¿Se puede comprar un auto eléctrico usado en la Argentina?

La electrificación en la Argentina avanza año a año. Actualmente, e impulsada por el cupo anual de 50.000 unidades que ingresan sin pagar el arancel aduanero del 35%, son cada vez más los autos eléctricos e híbridos que se ofrecen en el país.

La medida alcanzó a todas las configuraciones —desde híbridos convencionales y enchufables hasta eléctricos puros— y además impulsó la llegada de nuevas marcas y modelos al mercado local. Como resultado, este tipo de vehículos empezó a ganar presencia en las calles, con un fuerte protagonismo de marcas chinas, que tienen en esta tecnología uno de sus principales ejes de desarrollo.

En paralelo, la oferta de 0km crece cada vez más y amplía las opciones para quienes buscan dar el salto a la movilidad electrificada. Pero ese avance abre un interrogante: ¿qué pasa con el mercado de segunda mano? ¿Ya existe una oferta real de eléctricos usados?

En los principales sitios de compra y venta comienzan a aparecer algunas unidades, lo que podría indicar un incipiente desarrollo del segmento. Sin embargo, la realidad muestra que todavía son muy escasas y, en la mayoría de los casos, cuentan con bajo kilometraje, ya que se trata de una tecnología relativamente nueva en el país.

Esto impacta directamente en los precios, ya que lejos de representar una oportunidad clara, muchos de estos usados se publican con valores muy cercanos a los de lista de los 0 km. Por lo tanto, sí, hoy es posible comprar un auto eléctrico usado en la Argentina, pero con una oferta limitada y con precios que aún no marcan una diferencia significativa frente a un modelo nuevo.

BYD Dolphin Mini

Mientras tanto, el mayor movimiento sigue concentrado en los 0km, donde el BYD Dolphin Mini lidera las ventas de autos totalmente eléctricos, con 514 unidades registradas entre enero y febrero, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Los números de ventas de autos electrificados 0km

La Argentina aún se encuentra en sus primeros pasos, ya que en números concretos, se comercializaron 26.632 vehículos electrificados durante 2025, lo que representó un 4,6% de la totalidad del mercado, que alcanzó las 612.178 unidades, según Acara.

Puede parecer bajo el 4,6% de participación sobre el mercado total, pero lo que llama la atención es su crecimiento: avanzó un 88% en comparación con las 14.175 unidades vendidas en 2024. Ese desempeño se ubicó muy por encima del crecimiento general del mercado, que rondó el 47,8% interanual.

Las ventas de autos electrificados crecieron un 88% el año pasado Shutterstock - Shutterstock

En el informe, explicaron cuáles fueron los motivos de este crecimiento del 88% y el potencial que tiene este segmento en el país: “El avance reciente de la electromovilidad en la Argentina estuvo impulsado por el Decreto 49/2025, que estableció arancel de importación 0 para vehículos eléctricos e híbridos con un cupo de hasta 50.000 unidades por año (por cinco años) y un límite de valor Free On Board (FOB) para acceder al beneficio”.

Y cabe aclarar que dentro del total de vehículos electrificados comercializados (26.632 unidades), los híbridos no enchufables concentraron el 76% de las ventas. En segundo lugar se ubicaron los mild hybrid, con una participación del 17%, mientras que los modelos 100% eléctricos alcanzaron apenas un 5% del market share. En el último puesto quedaron los híbridos enchufables, que representaron el 2% del total.