobierno de Alberto Fernández dificultaron la disponibilidad de insumos para la plena producción de chapas.

La situación se profundizó cuando, durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei, se anunció el cierre de Casa de Moneda, entidad que era la única habilitada para emitir las placas de dominio.

El inconveniente generado por la escasez y la licitación a proveedores privados que comenzaba, afectó a los ciudadanos que buscaban patentar un vehículo o reponer su placa. En esos casos, se les otorgó una provisoria de papel para que se continúe con la identificación de las unidades.

Al mismo tiempo, se produjo una tendencia de infractores que aprovechaban la situación para conducir sin patente y evitar ser detectados por radares de velocidad.

Tras varios meses, el Gobierno asegura haber normalizado la entrega y adjudicado la producción a privados para atender a la demanda no sólo de patentamientos sino de reposiciones.