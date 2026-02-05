Caputo cruzó a Kicillof y reavivó el debate por la competitividad en la industria automotriz

Las declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo en LN+ volvieron a poner a la industria automotriz en el centro de la escena. El funcionario defendió la gestión del Gobierno y adelantó que está en análisis la eliminación del derecho de exportación del 2% que aún paga el sector.

Pero el mensaje no fue solo un recorrido económico. Caputo cuestionó la carga tributaria de provincias y municipios y acusó al gobernador bonaerense Axel Kicillof de no recibir al presidente de una de las principales terminales del país por “no ser una buena foto política”, en un distrito clave para la producción y el empleo automotor.

El mensaje llega tras semanas de tensión con opositores y encuentros con referentes del sector.

Primero fue el cruce con el diputado Miguel Pichetto por el ingreso de autos chinos; luego tuvo una reunión con el presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, que volvió a poner sobre la mesa el peso de los impuestos para exportar; y más recientemente, la difusión de nuevas cifras que mostraron una fuerte caída de la producción y las exportaciones en enero.

En enero versus el mismo mes del año pasado, la producción de autos cayó un 30,1% y las exportaciones un 12,3%, según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) LOU BENOIST - AFP

El Gobierno analiza bajar los impuestos a las exportaciones de los autos

Caputo destacó en LN+ junto a Luis Majul su relación con el sector y confirmó que está en discusión la posibilidad de eliminar los dos puntos de derechos de exportación que aún pagan las automotrices.

En ese contexto, volvió a apuntar contra provincias y municipios al advertir que la industria opera con márgenes bajos mientras enfrenta “diez puntos adicionales de impuestos” a nivel subnacional.

El reclamo subió de tono cuando Caputo reveló que el presidente de una de las principales terminales radicadas en Buenos Aires solicitó una reunión con el gobernador y recibió como respuesta que no sería atendido por no resultar conveniente desde el punto de vista político. “Por un lado, hablan de industria nacional, pero por otro, los matan a impuestos y no los atienden”, lanzó el ministro.

El episodio se inscribe en una relación tensa entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense, en un distrito que concentra buena parte de la producción automotriz y del empleo industrial del sector.

La provincia de Buenos Aires concentra buena parte de la producción automotriz y del empleo industrial del sector Maximiliano Amena

A su vez, en otro tramo de la entrevista, el funcionario del Gobierno nacional relativizó el impacto del ingreso de los vehículos chinos y remarcó que la estructura productiva local está lejos de verse perjudicada: “La gente cree que en la Argentina se fabrican autos, cuando solo hay dos: el Fiat Cronos y el Peugeot 208; el resto son camionetas”, señaló, aludiendo al perfil productivo que hoy sostiene buena parte de las exportaciones argentinas.

Qué autos se fabrican en la Argentina

La industria automotriz argentina está concentrada en nueve plantas y una especialización productiva orientada a pickups y utilitarios.

En el segmento de autos y SUV (Sport Utility Vehicle), hoy se fabrican:

Fiat Cronos: en la planta de Stellantis en Ferreyra (Córdoba).

en la planta de Stellantis en Ferreyra (Córdoba). Peugeot 208 y 2008: en la planta de Stellantis en El Palomar (provincia de Buenos Aires).

en la planta de Stellantis en El Palomar (provincia de Buenos Aires). Chevrolet Tracker: en la planta de General Motors en Alvear (Santa Fe).

El Chevrolet Tracker se fabrica en el país en la planta de General Motors en Alvear (Santa Fe)

En el segmento de pickups, se producen:

Toyota Hilux y SW4: en la planta de Toyota en Zárate (Buenos Aires). El segundo es un SUV pero toma la base de la pickup para su fabricación.

en la planta de Toyota en Zárate (Buenos Aires). El segundo es un SUV pero toma la base de la pickup para su fabricación. Volkswagen Amarok: en la planta de Volkswagen en General Pacheco (Buenos Aires).

en la planta de Volkswagen en General Pacheco (Buenos Aires). Ford Ranger: en la planta de Ford en General Pacheco.

en la planta de Ford en General Pacheco. Fiat Titano y RAM Dakota: en la planta de Stellantis en Ferreyra (Córdoba).

Toyota hace lo propio en Zárate (provincia de Buenos Aires)

En el rubro de utilitarios y vehículos comerciales, se fabrican:

Toyota Hiace: en la planta de la compañía en Zárate.

en la planta de la compañía en Zárate. Mercedes-Benz Sprinter: en su planta en Virrey del Pino (Buenos Aires).

en su planta en Virrey del Pino (Buenos Aires). Renault Kangoo: en la planta de Santa Isabel en Córdoba.

en la planta de Santa Isabel en Córdoba. Peugeot Partner y Citroën Berlingo: en la planta de Stellantis en El Palomar.

EL utilitario Sprinter sale de la planta en Virrey del Pino (Buenos Aires) Mercedes-Benz Argentina

Cuántos impuestos pesan sobre la fabricación de un auto

Detrás de los reclamos aparece un factor recurrente: la carga impositiva. Hoy, un vehículo producido en la Argentina y exportado al exterior carga con alrededor de un 12% de impuestos, según difundió el presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, luego de su reunión con Caputo la semana pasada.

El marco impositivo argentino refleja un 12% de impuestos a la exportación, según el gráfico que Martín Galdeano acercó al Ministerio de Economía movilidad

Ese porcentaje surge de tributos nacionales —3% por débitos y créditos y 2% por derechos de exportación, que son los que el ministro dijo estar analizando eliminar—, un 7% provincial por Ingresos Brutos y cerca de un 3% adicional en tasas municipales.

“Debemos seguir las buenas prácticas de otros países que no castigan la producción y la exportación de vehículos con impuestos, como México, Brasil, China o los países del sudeste asiático”, remarcó Galdeano tras la reunión.

Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, se reunió con Luis Caputo, ministro de Economía y su equipo económico movilidad

Qué pasó con la producción y las exportaciones en el comienzo del año

El cruce político se dio, además, en un momento sensible para la industria. En enero se produjeron 20.998 vehículos, lo que representó una caída del 20,7% frente a diciembre y del 30,1% interanual, según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

Las exportaciones totalizaron 9759 unidades, equivalentes al 46,5% de la producción mensual, con una baja del 51% respecto del mes anterior y del 12,3% frente a enero de 2025.

En enero se produjeron 20.998 vehículos, una caída del 20,7% frente a diciembre y del 30,1% interanual LOU BENOIST - AFP

Desde la entidad, su presidente Rodrigo Pérez Graziano explicó que la menor actividad respondió a menos días trabajados y a adecuaciones de plantas para nuevos modelos, aunque advirtió que para evaluar el desempeño anual será necesario esperar al cierre del primer trimestre.

Cuánto crecieron las marcas chinas en el comienzo del año

Los datos ayudan a dimensionar el debate. Durante 2025 se patentaron 612.178 vehículos 0km, lo que representó un crecimiento interanual del 47,8% y el mejor registro desde 2018, según cifras de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

Del total, cerca del 40% correspondió a modelos fabricados localmente, mientras que el resto fue importado, con Brasil como principal origen y una participación cercana al 48%.

En comienzos de 2026 se patentaron 66.080 vehículos, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. El impulso inicial del mes no logró sostenerse y el mercado mostró una desaceleración hacia el cierre de mes, ubicándose por debajo de las expectativas del sector pero con números más que aceptables.

En paralelo, las marcas de origen chino incrementaron su presencia: pasaron de representar apenas el 0,9% del mercado a comienzos de 2025 a explicar casi el 7% del mercado en enero de 2026 (su participación promedio en todo 2025 rondó el 2,2%).

BAIC es la marca china más vendida en la Argentina

Si bien su oferta sigue fragmentada entre muchas marcas de bajo volumen, los próximos lanzamientos y el ingreso de nuevas unidades bajo el cupo de electrificados (el régimen que habilita el ingreso de hasta 50.000 unidades por año sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre y cuando su valor FOB no supere los US$16.000) anticipa una mayor presencia.

El reciente cruce de Caputo con Pichetto por los autos chinos

No fue el único frente abierto por el ministro de Economía con un político en torno a la industria automotriz.

Semanas atrás, Caputo protagonizó un cruce con el diputado Miguel Pichetto, quien cuestionó el ingreso del barco de BYD que traía 5841 vehículos de la marca asiática y advirtió sobre el impacto que una mayor apertura podría tener sobre la producción nacional.

En esa discusión, el titular de la cartera económica defendió el ingreso de esos modelos en función de la especialización productiva argentina y el alcance acotado del cupo de vehículos electrificados.

El barco de BYD fue uno de los disparadores del año para el debate sobre la industria automotriz argentina Victor R. Caivano - AP

La mirada técnica: exportar es el verdadero desafío

Andrés Civetta, especialista en movilidad de la consultora Abeceb, le explicó a LA NACION semanas atrás que el impacto de las importaciones no puede analizarse de forma lineal. “No es tan directo que si ingresan autos desde el extranjero se perjudica a la industria nacional”.

Según el analista, la principal causa de la caída de la producción está vinculada a la pérdida de mercados externos, especialmente Brasil. “Fuimos reemplazados por autos chinos que ingresaron incluso pagando arancel”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó que las exportaciones del Fiat Cronos a Brasil cayeron de 44.000 unidades en 2024 a 26.000 en 2025, mientras que el Peugeot 208 pasó de 17.000 a 9809 unidades. El Peugeot 2008 fue la excepción, con un leve crecimiento.

BYD inauguró el año pasado su planta en Brasil, uno de los factores que disparó la venta de autos chinos en el país vecino

A ese escenario se suma la salida de la exportación de modelos como el Volkswagen Taos (pasó a importarse desde México) y las pickups Nissan Frontier (la marca japonesa quedó como importadora) y Renault Alaskan (se hacía en la misma línea de producción que Frontier por un acuerdo entre marcas).